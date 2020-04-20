الأفران تستمر بالخداع.. وبلدية الغبيري تكسر شوكتها

وقفت بعض البلديات بوجه الأفران للحؤول دون إذلال المواطنين (مصطفى جمال الدين)

تحتكر كبرى الأفران لقمة عيش المواطنين وتتعامل مع ملف إنتاج الخبز وتسعيره كما لو أنه مادة كمالية يمكن للفقير الاستغناء عنها وللمقتدر شراءها مهما كان ثمنها... يُحكمون الخناق على الفقراء بلقمة عيشهم، ويدفعونهم إلى الطوابير أمام أفرانهم، كلما دعت الحاجة للضغط من خلالهم والاستحصال على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد على رفع سعر ربطة الخبز، أو خفض وزنها. لكن يبدو أن كارتيل الأفران بدأ يهتز تحت وطأة رفض الوزارة الإنصياع لهم ولطلباتهم "عديمة الإنسانية" من جهة، وبتصدّي بعض البلديات لهم والوقوف في وجههم للحؤول دون إذلال المواطنين من جهة أخرى.

إخطارات بلدية

وكانت بلدية الغبيري سباقة في الوقوف بوجه الأفران التي تقع في نطاقها، وهي أفران قلقاس وابراهيم والوفاء، بحيث وجّهت إليها إخطارات بوجوب العودة إلى التسعيرة الأساسية للخبز، تحت طائلة إقفال الأفران فوراً. إخطارات بلدية الغبيري جاءت بعد أن عمدت غالبية الأفران، ومن بينها الأفران الثلاث المذكورة، إلى رفع سعر ربطة الخبز على الموزّع من 1000 ليرة و1100 ليرة إلى 1250 ليرة، ما اضطر الموزعين إلى رفع السعر بدورهم على المحال والمتاجر والمواطنين.

تعود الأزمة إلى أشهر سابقة حين بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع. منذ ذلك الوقت، بدأ اتحاد الأفران والمخابز بالمطالبة برفع سعر الخبز أو خفض وزن الربطة. وأمام إصرار الأفران على رفع الأسعار، وبعد مفاوضات عسيرة، شكّلت وزارة الإقتصاد لجنة قامت بوضع دراسة دقيقة لسعر تكلفة إنتاج الخبز، مع الأخذ بالاعتبار تغيّر سعر الدولار وتأثيرة على التكلفة. وخلصت الدراسة إلى نتائج مخالفة لغايات أصحاب الأفران ومُحبطة لمطامعهم.

نسبة الأرباح

وتبيّن من الدراسة التي شارك بإعدادها اتحاد الأفران أن حجم أرباح الأفران من ربطة الخبز يبلغ 22 في المئة من قيمتها بالمفرق و12 في المئة بالجملة. وهي نسبة مقبولة جداً وعادلة بالنسبة إلى سلعة أساسية "ولا يمكن التساهل مع زيادتها من دون وجه حق"، يقول مصدر متابع لعمل اللجنة في وزارة الإقتصاد. وفيما كانت الأفران تسلّم الموزعين ربطة الخبز بسعر يتراوح بين 1000 و1100 ليرة، باتت اليوم تسلّم الموزعين ربطة الخبز بـ1250 ليرة، ما دفع الموزعين إلى تسليم الربطة للمحلات بـ1400 ليرة. بمعنى، أن رفع الأفران سعر ربطة الخبز خفّض أرباح الموزعين، وأطاح بأرباح المحال التجارية. هذا الوضع دفع بأصحاب المحال والسوبر ماركت إلى رفع سعر ربطة الخبز إلى 1750 ليرة. ومنهم من رفض استلام الخبز وتوقّف عن مبيعه للزبائن.

الوزارة لا يعنيها كيفية تقاسم نسب الأرباح بين الأفران والموزعين والمحلات، يقول المصدر في حديثه إلى "المدن"، إنما ما يهم الوزارة هو أن تصل ربطة الخبز إلى يد المستهلك النهائي بالسعر المحدّد وهو 1500 ليرة، على أن تكون زنة الربطة 1000 غرام، مؤكداً أن بعض الأفران تبيع الربطة منقوصة الوزن تصل إلى 800 غرام و900 غرام. وتستمر بذلك رغم تحرير محاضر ضبط بحقها، "فالمحاضر لا يتم البت فيها بالقضاء سريعاً".

ثلاثة أرغفة إضافية

بعد اتفاق الأفران على توحيد سعر المبيع عند 1250 ليرة لربطة الخبز ضاربين عرض الحائط مصلحة المواطنين كما تحذيرات الوزارة، وقفت بلدية الغبيري في وجه الأفران التي تقع في نطاقها الجغرافي. وهي تُعد من كبرى الأفران، القلقاس وابراهيم والوفاء، وأتت الإخطارات البلدية "من منطلق إعلام اصحاب الأفران بأنهم عادوا عن قرارهم القاضي بالتوقف عن التوزيع. وبالتالي يجب أن يعودوا عن القرار بكافة مضامينه وليس بزيادة الأسعار على الموزع"، يوضح رئيس بلدية الغبيري معن الخليل في حديثه إلى "المدن": "وعندما أعلنت الأفران عن قرارها للرأي العام ظننا أن الأزمة حُلت، ليتبين أنهم عادوا عن قرار وقف التوزيع لكنهم رفعوا سعر ربطة الخبز على الموزع، الذي بدوره سيرفعه على المتاجر والمحال".

ويؤكد الخليل أن الأفران التي تم توجيه الإخطارات إليها التزمت فوراً، وأعادت الأسعار إلى ما كانت عليه "ولو لم تلتزم لكانت أقفلت بالفعل، نحن جدّيون ولا نتاجر بلقمة المواطن"، لافتاً إلى أن الافران اتفقت فيما بينها على رفع السعر إلى 1250 ليرة ولم تترك هامشاً لأفران أخرى للبيع بأسعار مخفضة في مناطق أخرى.

ويطرح الخليل خيارات للتعامل مع ملف الخبز من قبل الأفران، في حال كانت حريصة فعلاً على مصلحة المواطنين، بأن "يبيعوا ربطة الخبز في الفرن بـ1500 ليرة ويضيفوا إليها 3 أرغفة خبز. حينها، يجنبون المواطن شراء ربطة الخبز بـ1500 ليرة وفيها 7 أرغفة فقط".