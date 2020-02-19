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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
لم تصدر موازنة 2020 بعد في الجريدة الرسمية والسبب ان دوائر القصر الجمهوري لم ترسلها بعد من دون تحديد اسباب التأخير.
لم تتضح حتى الساعة الاسباب التي حملت عامر الفاخوري على العودة الى لبنان او الكشف عن الجهة التي شجعته على تلك الزيارة من دون تقدير التبعات اللاحقة.
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عاد نائب درزي سابق للظهور في مهرجانات "حزب الله" وسواها بعدما سبق له وانتقد الحزب للتخلي عنه انتخابياً، وعلى هذه الخلفية كان قد أعلن اعتزاله ليعود عنه ويشارك في محطات سياسية تخص الحزب وحلفاءه.
صحيفة البناء
خفايا
قالت مصادر قانونية إن مشروعاً لإنشاء محكمة خاصة بجرائم المال العام يجري التداول فيه بين الرؤساء يقوم على وضع آلية مستقلة لاختيار أعضاء المحكمة وآليات عملها وإسقاط السرية المصرفية والخصوصية العقارية وكل أنواع الحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والوظيفية أمامها.
كواليس
توقعت مصادر عراقية أن تخطو الحكومة الجديدة بعد تشكيلها خطوات نوعية نحو الحكومات السورية واللبنانية والأردنية في المجالات الاقتصادية والأمنية وقالت إن مجلساً للتنسيق الاقتصادي والأمني يشكل واحداً من المشاريع التي ستتقدّم جدول أعمال الحكومة لتأمين منفذ على البحر المتوسط لتصدير النفط واستيراد البضائع.
صحيفة اللواء
يحمّل سفير دولة كبرى تدخلات خارجية دولية المسؤولية المباشرة عن الأزمة التي يعيشها لبنان حالياً..
يتساءل رجال أعمال بارزون إذا استمر سعر صرف الدولار بالإرتفاع، فهذا يعني قتل يومي للثقة بالحكومة ومشروعها..
طلب إلى الوزارات المبادرة إلى إعداد تصورات عن إعادة هيكلة الإدارة داخلها لتقليص عدد العاملين..
صحيفة الجمهورية
- أسهب موفد غير عربي زار بيروت أخيراً في شرح الإجراءات التي اتخذتها بلاده لتجاوز العقوبات الدولية وتوقف أمام برامج الإكتفاء الذاتي.
- تبلّغ لبنان بضرورة الإستعداد لعقد اجتماع قريب لمؤتمر دولي وهو يستعد لتجهيز ملف حيوي لعرضة على المؤتمر.
- توقّف مراقبون أمام التكتم الذي رافق مثول مرجع إقتصادي أمام جهاز غير مدني لوجود ما يجب معالجته
نداء الوطن
تؤكد مراجع قضائية في مجالسها الخاصة وجود "ملفات دسمة" في قضية تهريب المسؤولين أموالهم إلى الخارج، وأبرزها لوزير سيادي من أركان الحكومات السابقة تبيّن أنه أخرج من لبنان قرابة نصف مليار دولار.
نقلت أوساط وزارية معلومات تفيد بأنّ السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد نبّهت رئيس الحكومة حسان دياب خلال لقائهما أمس من أنّ وفاة الموقوف عامر فاخوري في السجن نتيجة تدهور وضعه الصحي ستخلق مشكلة للبنان مع الولايات المتحدة.
يتردّد أنّ أحد مالكي الشركتين اللتين لا تزالان تديران قطاع الخلوي، التقى رئيس الحكومة ووزير الاتصالات في مسعى لإعادة فتح باب التمديد للشركتين من جديد.
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أحدث الأخبار - لبنان
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