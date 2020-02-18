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نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
يقول مصدر في وزارة الاتصالات ان ابعاد مهندسين من الوزير الجديد مرده الى رفضهما عرضا كان تقدم به لبرنامج معلوماتي سابقا وتم رفضه بعدما شككا في امكان اسرائيل باختراق الشبكة بواسطة البرنامج المذكور.
على أبواب صدور القرار الظني لحادثة قبرشمون لوحظ قيام النائب طلال أرسلان بجولات في منطقتي عاليه والشوف في ظل فشل كل الجهود لإيجاد تسوية لهذه الحادثة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مما يُبقي العلاقة بينهما في دائرة التوتّر.
أبدى زعيم سياسي بارز في مجالسه مخاوفه من ارتفاع منسوب التدهور المالي وحذّر قيادة حزبه ومحازبيه من أي تلكّؤ تجاه المحازبين والأنصار والأهالي بعدما سجل ان هؤلاء جميعاً لا يطلبون التوظيف وإنّما المساعدات المالية المباشرة.
البناء
خفايا
قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده مستعدّة لتأمين استكمال الربط الكهربائي للبنان وسورية والعراق وتزويد لبنان عبر شبكة الربط بحاجته من الكهرباء لتأمين التغذية 24/24، وكذلك تأمين الفيول والبنزين للبنان وبتسهيلات مالية وائتمانية. وعن العقوبات قال إن الأميركيين منحوا العراق الاستثناء ولهم أصدقاء كثر في لبنان فليختبروا صداقاتهم؟
كواليس
قال دبلوماسي كبير سابق إن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تأتي إلى لبنان كواحد من أركان النظام وليس فقط كرئيس لمجلس النواب تنتهي مهمته خلال أيام، وقد امتنع عن ترشيح نفسه للانتخابات النيابية في تمهيد لترشحه للرئاسة وقد سبقه الرئيس محمد خاتمي بزيارة مشابهة لبيروت قبل الترشح.
الجمهورية
تبلّغ إداري في موقع حساس ضرورة إعادة تكثيف العمل المناط به في مؤسسته والتخفيف من إنشغالاته الخارجية وحصرها بخارج الدوام الرسمي.
إستغربت مصادر رقابية إصرار إحدى الوزارات على إجراء مناقصة بشروط تحدّ من المنافسة خلافا لمناقصات سائر الإدارات العامة.
يشكو عدد من الوزراء وجود مستشار لكل مرجع سياسي في الوزارات التي تسلموها، ما يعيق اداءهم بشكل كبير.
اللواء
تتظهر الشروط المطلوبة للمساعدة المالية، وتقديم التسهيلات للبنان لوقف المنحى الانحداري للنقد الوطني.
تسجّل سوق العقارات تجاذبات، وفقاً لحركة الأسواق، لكنها تبقى بديلاً عملياً لإستعادة الأموال من المصارف.
تردّد ان قاضياً استقال من منصبه خشية فرض عقوبات أميركية عليه، في إطار ضغوطات لإطلاق أحد الموقوفين الخطيرين.
نداء الوطن
ينكب وزير الاتصالات طلال حواط على وضع خطة متكاملة لقطاع الخلوي سينتهي منها قبل نهاية الشهر الحالي على أن يقوم بعرضها على الرأي العام قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
تبيّن أنّ أحد الموقوفين عن العمل في وزارة الاتصالات، بلغ راتبه الشهري نحو 8000 دولار أميركي.
إشتكى الأهالي في منطقة النبطية من الفلتان الحاصل في سعر مبيع المازوت في منطقتهم حيث يعمد أصحاب المحطات إلى بيع "التنكة" بـ 20 ألف ليرة لبنانية.
الأنباء
نغمة قديمة تعود
لوحظ عودة نغمة قديمة لدى أوساط من لون طائفي محدد في الحديث عن الفيدرالية بأشكال جديدة؛ ويتردد أن ثمة دراسات جدية يتم إجراؤها بهذا الصدد.
ما الفائدة من التأخير؟
بعد كل الجهد السياسي والأمني الذي بذلته السلطة لإقرار موازنة 2020؛ يُطرح السؤال عن الفائدة من عدم توقيعها بعد من رئيس الجمهورية لنشرها بالجريدة الرسمية؛ علماً أن مهلة توقيعه تنتهي اليوم.
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- جعجع: الحكومة الحالية أفضل من السابقة
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