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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 45 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

النهار‎

يقول مصدر في وزارة الاتصالات ان ابعاد مهندسين من الوزير الجديد مرده الى رفضهما عرضا كان تقدم به ‏لبرنامج معلوماتي سابقا وتم رفضه بعدما شككا في امكان اسرائيل باختراق الشبكة بواسطة البرنامج المذكور‎.

 

على أبواب صدور القرار الظني لحادثة قبرشمون لوحظ قيام النائب طلال أرسلان بجولات في منطقتي عاليه ‏والشوف في ظل فشل كل الجهود لإيجاد تسوية لهذه الحادثة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مما يُبقي العلاقة ‏بينهما في دائرة التوتّر‎.

 

أبدى زعيم سياسي بارز في مجالسه مخاوفه من ارتفاع منسوب التدهور المالي وحذّر قيادة حزبه ومحازبيه من ‏أي تلكّؤ تجاه المحازبين والأنصار والأهالي بعدما سجل ان هؤلاء جميعاً لا يطلبون التوظيف وإنّما المساعدات ‏المالية المباشرة‎.‎

 

البناء‎

خفايا‎

قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده مستعدّة لتأمين استكمال الربط الكهربائي للبنان وسورية والعراق وتزويد لبنان ‏عبر شبكة الربط بحاجته من الكهرباء لتأمين التغذية 24/24، وكذلك تأمين الفيول والبنزين للبنان وبتسهيلات ‏مالية وائتمانية. وعن العقوبات قال إن الأميركيين منحوا العراق الاستثناء ولهم أصدقاء كثر في لبنان فليختبروا ‏صداقاتهم؟‎

 

كواليس‎

قال دبلوماسي كبير سابق إن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تأتي إلى لبنان كواحد من ‏أركان النظام وليس فقط كرئيس لمجلس النواب تنتهي مهمته خلال أيام، وقد امتنع عن ترشيح نفسه للانتخابات ‏النيابية في تمهيد لترشحه للرئاسة وقد سبقه الرئيس محمد خاتمي بزيارة مشابهة لبيروت قبل الترشح‎.‎

 

الجمهورية‎

تبلّغ إداري في موقع حساس ضرورة إعادة تكثيف العمل المناط به في مؤسسته والتخفيف من إنشغالاته الخارجية ‏وحصرها بخارج الدوام الرسمي‎.

 

إستغربت مصادر رقابية إصرار إحدى الوزارات على إجراء مناقصة بشروط تحدّ من المنافسة خلافا لمناقصات ‏سائر الإدارات العامة‎.

 

يشكو عدد من الوزراء وجود مستشار لكل مرجع سياسي في الوزارات التي تسلموها، ما يعيق اداءهم بشكل كبير‎.‎

 

اللواء‎

تتظهر الشروط المطلوبة للمساعدة المالية، وتقديم التسهيلات للبنان لوقف المنحى الانحداري للنقد الوطني‎.

 

تسجّل سوق العقارات تجاذبات، وفقاً لحركة الأسواق، لكنها تبقى بديلاً عملياً لإستعادة الأموال من المصارف‎.

 

تردّد ان قاضياً استقال من منصبه خشية فرض عقوبات أميركية عليه، في إطار ضغوطات لإطلاق أحد الموقوفين ‏الخطيرين‎.‎

 

نداء الوطن

ينكب وزير الاتصالات طلال حواط على وضع خطة متكاملة لقطاع الخلوي سينتهي منها قبل ‏نهاية الشهر الحالي على أن يقوم بعرضها على الرأي العام قبل رفعها إلى مجلس الوزراء‎.

تبيّن أنّ أحد الموقوفين عن العمل في وزارة الاتصالات، بلغ راتبه الشهري نحو 8000 ‏دولار أميركي‎.

إشتكى الأهالي في منطقة النبطية من الفلتان الحاصل في سعر مبيع المازوت في منطقتهم ‏حيث يعمد أصحاب المحطات إلى بيع "التنكة" بـ 20 ألف ليرة لبنانية‎. ‎

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الأنباء

نغمة قديمة تعود‎

لوحظ عودة نغمة قديمة لدى أوساط من لون طائفي محدد في الحديث عن الفيدرالية ‏بأشكال جديدة؛ ويتردد أن ثمة دراسات جدية يتم إجراؤها بهذا الصدد‎.‎

ما الفائدة من التأخير؟‎

بعد كل الجهد السياسي والأمني الذي بذلته السلطة لإقرار موازنة 2020؛ يُطرح السؤال ‏عن الفائدة من عدم توقيعها بعد من رئيس الجمهورية لنشرها بالجريدة الرسمية؛ علماً أن ‏مهلة توقيعه تنتهي اليوم‎.

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