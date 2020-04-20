4 اصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الاجمالي للحالات 677.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام الوكالة الوطنية للاعلام