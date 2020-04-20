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4 اصابات جديدة بكورونا في لبنان
آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 31 من الدقائقالكاتب:
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
عدد المشاهدات: 178
قيّم هذا المقال/الخبر:
أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الاجمالي للحالات 677.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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