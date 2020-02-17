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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
يبدي زعيم سياسي في مجالسه قلقه من استحقاق دستوري بارز من خلال معطيات داخلية وإقليمية يملكها تُنبئ بمرحلة شبيهة بانتخاب الرئيس ميشال عون وما يحصل في هذه الظروف من إعادة حسابات ربطاً بذاك الاستحقاق.
عُلم أنّ وزيراً سابقاً في حزب مسيحي قام باتصالات حثيثة قبيل مناسبة ذكرى الرابع عشر من شباط في الداخل والخارج لتقريب المسافات بين مرجع حكومي ورئيس حزب بارز وقد حقق نتائج إيجابية تظهر لاحقاً.
تعمل جهات قريبة من النظام السوري على الدفع باتجاه التمديد والتجديد لاحد رجال الدين المسيحيين والضغط على معارضيه للتخفيف من حملتهم.
لوحظ ان السفير الاماراتي نشر صورته والسفير السعودي مع الرئيس سعد الحريري على حساب سفارة بلاده في "تويتر" قاصدا اظهار الاحاطة به.
الجمهورية
قال مسؤول عربي لمسؤول لبناني: "نحن نعيش معاناة بلدكم ونرغب في مساعدتكم ولكن أعذرونا في هذه المرحلة".
علّق أحد الرؤساء على ما أعلن عن إلغاء زيارة مسؤول أميركي إلى لبنان بقوله: في الأساس لم يكن أحد في وارد الزيارة ليُلغيها.
ما زالت أعمال تثير الشبهات مستمرة في مؤسسة تابعة لوزارة وصاية على رغم وصول البلد الى حافة الإنفجار.
اللواء
يُشيد مرجع رسمي بمشاعر الود الذي يحيطه بها مرجع سابق، بعيداً عن مواقفه المعلنة بمعارضة الحكومة الحالية!
لوحظ أن أوساط التيار الوطني الحر ونوابه لم يبادروا إلى نفي ممارسة رئيس التيار صلاحيات "رئيس الظل" كما ورد في خطاب الرئيس سعد الحريري الأخير!
تلقى رئيس تيار المستقبل بمناسبة ذكرى 14 شباط إتصالات هاتفية من قيادات حزبية متعددة من فريق 8 آذار، وفي مقدمتها حركة أمل وحزب الله!
نداء الوطن
يُسجّل غياب تام لفحص "الكورونا" عند معبر المصنع اللبناني مع سوريا، حيث تساءل معنيون أين أصبحت وعود وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لرصد الأوبئة عند المرافق الحدودية البرية والجوية والبحرية؟
يتردّد أن رئيس الحكومة حسّان دياب كان قد وُعد من دولة خليجية بوديعة مالية فور نيله الثقة لكنه عاد ليتبلّغ لاحقاً بتراجع هذه الدولة عن وعدها.
لم يتردّد وزير سيادي في تغيير الطاقم الاستشاري الذي كان في الوزارة مع أنّ الحقيبة كانت للفريق السياسي نفسه الذي سمّاه وزيراً.
الأنباء
يتم تسريب أرقام كبيرة، دون معرفة مصداقيتها؛ حول حجم العائدات المتوقعة لخزينة الدولة بحال فُرضت الضريبة التصاعدية على الودائع المصرفية.
تنعكس القطيعة بين تيارين سياسيين على المواقف والتصريحات التي باتت تشكل الطبق اليومي للسياسة المحلية. وقد باتت غالبية القطاعات في الدولة تحت مجهر هذا الخلاف.
البناء
تقول مصادر مالية إنها تحققت من أن عملية بيع قرابة 500 مليون دولار من سندات اليوروبوند من مصارف لبنانية معروفة لشركة أشمور في الخارج هي عملية صورية أو لسندات باقية لأصحابها والضغط الجاري للسداد يهدف لضمان قبض المبالغ وبقائها في الخارج. فالبيع وسيلة للتهريب.
قالت مصادر دبلوماسية إن الانتظار سيد الموقف في المنطقة حيث حكومات جديدة وقيد التشكيل في لبنان والعراق وتونس وانتخابات نيابية في إيران و"إسرائيل" والنصف الثاني من آذار يتشكل المشهد الجديد وتتبلور المواقف والسياسات الدولية تجاه المنطقة.
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- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- أسرار وخفايا لبنانية
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- العهد المصرفي الجديد
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