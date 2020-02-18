- إعلان تصوُّر لسداد الديون الخميس بعد المحادثات مع صندوق النقد
- "وصمة" إيران تسابق "وصفة" الصندوق
- ايران تجدّد عرضها بالمساعدة... هل يقبل لبنان؟
- سقوط عقيدة "الرئيس القوي": منعاً لحروب الإلغاء والانفجار الطائفي
- نزل "التيار" عالأرض... ضد نفسه؟
- سعر الصرف بلا قيود
- دخول صندوق النقد إلى لبنان سيشعل "حرباً" اجتماعية
- أسامة سعد لـ"المدن"(1): حان وقت تشكيل إطار سياسي للانتفاضة
- اللّاثقة من السياسة إلى المال
- جعجع لنصرالله: "حزب الله" الوحيد القادر على مساعدة الحكومة
- لاريجاني... ليتَكَ نسيتنا
- محاضر التحقيق في ملفّ «النافعة»: لهذه الأسبــاب سُجِنَت هدى سلوم!
- 11 مليار ليرة فارق قيمة العقد بين الوزارة والهيئة: أوجيرو تحذّر من توقّف الصيانة
- البنك الدولي: هذه شروطي
- قضية الفاخوري... الضغوط الأميركية مستمرة
- القرعون مكبّ الحوض الأعلى لليطاني
- غابة محالّ السوبرماركت: «كل مين سعرو إلو»!
- أستراليا: تخفيف القيود على استخدام المياه في سيدني بعد الأمطار الغزيرة
- نقل مئات الأميركيين من سفينة سياحية منهم 14 مصابا بكورونا
- سوريا.. غارات ومعارك في حلب وإدلب والأتراك والروس يتباحثون بموسكو
- ترحيب رئاسي واستغراب شعبي من عرض لاريجاني مساعدة لبنان
- جرعة دعم من لاريجاني لحكومة دياب: إيران مستعدة للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية
- جعجع يطالب «حزب الله» بـ 3 خطوات للمساعدة على إنقاذ لبنان
- بعد إطلالتي الحريري ونصرالله: مزيد من الغموض و«عدم اليقين»
- ناشطون يسخرون من دعوة نصرالله إلى مقاطعة البضائع الأمريكية
- هل يشكل تحرير حلب الفصل ما قبل الأخير لنهاية “الثورة” السورية المسلحة والحلم التركي بضمها؟ ولماذا كان الرئيس الأسد “حذرا” في احتفاله بهذا الانتصار؟ وهل ستنجح استراتيجية اردوغان في التهديد للوصول الى التهدئة في ادلب وكيف؟
- توقعات الأبراج ليوم February 18, 2020
- لماذا يحبّون جبران باسيل؟
- لبنان بين الكارثة وخطة «مارشال»!
- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان: لا رأي موحداً حول دفع الدين
- العهد المصرفي الجديد
- السفراء في «بيت الوسط»: الرسالة الأهم
- برّي: «معركة وقف الجرصة»
- فهمي والـ«300 قطبة»: لن أتساهل ولو قام والدي من القبر
- ماذا بعد 14 شباط؟
- تسريبات التشكيلات ... تُربك الطوائف والقضاة
- نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» تسأل: أين الدولة؟
- فرنسا لحكومة دياب: لا مفرّ من صندوق النقد
- بوتين هو الحل... بوتين هو المشكلة؟
- كورونا بين السمعة والسلامة
- "القوات" للحريري: "أصالحك آه... بشرط!"
- الحريري في "الوقت الضائع": العواصف ستهبّ كلّ يوم!
- هل تغيّرت مهمّة الجيش بين 17 تشرين و11 شباط؟
- ضحايا السيلفي أكثر من قتلى سمك القرش
- قرار عدم الدفع بات وشيكاً
- صندوق النقد يستعجل الإجراءات.. وخيارات مربكة تنتظر البعثة!
- نقاش مسيحي: المسلمون لا يدفعون الضرائب.. نريد لامركزية موسعة
-
سقوط عقيدة "الرئيس القوي": منعاً لحروب الإلغاء ...الكاتب:
-
نزل "التيار" عالأرض... ضد نفسه؟ ...الكاتب:
-
سعر الصرف بلا قيود ...الكاتب:
-
دخول صندوق النقد إلى لبنان سيشعل "حرباً" ...الكاتب:
-
أسامة سعد لـ"المدن"(1): حان وقت تشكيل إطار ...الكاتب:
-
اللّاثقة من السياسة إلى المال ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
لماذا يحبّون جبران باسيل؟ ...الكاتب:
-
العهد المصرفي الجديد ...الكاتب:
-
السفراء في «بيت الوسط»: الرسالة الأهم ...الكاتب:
-
برّي: «معركة وقف الجرصة» ...الكاتب:
-
فهمي والـ«300 قطبة»: لن أتساهل ولو قام ...الكاتب:
-
ماذا بعد 14 شباط؟ ...الكاتب:
-
تسريبات التشكيلات ... تُربك الطوائف والقضاة ...الكاتب:
-
نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» ...الكاتب:
-
فرنسا لحكومة دياب: لا مفرّ من صندوق ...الكاتب:
-
"القوات" للحريري: "أصالحك آه... بشرط!" ...الكاتب:
-
الحريري في "الوقت الضائع": العواصف ستهبّ كلّ ...الكاتب:
-
هل تغيّرت مهمّة الجيش بين 17 تشرين ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
«الميدل إيست» تتراجع عن التسعير بالدولار: إلتفاف ...الكاتب:
دخول صندوق النقد إلى لبنان سيشعل "حرباً" اجتماعية
يصل خلال الأسبوع الحالي وفد تقني من صندوق النقد الدولي، لمد يد العون لحكومة لم تستعن حتى اللحظة بالمؤسسة الدولية وفق الأصول. كما لم تحدد الملفات التي ستوضع على طاولة خبراء الصندوق فور وصولهم. ما يشير إلى نية مبيّتة لتمرير بعض القرارات المرتبطة بسداد استحقاق اليوروبوندز، وإجراءات أخرى تحت غطاء "مشورة صندوق النقد".
وإذا كانت الاستشارة لم تراعِ بها الحكومة الأصول المتبعة بين الدول في طلب الإستشارات من صندوق النقد الدولي، فما الذي يمنعها من طلب المساعدة المالية تمهيداً لوضع برنامج إنقاذي من الصندوق. وفيما لو تجرأت الحكومة على الاستعانة بصندوق النقد لوضع برنامج إنقاذي، فما الذي يمكن ان يتضمنه البرنامج؟ وهل باستطاعة بلد متأزم كلبنان تطبيق إجراءات الصندوق القاسية؟
بين الاستشارة والبرنامج
لا بد من التمييز بين الاستعانة باستشارة لصندوق النقد الدولي والاستعانة ببرنامج إنقاذي. فالأولى، غير مُلزمة ولا ترتّب أي أعباء على البلد طالب الإستشارة. أما في الثانية، فعلى البلد المستعين بصندوق النقد أن يتحمّل برنامج إنقاذي يضع سد العجز وخفض الدين العام هدفاً أوحدَ له، من دون إيلاء أي اعتبار لما يمكن أن تخلّفه إجراءاته الإنقاذية من دمار اجتماعي واقتصادي في البلد.
البرنامج يتجاوز الاستشارة وطرح الحلول، وهو يُعد تدخلاً مباشراً وواضحاً، ينطلق من نظرية مراقبة آلية الإنفاق العام وتعزيز إيرادات الدولة مهما كلّف الأمر. ولا بد من الإشارة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي هو برنامج موحّد (standard)، وليس برنامجاً مفصّلاً على قياس كل بلد على حدة. ولا يتم تفصيله بما يتناسب واقتصاد بلد معيّن. بمعنى أن برنامج صندوق النقد الدولي أو IMF طـُبّق ويُطبق على كل دولة تعجز عن حل أزمتها وتلجأ إليه. وهنا تكمن المخاطر لاسيما أن للبنان خصوصية تميّزه عن سواه من الدول العاجزة، لجهة تركيبة اقتصاده المدولر والاستهلاكي بالكامل غير المنتِج.
تحرير العملة
عندما يتدخل صندوق النقد ببرنامج إنقاذي يعتمد سلة من الإجراءات تبدأ غالباً من تحرير العملة أمام الدولار، وفق ما تقول الباحثة في الشأن الاقتصادي والمالي، والأستاذة الجامعية ليال منصور إشراقية في حديث إلى "المدن". بمعنى، إفساح المجال أمام الليرة للتعبيرعن قدرتها من دون أي تدخل من المصرف المركزي، ما من شأنه أن يرفع سعر الدولار أضعاف ما هو عليه اليوم أمام الليرة، وقد يصل إلى نحو 4500 و5000 ليرة للدولار الواحد.
والدول التي تعاني من أزمات مالية ونقدية وتلجأ للاستعانة بصندوق النقد الدولي غالباً ما تكون عملتها مثبتة أمام الدولار. علماً أن تثبيت العملة هو أمر مكلف جداً. والدول التي تثبت عملتها يجب أن تحافظ على مصادر للعملة الصعبة، كالسياحة والاستثمار الأجنبي إضافة إلى الفائض في الميزان التجاري، من خلال رفع مستوى التصدير مقابل الاستيراد. وهو ما ليس متوفراً في لبنان. وسبق لـ"المدن" أن تطرقت إلى مخاطر تحرير سعر صرف الليرة تحت عنوان "مخاطر تحرير سعر الليرة توازي كارثة حرب إسرائيلية".
رفع الدعم
إجراء آخر يعتمده برنامج صندوق النقد الدولي الإنقاذي، يرتبط بإلغاء كافة أشكال الدعم. وقد ذكرت تقارير سابقة للصندوق، أن إلغاء دعم الكهرباء في لبنان "سيحقق أكبر الوفورات المحتملة". وسيشمل ذلك رفع سعر التعرفة، وبالتالي زيادة الرسوم على فواتير الكهرباء. وذلك بهدف سد العجز المالي لشركة كهرباء لبنان في وقت قياسي، وإن على حساب جيوب المواطنين.
وتنتقد إشراقية إجراء رفع الدعم الذي تؤمنه الدولة لبعض المواد الأساسية: "فالدول الفقيرة ومنها لبنان تدعم بعض الأساسيات المعيشية لمساعدة الفقراء، منها في القطاع التعليمي والطاقة والقمح وغيرها". ولأن مبدأ الدعم مرفوض كلياً من قبل صندوق النقد، فإن هذا الإجراء سيزيد الفقر، لاسيما أن رفع الدعم سيُستتبع برفع الأسعار، خصوصاً في قطاع المحروقات.
زيادة الضرائب
وبهدف زيادة الإيرادات يلجأ برنامج صندوق النقد إلى رفع عدد من الضرائب بشكل كبير، وليس تدريجياً، من بينها الضريبة على القيمة المضافة، التي توقعت إشراقية أن ترتفع الى نسبة 20 في المئة فيما لو تمت الاستعانة ببرنامج إنقاذي لصندوق النقد، إضافة إلى رفع الضريبة على المحروقات. والمطلوب حين نطبق برنامجاً للإنقاذ أن يكون البديل مؤمّن، وفق إشراقية، فزيادة أسعار البنزين على سبيل المثال من دون تأمين بدائل، لجهة وسائل النقل والعديد من الخدمات والأمور الحياتية المرتبطة بالمحروقات، فيه إجحاف بحق المواطنين. ومن المؤكد أن يُنزل هكذا إجراء الملايين إلى الشارع فيما لو حصل في فرنسا مثلاً.
ومن المرجّح أن يعتمد صندوق النقد العديد من الإجراءات الأخرى لسد العجز المالي للبنان، والعودة بالدين العام إلى مستويات قابلة للإستدامة، منها إصلاح رواتب القطاع العام ومعاشات التقاعد ومكافحة التهرب الضريبي وغيرها.
من إيجابيات البرنامج
وعلى الرغم من سوداوية المشهد الذي يرسمه تطبيق برنامج صندوق النقد، غير أنه لا بد من التطرق الى إيجابياته، التي تتركز بإلزام الدولة سداد استحقاقاتها وديونها، من خلال تطبيق صارم وقوي وجدي للبرنامج الإنقاذي. وترى إشراقية أن البرنامج يصب دائماً في صالح مالية الدولة، من دون إيلاء مصالح المواطنين أي اعتبار. فبرنامج الصندوق يأتي على حساب معيشة المواطنين واحتياجاتهم اليومية. وليس من بلد دخله صندوق النقد إلا وتم القضاء على طبقته الوسطى، وزادت فيه مستويات الفقر كدولة مالاوي الأفريقية والأرجنتين.
الضربة القاضية
اللجوء إلى برنامج صندوق النقد سيكون ضربة قاضية للبنان. هكذا عبّرت إشراقية عن مصير لبنان في حال استعان ببرنامج إنقاذي لصندوق النقد الدولي. إذ بإمكانه الاقتداء بدول لم تلجأ إلى الصندوق، واعتمدت خططاً وطنية للإنقاذ ونجحت، كإندونيسيا وماليزيا والصين.
باختصار، إن لبنان بلد غير مهيأ لتحمل برنامج صندوق النقد الدولي. بمعنى أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من أساسيات الحياة، كالطبابة والتعليم والمواصلات والطاقة وغيرها. ووفق إشراقية، فإن دخول صندوق النقد ببرنامج إنقاذي الى لبنان سيُشعل حرباً اجتماعية، قد تؤدي إلى حرب فعلية لكن من دون سلاحز وعلى لبنان الاعتراف بالعجز عن سداد ديونه واللجوء الى إعادة هيكلة الدين وجدولة استحقاقات اليوروبوندز، ووضع برنامج لزيادة الإيرادات، بما يتيح إعادة توزيع الثروة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ترحيب رئاسي واستغراب شعبي من عرض لاريجاني مساعدة لبنان
- سوريا.. غارات ومعارك في حلب وإدلب والأتراك والروس يتباحثون بموسكو
- جرعة دعم من لاريجاني لحكومة دياب: إيران مستعدة للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية
- نقل مئات الأميركيين من سفينة سياحية منهم 14 مصابا بكورونا
- أستراليا: تخفيف القيود على استخدام المياه في سيدني بعد الأمطار الغزيرة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- إعلان تصوُّر لسداد الديون الخميس بعد المحادثات مع صندوق النقد
- "وصمة" إيران تسابق "وصفة" الصندوق
- ايران تجدّد عرضها بالمساعدة... هل يقبل لبنان؟
- سقوط عقيدة "الرئيس القوي": منعاً لحروب الإلغاء والانفجار الطائفي
- نزل "التيار" عالأرض... ضد نفسه؟
- سعر الصرف بلا قيود
- دخول صندوق النقد إلى لبنان سيشعل "حرباً" اجتماعية
- اللّاثقة من السياسة إلى المال
- جعجع لنصرالله: "حزب الله" الوحيد القادر على مساعدة الحكومة
- محاضر التحقيق في ملفّ «النافعة»: لهذه الأسبــاب سُجِنَت هدى سلوم!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)