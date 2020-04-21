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أصوات إستغاثة اللبنانيين تتصاعد... روسيا "ستالينغراد كورونا"؟ ...الكاتب:
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"البنك الدولي": أموال "بسري" لمواجهة كورونا بدلاً ...الكاتب:
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ثورة "الجوع والكرامة" آتية من الشمال... ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ اثيرت ضجة وحملة تضامن ممجوجة اثر اقفال الطرق في سعدنايل على النائب سيزار المعلوف الذي قفل عائدا علما انه لم يكن مستهدفا ولا مقصودا وصودف مروره في المحلة اثناء قطع الطريق من قبل محتجين على الاوضاع المعيشية المتردية.
ـ لم يطالب احد من "الاصلاحيين" بفرض ضرائب جدية على العاملين في المهن الحرة من اطباء ومحامين وغيرهم ممن لا يحدد لهم القانون قيمة المعاينة او الاستشارة ولا يصرحون عنها للمالية ولا يسجلونها في دفاترهم ولا تخضع لاي نوع من الرسوم
النسبية.
ـ حاول رئيس مجلس النواب اجراء جلسة تشريعية من بعد لكن الجهود لم تثمر بعدما تبين ان معظم النواب خارج المنظومة الالكترونية وانهم يحتاجون الى تدريب يمتد اشهرا.
صحيفة الجمهورية
ـ طلب مرجع مسؤول من نواب ومعنيين التقاهم لبحث ملف حياتي أساسي إبقاء مداولات اللقاء سرية جداً.
ـ لوحظ التنافس بين سفارات غربية على تظهير المساعدات لمواجهة كورونا بعد تقديم إحدى السفارات مساعداتها الى لبنان.
ـ فوجئ نائب بإتصال ورده على هاتفه الخلوي من سجين في رومية حضه فيه على إقرار قانون العفو العام.
صحيفة اللواء
ـ يخشى متابعون من أن يؤدي تهوّر قيادات من تيّار موالٍ إلى عودة الاحتكاك في منطقة شهدت مصالحة تاريخية قبل عقدين؟!
ـ يتّجه وزير سابق لرفع "دوز" الانتقاد لجهات حليفة لخصومه، على قاعدة "السن بالسن والعين بالعين"..!
ـ تباطأت حركة الإصابات بفايروس كورونا، في معظم المستشفيات الأوروبية، ليس بسبب الإجراءات العلاجية والحجر المنزلي وحسب، بل لاعتبارات أخرى؟!
صحيفة نداء الوطن
ـ تردّد أن السراي الحكومي كاد أن يسجّل استقالة ثانية في صفوف مستشاري الرئيس حسان دياب لكن وساطات متسارعة خلال الساعات الأخيرة نجحت في "إعادة المياه إلى مجاريها".
ـ عمّم وزير حقيبة بارزة على كل موظفي الوزارة وجوب الامتناع عن الإطلالات الإعلامية أو إعطاء أحاديث صحافية من دون موافقته المسبقة، بحجة أن مواقف الموظفين تضمّنت مغالطات تسيء إلى وزارته.
ـ يؤكد ناشطون في مجموعات الحراك المدني أنّ الأيام المقبلة ستشهد تحركات متصاعدة لمنع تمديد الحكومة "عقود الخلوي".
صحيفة الأنباء
سذاجة كبيرة
سُجّلت سذاجة كبيرة في حملة إعلامية عبر مواقع التواصل كان هدفها الترويج لمرجع رسمي.
تهريب التجديد
يستغل فريق سياسي الصخب الحاصل سياسياً وأزمة الكورونا، لتهريب التجديد لعقد مثير للجدل في قطاع حيوي
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
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