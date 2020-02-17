- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان: لا رأي موحداً حول دفع الدين
- العهد المصرفي الجديد
- السفراء في «بيت الوسط»: الرسالة الأهم
- برّي: «معركة وقف الجرصة»
- فهمي والـ«300 قطبة»: لن أتساهل ولو قام والدي من القبر
- ماذا بعد 14 شباط؟
- تسريبات التشكيلات ... تُربك الطوائف والقضاة
- نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» تسأل: أين الدولة؟
- فرنسا لحكومة دياب: لا مفرّ من صندوق النقد
- بوتين هو الحل... بوتين هو المشكلة؟
- كورونا بين السمعة والسلامة
- "القوات" للحريري: "أصالحك آه... بشرط!"
- الحريري في "الوقت الضائع": العواصف ستهبّ كلّ يوم!
- هل تغيّرت مهمّة الجيش بين 17 تشرين و11 شباط؟
- ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش
- قرار عدم الدفع بات وشيكاً
- صندوق النقد يستعجل الإجراءات.. وخيارات مربكة تنتظر البعثة!
- نقاش مسيحي: المسلمون لا يدفعون الضرائب.. نريد لامركزية موسعة
- وزير الاتصالات: أول دخوله شمعة طوله
- فضيحة الميدل إيست: عون وسلامة يشجّعان رفض الليرة؟
- عندما تمتنع قوى الأمن عن استفزاز الناس
- ما الذي قاله حسن نصرالله؟
- نصرالله: دعوا حكومة دياب تعمل
- استدعاءات السفراء مستمرة: عودة سفيرة لبنان في روما
- المشنوق يعود إلى «أساس»
- موقوفو الحراك: قرار ظنّي تأخّر ولا تحقيق في التعذيب
- حكم في قضية تحرّش طبيب بمريضة: القصة «راسمالها» 15 مليون ليرة!
- ضغوط أميركية جديدة لإطلاق العميل فاخوري
- «الميدل إيست» تتراجع عن التسعير بالدولار: إلتفاف على مطلب توحيد الدفع بالليرة؟
- السياحة في جنوب شرق آسيا تدفع ثمنا باهظا لتفشي وباء كورونا
- لبنان في قلب صراع يحتدم بين إيران والولايات المتحدة
- إيران وقدر المدن العربية
- البُعد الإقليمي يعود بقوّة إلى الملعب اللبناني
- انطلاق تلفزيون الثورة اللبنانية اليوم
- «الميدل ايست» تتراجع عن قرار دوْلرة أسعار بطاقاتها
- توقعات الأبراج ليوم February 17, 2020
- ماذا يجري في مُحافظة الحسكة؟ هل بدأت المُقاومة السوريّة الشعبيّة لطرد القوّات الأمريكيّة من شرق الفرات؟ وما علاقة هذه الخطوة مع تصاعد التوتّر في إدلب حاليًّا وقصف القواعد الأمريكيّة في العِراق؟
- "الحمرا" التي لا يحبها الحريري
- الحريري: دخان بلا نار
- سندات آذار أصبحت في يد الخارج وصندوق النقد يحذّر: الوضع صعب جداً
- حال سعد الحريري وشقيقه الأكبر: من بيت أخي ضُرِبتُ
- حقوق المستأجرين والمالكين ومأساتهم معاً: الدولة استقالت من مهامها
- ندوة "المدن": الانتخابات المبكرة وقانونها بطروحات الكتائب والشيوعي و"لادي"
- نتنياهو عن قصف دمشق: اسألوا سلاح الجو البلجيكي
- الحريري تحرر من «رئيس الظل».. وباسيل: شو ما عملت لن تطالني!
- ضوضاء السقوط المالي في لبنان تطغى على «الحروب الصغيرة»
- حدث في مثل هذا اليوم February 16, 2020
-
العهد المصرفي الجديد ...الكاتب:
-
السفراء في «بيت الوسط»: الرسالة الأهم ...الكاتب:
-
برّي: «معركة وقف الجرصة» ...الكاتب:
-
فهمي والـ«300 قطبة»: لن أتساهل ولو قام ...الكاتب:
-
ماذا بعد 14 شباط؟ ...الكاتب:
-
تسريبات التشكيلات ... تُربك الطوائف والقضاة ...الكاتب:
-
نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» ...الكاتب:
-
فرنسا لحكومة دياب: لا مفرّ من صندوق ...الكاتب:
-
"القوات" للحريري: "أصالحك آه... بشرط!" ...الكاتب:
-
الحريري في "الوقت الضائع": العواصف ستهبّ كلّ ...الكاتب:
-
هل تغيّرت مهمّة الجيش بين 17 تشرين ...الكاتب:
-
نقاش مسيحي: المسلمون لا يدفعون الضرائب.. نريد ...الكاتب:
-
وزير الاتصالات: أول دخوله شمعة طوله ...الكاتب:
-
فضيحة الميدل إيست: عون وسلامة يشجّعان رفض ...الكاتب:
-
عندما تمتنع قوى الأمن عن استفزاز الناس ...الكاتب:
-
ما الذي قاله حسن نصرالله؟ ...الكاتب:
-
«الميدل إيست» تتراجع عن التسعير بالدولار: إلتفاف ...الكاتب:
-
"الحمرا" التي لا يحبها الحريري ...الكاتب:
-
الحريري: دخان بلا نار ...الكاتب:
-
-
حقوق المستأجرين والمالكين ومأساتهم معاً: الدولة استقالت ...الكاتب:
-
ندوة "المدن": الانتخابات المبكرة وقانونها بطروحات الكتائب ...الكاتب:
-
أميركا تدرس مساعدة اللبنانيين لاستعادة الأموال المهربة ...الكاتب:
-
-
-
-
الحقيقة بالأرقام: ميزانيات المصارف تكشف آثار الانهيار.. ...الكاتب:
-
-
-
ثالث حكم قضائي في النبطية ينتصر للمودعين: ...الكاتب:
برّي: «معركة وقف الجرصة»
منطقان يحكمان أزمة البلد؛ الأول شديد التشاؤم يفترض ان ما يعانيه اللبنانيون من فاقة حاليًا، لا يُقاس مع ما هم مقبلون عليه من جوع في فترة ليست بعيدة. والثاني، اقل تشاؤمًا لم يقطع الامل بالبلد بعد، ويعتبر انّ في جدار الازمة ثغرة يمكن النفاذ منها الى الإنفراج.
في هذا المسار الانحداري السريع للأزمة، من الطبيعي ان يتحضّر اللبنانيون للأسوأ، ولأنّهم باتوا معلّقين بشعرة أمل، ما عليهم سوى الرهان على المنطق الثاني.
ولكن، قبل الحديث عن النفاذ من تلك الثغرة الى الانفراج، تحضر مجموعة اسئلة: هل الوصول اليها بالأمر السهل والميسّر، وكيف؟ هل عبر «حراك»، اصطدم باللاّأفق؟ هل عبر الحكومة الجديدة التي لا تُحسد على حالها أمام ازمة داخلية اكبر منها، والكل ناطرها على الكوع؟ هل عبر الشقيق العربي، والصديق الدولي، وهل ما زال لبنان يتمتع بالقدرة على ان يجعل الشقيق والصديق يتحسسان حجم أزمته ومعاناته، ويبادران بالتالي الى نجدته وحمايته من السقوط؟
في الواقع الحالي، لا خيار على ما يبدو، سوى أن تُمنح حكومة حسان دياب، فرصة لتعمل، وتنجز وتُحاسَب على إنجازها. والداخل، سواء بمكوّناته الموالية للحكومة وبغالبية معارضيها، لا يرى بديلاً عن هذه الفرصة.
حتى الخارج يحثّ على هذه الفرصة؛ عبر إشارات ناصحة تتوالى من المؤسّسات الماليّة الدوليّة، والأوروبيّين وحتى من الاميركيين، مرتكزة على لازمة وحيدة: «عجّلوا بالإصلاحات التي تفتح باب المساعدات الخارجية».
وضمن هذا السياق، يأتي الكلام الاوروبي المتجدّد عن دعم حكومة حسان دياب، وكذلك الموقف الفرنسي الذي حمل الى عين التينة قبل أيام قليلة تأكيدًا مفاده «انّ الالتزام بـ«سيدر»، ما زال بنفس زخم التزامنا به عند انعقاد المؤتمر في نيسان 2018، ولكن على لبنان أن يقوم بالاصلاحات المطلوبة منه».
هل الإصلاحات المطلوبة تعجيزية؟
يتفق الداخل والخارج على انّ الاصلاحات المطلوبة ليست تعجيزية، ولكن ينبغي الإقرار بأنّ الاصلاح الشامل لا يتمّ بكبسة زر على طريقة كن فيكون، بل هو باعتراف الجميع، مسار طويل وعملية صعبة ومعقّدة، بالنظر الى الإرث الثقيل من الموبقات، ونجاحه يفترض بالدرجة الأولى، توفّر القرار السّياسي، ورفع الحصانات والغطاءات عن مغاور الفساد والصفقات ومحميات الهدر والسطو على المال العام.
وعلى ما يقول الرئيس نبيه بري، انّ الفرصة ما زالت متاحة لإنقاذ البلد بإصلاحات واجراءات انقاذية تطمئن اللبنانيين، وتؤكّد للمجتمع الدولي والاسواق المالية الدولية، بأنّ اللبنانيين جدّيون في مساعدة انفسهم وانقاذ بلدهم».
ولكن ثمة طريقًا الزاميًا ينبغي سلوكه اولًا، في رأي بري، هو معالجة الشق المالي. وهنا يتوجب وضع الاصبع اولاً على جرح الكهرباء، المسبب الرئيسي للأزمة، ويستنزف منذ سنوات طويلة ملياري دولار سنويًا، فأي معالجة نقدية، ووقف تفاقم الأزمة وتنامي الدين، لا تستقيم ابدًا من دون إيجاد حل جذري للكهرباء.
بري ذاهب الى معركة الكهرباء، وقراره ان «لا صوت في المرحلة المقبلة، يعلو فوق صوت معركة توفير الكهرباء، بأسرع ما يمكن وبأرخص ما يمكن». والحل الأمثل لهذه المشكلة، هو بناء معملين دائمين للكهرباء، ومن الآن نقول لا للبواخر، لانّها جرصة، ولا للحلول الموقتة في ملف الكهرباء، لأن الموقت دائم في لبنان».
ما لا يجد له بري مبرراً، هو تعاطي المصارف مع المودعين. وما يثير الغضب تعمّدها حجز ودائع اللبنانيين وتحويل اصحابها الى اشبه بمتسولين للحصول على حقوقهم، وتخفيض قيمة الدفوعات لهم الى ما دون 200 دولار اسبوعيًا. وكان له كلام قاسٍ في هذا المجال، في اجتماع بعبدا الاخير، في حضور رئيس جمعية المصارف، انتهى فيه الى التأكيد بأنّ «الكابيتال كونترول» لا يمكن ان يُقونن، فهو مخالف للدستور، والنص على ذلك واضح في مقدمة الدستور، التي تنص في الفقرة «و»، على ان «النظام الاقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة».
والحال نفسه في رأي بري، يتعلق بالدعوات الاخيرة التي صدرت عن بعض الجهات السياسية حول اعتماد اللامركزية المالية، ( بمعنى انّ كل قضاء يُحصر فيه صرف ما يُجبى منه، بمعزل عن الاقضية الاخرى. وهناك في لبنان اقضية غنية واقضية فقيرة) حيث قال: «هذا الامر لم يحصل حتى في ايام الحرب، وإن حصل يهدّد ركائز الدولة، فكيف الحال الآن؟ في النهاية، انا ادعو الى قراءة الدستور، فهذا الطرح «ما بيمشي» حتى بتعديل دستوري، والنص حوله وارد في مقدمة الدستور الفقرة «ز»، التي تنصّ على انّ «الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ركن اساس للنظام».
تلك الدعوات اقترنت بدعوات اخرى الى انتخابات نيابية مبكرة، وحيالها يكتفي بالقول: «منذ اشهر طرحت مشروعًا لقانون انتخابي جديد، فيتفضلوا ويمشوا بالقانون وبعدين يحكوا معي، اهلًا وسهلًا فيهم».
هل يمكن للبنان ان يصمد الى حين إجراء الاصلاحات؟
في رأي خبراء اقتصاديين، انّ لبنان بالارض، ويحتاج الى ضخ «كاش نقدي» هائل في السوق ليصيبه بشيء من الانتعاش. المجتمع الدولي لن يدفع قرشًا للبنان، بل بنصائحه المتتالية يقول للبنانيين «لن نقلّع شوككم عنكم، بل قلّعوا شوككم بأيديكم وبعدها نرى ما يمكن ان نفعله معكم». واما لبنان فلا يملك هذا «الكاش» و»مصرف لبنان» يقول انّ الاحتياطي «لا بأس به».
اغرب ما في الامر، ما كشفه وفد مالي دولي، حضر الى بيروت لجمع معلومات لكي يبدي مشورة للدولة اللبنانية، بأنّه سمع من مسؤول مالي رفيع ما مفاده «سنُعلمكم بحجم الاحتياطي، ولكن بشرط عدم إطلاع احد في الدولة اللبنانية عليه». اما ما هو سرّ هذا الإخفاء، فالعلم عند الله.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
نبيل هيثم
صحافي و كاتب سياسي لبناني
- برّي: «معركة وقف الجرصة»
- الحريري - باسيل: «عليّ وعلى أعدائي»!
- بري: حذّرتهم .. فلم يستجيبوا!
- "عطسة كورونا".. ومصارف جودي ابو خميس!
- رميٌ على الحكومة.. من داخلها!
- لبنان.. و«صفقة القرن»
- لبنان بين مأزومَين!
- الحكومة.. و«الشاكوش».. و«المسمار»
- النظام .. والشارع .. واللعب بالنار
- الحكومة.. ولعبة الروليت الروسية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)