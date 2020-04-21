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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ اثيرت ضجة وحملة تضامن ممجوجة اثر اقفال الطرق في سعدنايل على النائب سيزار المعلوف الذي قفل عائدا ‏علما انه لم يكن مستهدفا ولا مقصودا وصودف مروره في المحلة اثناء قطع الطريق من قبل محتجين على ‏الاوضاع المعيشية المتردية‎.

 

ـ لم يطالب احد من "الاصلاحيين" بفرض ضرائب جدية على العاملين في المهن الحرة من اطباء ومحامين وغيرهم ‏ممن لا يحدد لهم القانون قيمة المعاينة او الاستشارة ولا يصرحون عنها للمالية ولا يسجلونها في دفاترهم ولا ‏تخضع لاي نوع من الرسوم

النسبية‎.

ـ حاول رئيس مجلس النواب اجراء جلسة تشريعية من بعد لكن الجهود لم تثمر بعدما تبين ان معظم النواب خارج ‏المنظومة الالكترونية وانهم يحتاجون الى تدريب يمتد اشهرا‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ طلب مرجع مسؤول من نواب ومعنيين التقاهم لبحث ملف حياتي أساسي إبقاء مداولات اللقاء سرية جداً‎.

 

ـ لوحظ التنافس بين سفارات غربية على تظهير المساعدات لمواجهة كورونا بعد تقديم إحدى السفارات مساعداتها ‏الى لبنان‎.

 

ـ فوجئ نائب بإتصال ورده على هاتفه الخلوي من سجين في رومية حضه فيه على إقرار قانون العفو العام‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ يخشى متابعون من أن يؤدي تهوّر قيادات من تيّار موالٍ إلى عودة الاحتكاك في منطقة شهدت مصالحة تاريخية ‏قبل عقدين؟‎!

 

ـ يتّجه وزير سابق لرفع "دوز" الانتقاد لجهات حليفة لخصومه، على قاعدة "السن بالسن والعين بالعين‎"..!

 

ـ تباطأت حركة الإصابات بفايروس كورونا، في معظم المستشفيات الأوروبية، ليس بسبب الإجراءات العلاجية ‏والحجر المنزلي وحسب، بل لاعتبارات أخرى؟‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تردّد أن السراي الحكومي كاد أن يسجّل استقالة ثانية في صفوف مستشاري الرئيس حسان دياب لكن وساطات ‏متسارعة خلال الساعات الأخيرة نجحت في "إعادة المياه إلى مجاريها‎".

 

ـ عمّم وزير حقيبة بارزة على كل موظفي الوزارة وجوب الامتناع عن الإطلالات الإعلامية أو إعطاء أحاديث ‏صحافية من دون موافقته المسبقة، بحجة أن مواقف الموظفين تضمّنت مغالطات تسيء إلى وزارته‎.

 

ـ يؤكد ناشطون في مجموعات الحراك المدني أنّ الأيام المقبلة ستشهد تحركات متصاعدة لمنع تمديد الحكومة ‏‏"عقود الخلوي‎".‎

 

 

صحيفة الأنباء

سذاجة كبيرة‎

سُجّلت سذاجة كبيرة في حملة إعلامية عبر مواقع التواصل كان هدفها الترويج لمرجع ‏رسمي‎.‎

 

تهريب التجديد‎

يستغل فريق سياسي الصخب الحاصل سياسياً وأزمة الكورونا، لتهريب التجديد لعقد ‏مثير للجدل في قطاع حيوي‎

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