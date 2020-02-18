- لقاح كورونا.. ما الدول التي تسابق الزمن من أجله؟
- معلومات: حل وسط لعقدة تسديد «اليوروبوند»
- السنيورة ينصح بـ «عدم الدفْع» ويلحّ على دياب الاتصال فوراً بـ... الحمد
- زيارة إيرانية مُسيئة
- انهارت الجولة الثالثة وربما الأخيرة بين الجانبين الروسي والتركي حول الازمة في ادلب واحتمالات المواجهة باتت الأكبر.. ما هي أسباب هذا الانهيار؟ ولماذا رفض الاتراك الخرائط الروسية الجديدة؟ وهل سيستمر بوتين في “عناده” برفض لقاء اردوغان؟
- هل تُحجَز ممتلكات الدولة إذا تخلّف لبنان عن السداد؟
- دولار السوق فالت وإيران تستغل الانكفاء العربي
- الأزمة تسبق العلاجات الحكومية.. وفلتان الدولار يطيح الليرة.. و"المحطات" تهدّد
- جعجع: الحكومة الحالية أفضل من السابقة
- ملف الكهرباء يصعق علاقة «أمل» بـ«التيار الحر»
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل يصطدم «حزب الله» بصندوق النقد؟
- جعجع يقترح على ”حزب الله” ما يجعلهما ”أصدق الأصدقاء”؟
- معركة الرئاسة تهدد الحكومة؟
- لماذا يتريّث دياب في طَرق الأبواب الخارجية؟
- جعجع يطالب الحكومة بخطوات خمس ... وإلاّ
- إعلان تصوُّر لسداد الديون الخميس بعد المحادثات مع صندوق النقد
- "وصمة" إيران تسابق "وصفة" الصندوق
- ايران تجدّد عرضها بالمساعدة... هل يقبل لبنان؟
- سقوط عقيدة "الرئيس القوي": منعاً لحروب الإلغاء والانفجار الطائفي
- نزل "التيار" عالأرض... ضد نفسه؟
- سعر الصرف بلا قيود
- دخول صندوق النقد إلى لبنان سيشعل "حرباً" اجتماعية
- أسامة سعد لـ"المدن"(1): حان وقت تشكيل إطار سياسي للانتفاضة
- اللّاثقة من السياسة إلى المال
- جعجع لنصرالله: "حزب الله" الوحيد القادر على مساعدة الحكومة
- لاريجاني... ليتَكَ نسيتنا
- محاضر التحقيق في ملفّ «النافعة»: لهذه الأسبــاب سُجِنَت هدى سلوم!
- 11 مليار ليرة فارق قيمة العقد بين الوزارة والهيئة: أوجيرو تحذّر من توقّف الصيانة
- البنك الدولي: هذه شروطي
- قضية الفاخوري... الضغوط الأميركية مستمرة
- القرعون مكبّ الحوض الأعلى لليطاني
- غابة محالّ السوبرماركت: «كل مين سعرو إلو»!
- أستراليا: تخفيف القيود على استخدام المياه في سيدني بعد الأمطار الغزيرة
- نقل مئات الأميركيين من سفينة سياحية منهم 14 مصابا بكورونا
- سوريا.. غارات ومعارك في حلب وإدلب والأتراك والروس يتباحثون بموسكو
- ترحيب رئاسي واستغراب شعبي من عرض لاريجاني مساعدة لبنان
- جرعة دعم من لاريجاني لحكومة دياب: إيران مستعدة للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية
- جعجع يطالب «حزب الله» بـ 3 خطوات للمساعدة على إنقاذ لبنان
- بعد إطلالتي الحريري ونصرالله: مزيد من الغموض و«عدم اليقين»
- ناشطون يسخرون من دعوة نصرالله إلى مقاطعة البضائع الأمريكية
- هل يشكل تحرير حلب الفصل ما قبل الأخير لنهاية “الثورة” السورية المسلحة والحلم التركي بضمها؟ ولماذا كان الرئيس الأسد “حذرا” في احتفاله بهذا الانتصار؟ وهل ستنجح استراتيجية اردوغان في التهديد للوصول الى التهدئة في ادلب وكيف؟
- حدث في مثل هذا اليوم February 18, 2020
- توقعات الأبراج ليوم February 18, 2020
- لماذا يحبّون جبران باسيل؟
- قرارات الحواط حيال صرف موظفين في "الاتصالات": كاد المريب أن يقول خذوني!
- لبنان بين الكارثة وخطة «مارشال»!
- أول غيث الدعم الحكومي ... إيراني "التيار الوطني الحر" يلتحق بـ"مجموعة المصرف"
- الحكومة لحسم "اليوروبوند"... والحراك لحماية الودائع
- أسرار وخفايا لبنانية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
نصب سليماني يرتفع في الجنوب... ومواقف لـ«الجمهورية» ...الكاتب:
-
-
"القوات" للحريري: "أصالحك آه... بشرط!" ...الكاتب:
-
الحريري في "الوقت الضائع": العواصف ستهبّ كلّ ...الكاتب:
معلومات: حل وسط لعقدة تسديد «اليوروبوند»
يقضي بتقسيط السندات المستحقة.. وإعادة جدولة الاستحقاقات الأخرى
عصف الدولار متواصل في اسواق لبنان، بالامس تخطى مشارف الـ 2500 ليرة للدولار الواحد، واليوم التوقعات الاقتصادية والسياسية ترشحه للمزيد في ظل غياب المقاومة السياسية والانعاش المالي، وربما بلغ سقفا اعلى يوم غد الخميس، على وهج بدء الاجتماعات الاستشارية غير الملزمة لبعثة صندوق النقد الدولي مع وزيري المال والاقتصاد اللبنانيين وحاكمية البنك المركزي اللبناني، المضغوطة بتظاهرات شعبوية للتيار الوطني الحر على خطى الحراك الثوري انما لاغراض مختلفة.
وماذا بعد؟ الاحتقان الشعبي بلغ الاوج مرة اخرى، فيما لا حكومة تدبر او تبرر، ولا معارضة بمعنى المعارضة، تعترض او تصحح، وكأننا امام حالة قدرية.
جوابا على هذا، توقع خبير مالي مسؤول لـ «الأنباء» ان تكون امام المثل القائل «اشتدي ازمة تنفرجي»، كاشفا عن توجه رسمي للبنان نحو «حل وسط» لعقدة استحقاق سندات «اليوروبوند» التي انقسم حولها اللبنانيون بين مؤيد لوجهة نظر السياسيين ومعهم بعض الخبراء المستقلين، القائلة بعدم السداد والذهاب الى جدولة الديون الخارجية، وبين داعم لجمعية المصارف وخبرائها الكثر، والقائلين بسداد السندات المستحقة والبالغة نحو مليار و276 مليون دولار، ومن ثم اعادة جدولة الاستحقاقات الاخرى.
والحل الوسط المطروح يقضي بتقسيط سداد السندات المستحقة على دفعتين او اكثر، ومن ثم اعادة الجدولة، بحيث يتم الاحتفاظ بما يكفي من النقد الاجنبي المخصص لاستـــيراد الاحتــياجــات الضرورية للناس ونتجنب في المقابل حماية المصداقية وعدم خسارة الثقة. اما بعد استشارات صندوق النقد، الذي وصل وفده امس، يقول الخبير المطلع ان تراجع الدولار مؤكد الى حدود 2000 ليرة، ومحتمل الى اقل بقليل.
في سياق قريب، يقول الخبير الاقتصادي د.توفيق كسبار لقناة «ال.بي.سي»، ان توقيت زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الى بيروت عشية وصول بعثة صندوق النقد الدولي لم تكن مساعدة، وكأنه اراد ان يؤكد او يكرس انضمام لبنان استراتيجيا الى محور الممانعة، بمواجهة محور دعمه وانتمائه الطبيعيين: الدول العربية والغربية، مما يشكل استفزازا لهذه الدول، بحيث تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية هذا الخيار.
مصادر سياسية متابعة قللت من اهمية زيارة لاريجاني الى بيروت، ومن جدية المساعدات التي عرض تقديمها الى لبنان، وفي رأيها انها زيارة من اجل «البروباغندا» الاعلامية، ليقول للمجتمع الدولي اننا في دمشق وبيروت وبغداد، اما عن المساعدات التي تحدث عنها من نفط وكهرباء وادوية فهذه اشبه بأسطوانة مكررة. الى ذلك، يرأس الرئيس ميشال عون صباح غد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمتابعة الوضع المالي والبحث في خيارات تسديد مستحقات اليوروبوند.
في نفس السياق، أكد المستشار الأعلى للدفاع لشؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية الجنرال جون لوريمر أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم لبنان، لاسيما القوات المسلحة والقوى الأمنية اللبنانية، آملا أن يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليا.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ميشال عون امس المستشار البريطاني الأعلى للدفاع لشؤون الشرق الأوسط.
وقال عون ان الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حاليا هي موضع معالجة للحد من تداعياتها، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي سيقدم «خبرته التقنية» في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- معلومات: حل وسط لعقدة تسديد «اليوروبوند»
- السنيورة ينصح بـ «عدم الدفْع» ويلحّ على دياب الاتصال فوراً بـ... الحمد
- هل تُحجَز ممتلكات الدولة إذا تخلّف لبنان عن السداد؟
- دولار السوق فالت وإيران تستغل الانكفاء العربي
- الأزمة تسبق العلاجات الحكومية.. وفلتان الدولار يطيح الليرة.. و"المحطات" تهدّد
- جعجع: الحكومة الحالية أفضل من السابقة
- ملف الكهرباء يصعق علاقة «أمل» بـ«التيار الحر»
- أسرار وخفايا لبنانية
- جعجع يقترح على ”حزب الله” ما يجعلهما ”أصدق الأصدقاء”؟
- لماذا يتريّث دياب في طَرق الأبواب الخارجية؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)