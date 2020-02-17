- ترحيب رئاسي واستغراب شعبي من عرض لاريجاني مساعدة لبنان
- جرعة دعم من لاريجاني لحكومة دياب: إيران مستعدة للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية
- جعجع يطالب «حزب الله» بـ 3 خطوات للمساعدة على إنقاذ لبنان
- بعد إطلالتي الحريري ونصرالله: مزيد من الغموض و«عدم اليقين»
- ناشطون يسخرون من دعوة نصرالله إلى مقاطعة البضائع الأمريكية
- هل يشكل تحرير حلب الفصل ما قبل الأخير لنهاية “الثورة” السورية المسلحة والحلم التركي بضمها؟ ولماذا كان الرئيس الأسد “حذرا” في احتفاله بهذا الانتصار؟ وهل ستنجح استراتيجية اردوغان في التهديد للوصول الى التهدئة في ادلب وكيف؟
- لبنان بين الكارثة وخطة «مارشال»!
- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان: لا رأي موحداً حول دفع الدين
- العهد المصرفي الجديد
- السفراء في «بيت الوسط»: الرسالة الأهم
- برّي: «معركة وقف الجرصة»
- فهمي والـ«300 قطبة»: لن أتساهل ولو قام والدي من القبر
- ماذا بعد 14 شباط؟
- تسريبات التشكيلات ... تُربك الطوائف والقضاة
- نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» تسأل: أين الدولة؟
- فرنسا لحكومة دياب: لا مفرّ من صندوق النقد
- بوتين هو الحل... بوتين هو المشكلة؟
- كورونا بين السمعة والسلامة
- "القوات" للحريري: "أصالحك آه... بشرط!"
- الحريري في "الوقت الضائع": العواصف ستهبّ كلّ يوم!
- هل تغيّرت مهمّة الجيش بين 17 تشرين و11 شباط؟
- ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش
- قرار عدم الدفع بات وشيكاً
- صندوق النقد يستعجل الإجراءات.. وخيارات مربكة تنتظر البعثة!
- نقاش مسيحي: المسلمون لا يدفعون الضرائب.. نريد لامركزية موسعة
- وزير الاتصالات: أول دخوله شمعة طوله
- فضيحة الميدل إيست: عون وسلامة يشجّعان رفض الليرة؟
- عندما تمتنع قوى الأمن عن استفزاز الناس
- ما الذي قاله حسن نصرالله؟
- نصرالله: دعوا حكومة دياب تعمل
- استدعاءات السفراء مستمرة: عودة سفيرة لبنان في روما
- المشنوق يعود إلى «أساس»
- موقوفو الحراك: قرار ظنّي تأخّر ولا تحقيق في التعذيب
- حكم في قضية تحرّش طبيب بمريضة: القصة «راسمالها» 15 مليون ليرة!
- ضغوط أميركية جديدة لإطلاق العميل فاخوري
- «الميدل إيست» تتراجع عن التسعير بالدولار: إلتفاف على مطلب توحيد الدفع بالليرة؟
- السياحة في جنوب شرق آسيا تدفع ثمنا باهظا لتفشي وباء كورونا
- لبنان في قلب صراع يحتدم بين إيران والولايات المتحدة
- إيران وقدر المدن العربية
- البُعد الإقليمي يعود بقوّة إلى الملعب اللبناني
- انطلاق تلفزيون الثورة اللبنانية اليوم
- «الميدل ايست» تتراجع عن قرار دوْلرة أسعار بطاقاتها
- حدث في مثل هذا اليوم February 17, 2020
- توقعات الأبراج ليوم February 17, 2020
- ماذا يجري في مُحافظة الحسكة؟ هل بدأت المُقاومة السوريّة الشعبيّة لطرد القوّات الأمريكيّة من شرق الفرات؟ وما علاقة هذه الخطوة مع تصاعد التوتّر في إدلب حاليًّا وقصف القواعد الأمريكيّة في العِراق؟
- "الحمرا" التي لا يحبها الحريري
- الحريري: دخان بلا نار
-
العهد المصرفي الجديد ...الكاتب:
-
السفراء في «بيت الوسط»: الرسالة الأهم ...الكاتب:
-
برّي: «معركة وقف الجرصة» ...الكاتب:
-
فهمي والـ«300 قطبة»: لن أتساهل ولو قام ...الكاتب:
-
ماذا بعد 14 شباط؟ ...الكاتب:
-
تسريبات التشكيلات ... تُربك الطوائف والقضاة ...الكاتب:
-
نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» ...الكاتب:
-
فرنسا لحكومة دياب: لا مفرّ من صندوق ...الكاتب:
-
"القوات" للحريري: "أصالحك آه... بشرط!" ...الكاتب:
-
الحريري في "الوقت الضائع": العواصف ستهبّ كلّ ...الكاتب:
-
هل تغيّرت مهمّة الجيش بين 17 تشرين ...الكاتب:
-
نقاش مسيحي: المسلمون لا يدفعون الضرائب.. نريد ...الكاتب:
-
وزير الاتصالات: أول دخوله شمعة طوله ...الكاتب:
-
فضيحة الميدل إيست: عون وسلامة يشجّعان رفض ...الكاتب:
-
عندما تمتنع قوى الأمن عن استفزاز الناس ...الكاتب:
-
ما الذي قاله حسن نصرالله؟ ...الكاتب:
-
«الميدل إيست» تتراجع عن التسعير بالدولار: إلتفاف ...الكاتب:
-
-
-
-
حقوق المستأجرين والمالكين ومأساتهم معاً: الدولة استقالت ...الكاتب:
-
ندوة "المدن": الانتخابات المبكرة وقانونها بطروحات الكتائب ...الكاتب:
-
أميركا تدرس مساعدة اللبنانيين لاستعادة الأموال المهربة ...الكاتب:
-
-
-
الحريري في بيته.. القليل من الحقيقة والكثير ...الكاتب:
-
الحقيقة بالأرقام: ميزانيات المصارف تكشف آثار الانهيار.. ...الكاتب:
-
من رفيق الحريري الأوّل إلى سعد الحريري ...الكاتب:
-
القوات إلى جانب الكتائب: لا سلطة ولا ...الكاتب:
-
ثالث حكم قضائي في النبطية ينتصر للمودعين: ...الكاتب:
جرعة دعم من لاريجاني لحكومة دياب: إيران مستعدة للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية
«التيار الحر» للتظاهر الخميس أمام المصرف المركزي رغم حل مشكلة «الدولرة»
رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في بيروت للتهنئة بحكومة د ..حسان دياب.
لاريجاني الذي وصل الى بيروت آتيا من دمشق، حيث قابل الرئيس بشار الاسد، وسع دائرة الدعم لتشمل حكومة لبنان وشعبه والمقاومة.
وقال في المطار ان لبنان بلد مؤثر في المنطقة، ولطالما كانت هناك علاقة صداقة ومودة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية اللبنانية الصديقة، وكما تعرفون ان ايران تسعى دوما الى ان ترى لبنان بلدا سيدا حرا مستقلا.
وقالت الرئاسة اللبنانية نقلا عن علي لاريجاني بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون امس، إن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية.
ونقل مكتب عون عن لاريجاني خلال زيارته إلى لبنان قوله: «نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح ومستعدون للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية».
الى ذلك، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ابلغ قناة «الجديد» امس بانه مع استقالة السلطة كلها، ومع تغيير السلطة كلها، وهذا يبدأ بانتخابات مبكرة، معتبرا ان جر لبنان الى الحروب سبب رئيسي لانهيار الاقتصاد.
وقال عن الحكومة انها غير حيادية وغير مستقلة، لافتا الى ان الحل باستقالة اركان السلطة كافة، بدءا من مجلس النواب، لأنه مصدر السلطات.
في الاثناء، اثارت اقامة المجسم الخشبي للواء قاسم سليماني في تلة مارون الراس المطلة على فلسطين المحتلة امتعاض البعض، كما لاحظ جواد نصرالله ـ نجل الامين العام لحزب الله ـ فغرد قائلا: طبيعي، نتفهمكم، خذوا راحتكم، لأن الجاي مش بعيد، ونتائجه ستكون اقسى عليكم.
الوزيرة السابقة مي شدياق تساءلت في تغريدة على حسابها التويتري: هل نحن في لبنان ام في ايران؟ بعد جادة الامام الخميني على طريق المطار، نصب لقاسم سليماني في الجنوب! لماذا هذا الاصرار على تغيير هوية لبنان وادخاله في صراع المحاور؟ أين النأي بالنفس؟ كل يوم يؤكد الحزب انه جزء من الحرس الثوري الايراني.
وبانتظار وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى بيروت تلبية لاستشارة الحكومة اللبنانية في موضوع سداد الاستحقاق الاول لسندات اليوروبوند في 9 مارس المقبل، بالدفع ام بالجدولة، استمر الانشغال بارتدادات قرار ادارة طيران الشرق الاوسط العودة عن قرارها بـ «دولرة» التعامل مع المواطنين الى حياض العملة الوطنية، وإلغاء رئيس مجلس ادارتها محمد الحوت المؤتمر الصحافي الذي كان دعا اليه ظهر امس لشرح الأمور التي يبدو انها لم تكن مجردة من الغطاء السياسي، وبهذا باع الحوت ومن خلفه حاكم البنك المركزي رياض سلامة المالك لغالبية اسهم «الميدل ايست» موقفا ثمينا للرئيسين ميشال عون وحسان دياب.
في المقابل، تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن تقديم «الإخبار» الى النيابة العامة ضد الحوت بجرم مخالفة قانون النقد والتسليف الذي يلزم باعتماد الليرة اللبنانية.
لكن التيار الذي بينه وبين سلامة والحوت ما صنع الحداد، استمر على دعوته للتظاهر امام مصرف لبنان المركزي في الخامسة من غروب يوم الخميس المقبل.
في غضون ذلك، قرر الرئيس نبيه بري الذهاب الى معركة الكهرباء مع الحكومة، وقال في تصريح له امس: قراري انه لا صوت يعلو فوق صوت الكهرباء في المرحلة المقبلة، نريد توفير الكهرباء بأسرع وقت وبأرخص سعر، وفي غمز من قناة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، قال بري: لا للبواخر الجرصة ولا للحلول المؤقتة، لأن المؤقت دائم في لبنان.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
- مايلي سايروس تكشف عن حلماتها بـ"Bowery Hotel" نيويورك!
- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- لبنان: لا رأي موحداً حول دفع الدين
- أستراليا: أجبار سكان مناطق في كوينزلاند على الإخلاء وسط مخاوف من احتمال انهيار السد
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ترحيب رئاسي واستغراب شعبي من عرض لاريجاني مساعدة لبنان
- جرعة دعم من لاريجاني لحكومة دياب: إيران مستعدة للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية
- جعجع يطالب «حزب الله» بـ 3 خطوات للمساعدة على إنقاذ لبنان
- بعد إطلالتي الحريري ونصرالله: مزيد من الغموض و«عدم اليقين»
- ناشطون يسخرون من دعوة نصرالله إلى مقاطعة البضائع الأمريكية
- لبنان بين الكارثة وخطة «مارشال»!
- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان: لا رأي موحداً حول دفع الدين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)