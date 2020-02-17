- ترحيب رئاسي واستغراب شعبي من عرض لاريجاني مساعدة لبنان
- جرعة دعم من لاريجاني لحكومة دياب: إيران مستعدة للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية
- جعجع يطالب «حزب الله» بـ 3 خطوات للمساعدة على إنقاذ لبنان
- بعد إطلالتي الحريري ونصرالله: مزيد من الغموض و«عدم اليقين»
- ناشطون يسخرون من دعوة نصرالله إلى مقاطعة البضائع الأمريكية
- هل يشكل تحرير حلب الفصل ما قبل الأخير لنهاية “الثورة” السورية المسلحة والحلم التركي بضمها؟ ولماذا كان الرئيس الأسد “حذرا” في احتفاله بهذا الانتصار؟ وهل ستنجح استراتيجية اردوغان في التهديد للوصول الى التهدئة في ادلب وكيف؟
- لبنان بين الكارثة وخطة «مارشال»!
- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان: لا رأي موحداً حول دفع الدين
- العهد المصرفي الجديد
- السفراء في «بيت الوسط»: الرسالة الأهم
- برّي: «معركة وقف الجرصة»
- فهمي والـ«300 قطبة»: لن أتساهل ولو قام والدي من القبر
- ماذا بعد 14 شباط؟
- تسريبات التشكيلات ... تُربك الطوائف والقضاة
- نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» تسأل: أين الدولة؟
- فرنسا لحكومة دياب: لا مفرّ من صندوق النقد
- بوتين هو الحل... بوتين هو المشكلة؟
- كورونا بين السمعة والسلامة
- "القوات" للحريري: "أصالحك آه... بشرط!"
- الحريري في "الوقت الضائع": العواصف ستهبّ كلّ يوم!
- هل تغيّرت مهمّة الجيش بين 17 تشرين و11 شباط؟
- ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش
- قرار عدم الدفع بات وشيكاً
- صندوق النقد يستعجل الإجراءات.. وخيارات مربكة تنتظر البعثة!
- نقاش مسيحي: المسلمون لا يدفعون الضرائب.. نريد لامركزية موسعة
- وزير الاتصالات: أول دخوله شمعة طوله
- فضيحة الميدل إيست: عون وسلامة يشجّعان رفض الليرة؟
- عندما تمتنع قوى الأمن عن استفزاز الناس
- ما الذي قاله حسن نصرالله؟
- نصرالله: دعوا حكومة دياب تعمل
- استدعاءات السفراء مستمرة: عودة سفيرة لبنان في روما
- المشنوق يعود إلى «أساس»
- موقوفو الحراك: قرار ظنّي تأخّر ولا تحقيق في التعذيب
- حكم في قضية تحرّش طبيب بمريضة: القصة «راسمالها» 15 مليون ليرة!
- ضغوط أميركية جديدة لإطلاق العميل فاخوري
- «الميدل إيست» تتراجع عن التسعير بالدولار: إلتفاف على مطلب توحيد الدفع بالليرة؟
- السياحة في جنوب شرق آسيا تدفع ثمنا باهظا لتفشي وباء كورونا
- لبنان في قلب صراع يحتدم بين إيران والولايات المتحدة
- إيران وقدر المدن العربية
- البُعد الإقليمي يعود بقوّة إلى الملعب اللبناني
- انطلاق تلفزيون الثورة اللبنانية اليوم
- «الميدل ايست» تتراجع عن قرار دوْلرة أسعار بطاقاتها
- حدث في مثل هذا اليوم February 17, 2020
- توقعات الأبراج ليوم February 17, 2020
- ماذا يجري في مُحافظة الحسكة؟ هل بدأت المُقاومة السوريّة الشعبيّة لطرد القوّات الأمريكيّة من شرق الفرات؟ وما علاقة هذه الخطوة مع تصاعد التوتّر في إدلب حاليًّا وقصف القواعد الأمريكيّة في العِراق؟
- "الحمرا" التي لا يحبها الحريري
- الحريري: دخان بلا نار
-
العهد المصرفي الجديد ...الكاتب:
-
السفراء في «بيت الوسط»: الرسالة الأهم ...الكاتب:
-
برّي: «معركة وقف الجرصة» ...الكاتب:
-
فهمي والـ«300 قطبة»: لن أتساهل ولو قام ...الكاتب:
-
ماذا بعد 14 شباط؟ ...الكاتب:
-
تسريبات التشكيلات ... تُربك الطوائف والقضاة ...الكاتب:
-
نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» ...الكاتب:
-
فرنسا لحكومة دياب: لا مفرّ من صندوق ...الكاتب:
-
"القوات" للحريري: "أصالحك آه... بشرط!" ...الكاتب:
-
الحريري في "الوقت الضائع": العواصف ستهبّ كلّ ...الكاتب:
-
هل تغيّرت مهمّة الجيش بين 17 تشرين ...الكاتب:
-
نقاش مسيحي: المسلمون لا يدفعون الضرائب.. نريد ...الكاتب:
-
وزير الاتصالات: أول دخوله شمعة طوله ...الكاتب:
-
فضيحة الميدل إيست: عون وسلامة يشجّعان رفض ...الكاتب:
-
عندما تمتنع قوى الأمن عن استفزاز الناس ...الكاتب:
-
ما الذي قاله حسن نصرالله؟ ...الكاتب:
-
«الميدل إيست» تتراجع عن التسعير بالدولار: إلتفاف ...الكاتب:
-
-
-
-
حقوق المستأجرين والمالكين ومأساتهم معاً: الدولة استقالت ...الكاتب:
-
ندوة "المدن": الانتخابات المبكرة وقانونها بطروحات الكتائب ...الكاتب:
-
أميركا تدرس مساعدة اللبنانيين لاستعادة الأموال المهربة ...الكاتب:
-
-
-
الحريري في بيته.. القليل من الحقيقة والكثير ...الكاتب:
-
الحقيقة بالأرقام: ميزانيات المصارف تكشف آثار الانهيار.. ...الكاتب:
-
من رفيق الحريري الأوّل إلى سعد الحريري ...الكاتب:
-
القوات إلى جانب الكتائب: لا سلطة ولا ...الكاتب:
-
ثالث حكم قضائي في النبطية ينتصر للمودعين: ...الكاتب:
بعد إطلالتي الحريري ونصرالله: مزيد من الغموض و«عدم اليقين»
لم يضف المشهد الاحتفالي في بيت الوسط في ذكرى الشهيد رفيق الحريري، ولا المشهد الاحتفالي في حارة حريك في ذكرى «القادة الشهداء»، شيئا يذكر الى «المشهد السياسي» الرازح تحت وطأة أزمة اقتصادية مالية تقيده وتضرب حيويته وروح المبادرة فيه.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وبعد جولة إقليمية انطلقت من العراق واليمن، ومرت على «صفقة القرن»، وتوقفت عند المواجهة المفتوحة مع الولايات المتحدة التي تستدعي خيار المقاومة الشاملة والشعبية في كل أبعادها الثقافية والاقتصادية والسياسية والقضائية (مع تقصد عدم تقديم البعد العسكري)، حط نصرالله رحاله عند الوضع الداخلي معترفا بأن هناك استحقاقا يهيمن على عقول الجميع في لبنان، وهو الوضع الاقتصادي المالي الذي يصفه بـ «الصعب جدا جدا جدا»، معترفا أيضا أن ما كان يتمناه لم يتحقق، لجهة عدم استقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة جامعة.
لا يقدم نصرالله مبادرة حل أو خريطة طريق للخروج من الأزمة، وإنما يكتفي بتقديم أفكار متناثرة برزت فيها الدعوة الى الفصل بين الصراع السياسي ومعالجة الملف الاقتصادي، مع ملاحظة أن هذه الدعوة شملت وضع الانتخابات النيابية جانبا (بما يعني أن حزب الله لا يجاري الدعوة الى انتخابات مبكرة)، ودعا نصرالله الى هدنة سياسية ووقف عملية التراشق بالاتهامات وتقاذف كرة المسؤوليات (في إشارة الى حملات المستقبل والتيار الوطني الحر)، ودعا أيضا الى إعطاء حكومة حسان دياب فرصة معقولة منطقية وعدم التحريض عليها بالقول إنها حكومة حزب الله.
هنا يبدو انزعاج نصرالله من شائعة عالمية وعربية مفادها أن حكومة دياب هي حكومة حزب الله، وكأنه اعتراف ضمني بسوء هكذا سمعة على مصير البلد وبأن المشكلة الفعلية هي وجود حزب الله في السلطة، ولكن الإشارة البليغة، هي دعوة نصرالله الى تشكيل «لجنة نقاش» جدي من الموالاة والمعارضة لإنقاذ الوضع، مع ما يعنيه ذلك من تشكيك ضمني بقدرات حكومة دياب، واعتراف ضمني بالحاجة الى إشراك القوى السياسية الوازنة التي خرجت من الحكومة، حتى لو تحولت لجنة النقاش المقترحة الى ما يشبه «حكومة ظل».
حرص نصرالله على تحييد الرئيس سعد الحريري. لم يذكره بالاسم ولم يوجه إليه نقدا واتهاما، ما خلا إشارته في معرض إشادته بشجاعة رئيس الحكومة وأعضائها الى الفرق بين تحمل المسؤولية والهروب من المسؤولية، وما خلا قوله «إذا فشلت هذه الحكومة ليس معلوما أن يبقى بلد ليأتي أحد على حصان أبيض ويشكل حكومة جديدة».. الحريري أيضا حرص في خطاب 14 الجاري على تحييد حزب الله، ولم يوجه إليه أي اتهام ولم يحمله مسؤولية، ولم يأت على ذكر المحكمة الدولية، كان خطاب نعي التسوية الرئاسية والاحتفال بالتحرر منها، ورمي كرة المسؤولية في اتجاه العهد الذي كاد الحريري أن يحصره بـ «رئيس الظل» جبران باسيل، مع حرصه على تحييد شخص الرئيس ميشال عون «الذي يعرف احترامه عندي، وأنا أحفظ له مواقفه معي».
وركز الحريري على مغازلة وليد جنبلاط وتأكيد التحالف معه، فيما «تجاهل إيجابا» القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، وأبقى النافذة مفتوحة معه.
تحدث بعنف عن باسيل وحمله مسؤولية انهيار تسوية 2016 التي أعلن خروجه النهائي منها، ودافع عن الحريرية وإنجازاتها وأظهر اهتمامه ببيته الداخلي وأوضاعه، وبدا أنه يخوض من الآن فصاعدا معركة مع بعض من بيئته ومع بعض السياسيين الذين كانوا محسوبين عليه ووصفهم بالانتهازيين الوصوليين.
لم يصدر عن الحريري ما يفيد أن خطابه يرقى الى مستوى المواجهة التي تريدها القوى المناوئة لإيران في ظل التحولات الكبرى والوقائع الداخلية، كما المتغيرات الخارجية، ولم يؤسس خطاب الحريري لانتقاله مع تياره الى المعارضة، وإنما أوحى أنه بات عند «سور السلطة» يدق البوابة من الخارج طالبا الإذن بالدخول مرة أخرى.
لذلك، فإن الحديث عن جبهة معارضة جديدة والعودة الى إحياء 14 آذار هو حديث سابق لأوانه، ومثل هذه الجبهة تحتاج الوقت والجهود والاتصالات، وهذا ما يفسر كيف أن دعوة جنبلاط الى اصطفاف وطني جديد ضد العهد ورئيس الجمهورية لم تقابل بأصداء إيجابية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
- مايلي سايروس تكشف عن حلماتها بـ"Bowery Hotel" نيويورك!
- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- لبنان: لا رأي موحداً حول دفع الدين
- أستراليا: أجبار سكان مناطق في كوينزلاند على الإخلاء وسط مخاوف من احتمال انهيار السد
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ترحيب رئاسي واستغراب شعبي من عرض لاريجاني مساعدة لبنان
- جرعة دعم من لاريجاني لحكومة دياب: إيران مستعدة للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية
- جعجع يطالب «حزب الله» بـ 3 خطوات للمساعدة على إنقاذ لبنان
- بعد إطلالتي الحريري ونصرالله: مزيد من الغموض و«عدم اليقين»
- ناشطون يسخرون من دعوة نصرالله إلى مقاطعة البضائع الأمريكية
- لبنان بين الكارثة وخطة «مارشال»!
- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان: لا رأي موحداً حول دفع الدين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)