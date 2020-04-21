- أسرار نشوء الكورونا القديم ١٩٤٤، بين هملر وبيريا!!
- مسؤول أمريكي: حالة زعيم كوريا الشمالية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية
- أستراليا.. دراسة طبية: التباعد الإجتماعي قد يستمر للعام 2022 لعدة اسباب
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تكشف عن الموعد "الأكيد" لعودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
- الحكومة ترفض إنقاذ فيرجين أستراليا وتترك مصيرها في يد المستثمرين
- كورونا تحرم أميركا نفطها... الخام تحت الصفر للمرة الأولى
- إنهيار شركة الطيران "فيرجين أستراليا" تحت ضغط الديون
- «جلسة الاونيسكو»: إحتياطات وتباينات.. دياب: ساعدونا .. وبري لوقف الإشتباكات
- أسرار وخفايا لبنانية
- الطبقة السياسية شرّ البليّة
- رزمة ضريبية جديدة: هل يتحمّلها القطاع الخاص؟
- مفاجآت مصرفية من العيار الثقيل
- من هم الـ2 % من المودعين الذين سيدفعون ثمن سوء إدارة الدولة؟
- كيف استرد بري أوراق قوّته؟
- شون بيكر... كائنات هائمة على أنقاض الحلم الأميركي
- هل يكون الشفاء في البلازما؟ بارقة أمل لإيجاد حل لكارثة كورونا
- كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة
- "العفو" على "خشبة" الأونيسكو... و"الدخان الأبيض" يتصاعد من "الحشيشة"!
- مجلس النواب: انفصال عن الواقع
- استباقاً لثورة الغضب.. عون يرمي فشل العهد على المعارضة
- أصوات إستغاثة اللبنانيين تتصاعد... روسيا "ستالينغراد كورونا"؟
- "حزب الله" - "القوات"... خطان متوازيان لا يلتقيان!
- الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع: لا جبهة معارضة
- من «إيرفد» إلى خطة الإنقاذ: مشكلة أرقام
- فيدرالية المرجعيّات السياسية
- الصيادلة يرفضون إنهاء معاناة المضمونـين!
- الخلاف يستعر بين وزيرة العدل ومجلس القضاء: هل تطيح «التجزئة» التشكيلات القضائـية؟
- الحريري تحرم مدينتها افتتاح المستشفى التركي: هل تربح صيدا المليارات السبعة؟
- تشريع اللاضرورة
- طرق أبواب المستوطنات: اختبار الجاهزية بين الهجوم والدفاع
- كارتيل الأفران يفرض تسعيرة جديدة للتوزيع: حرب على الفقراء
- خطة الطوارئ الزراعية: الأمن الغذائي لسنة واحدة!
- مصادر: المعارضة «المستجدة» لا تخطط لإسقاط الحكومة بل لمواجهة إجراءاتها و«التعيينات»
- السفيرة الأميركية في مواجهة حزب الله: صراع على مستقبل لبنان
- الأفران تستمر بالخداع.. وبلدية الغبيري تكسر شوكتها
- سيرة عائلة وحاكم (2/2): قصر سلامة الأصفر
- حكومة لبنان تائهة بين خياري بيع أملاك الدولة والهيركات
- بيروت: «نجوم» جلسات البرلمان العفو ورفْع الحصانة والحشيشة
- ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟
- توقعات الأبراج ليوم April 21, 2020
- سيرة عائلة وحاكم (2/1): من الأقدام الحافية إلى الثروة
- أوساط دياب: أمر عمليات خارجي للإطاحة بالحكومة
- سوريا تتصدى لـ"عدوان إسرائيلي" في سماء تدمر
- أسعار النفط الأميركي دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ
- ألمانيا تطالب بكين بـ160 مليار دولار تعويضات بسبب كورونا.. انضمت لنادي الدول المنتقدة للصين
- معركة الرئاسة السورية التي بدأت
- 4 اصابات جديدة بكورونا في لبنان
- أستراليا: المحكمة تستمع الى ان الشركة المالكة لروبي برينسيس كانت على علم بتفشي فيروس كورونا على متن السفينة
- أستراليا ستجبر "فيسبوك" و"غوغل" على الدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الإخباري
- أستراليا.. غرامة 26 ألف دولار في فيكتوريا للحاضرين في حفل عيد ميلاد
-
-
-
-
-
-
-
أصوات إستغاثة اللبنانيين تتصاعد... روسيا "ستالينغراد كورونا"؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"البنك الدولي": أموال "بسري" لمواجهة كورونا بدلاً ...الكاتب:
-
-
-
-
ثورة "الجوع والكرامة" آتية من الشمال... ...الكاتب:
كورونا تحرم أميركا نفطها... الخام تحت الصفر للمرة الأولى
تحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق خلال التعاملات أمس، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكاً على موعد تعافي استهلاك الوقود.
وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في أيار 55.90 دولاراً، أو 306 في المئة، إلى ناقص 37.63 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 18:34 بالتوقيت العالمي. كما تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2 في المئة إلى 25.43 دولاراً للبرميل.
وكان الخام الأميركي قد هوى إلى عشرين سنتاً للبرميل في تعاملات الاثنين، ثم إلى أقل من الصفر ليواصل سلسلة خسائره التاريخية. وأفادت وكالة "رويترز" إنه للمرة الأولى على الإطلاق يضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين من أجل أخذ عقود آجلة للنفط.
وتعرضت سوق النفط لضغوط شديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض كبير في الطلب. وتكافح مرافق التخزين الأميركية للتعامل مع وفرة النفط، مما يضعف الأسعار أكثر.
كما أظهرت بيانات رسمية أمس، تراجع صادرات السعودية من النفط الخام في شباط الماضي إلى نحو 7.278 ملايين برميل يومياً، مقارنة مع 7.294 ملايين برميل يومياً في كانون الثاني الماضي.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل" -ثاني أكبر منتج روسي للنفط- أن الشركة ستقلص إنتاجها بمقدار أربعين ألف برميل يومياً، في إطار اتفاق عالمي.
وكانت مجموعة "أوبيك +" اتفقت على تقليص الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً في أيار وحزيران المقبلين، نظرا لانخفاض الطلب جراء انتشار فيروس كورونا، والتنافس المحموم على زيادة الإنتاج بين روسيا والسعودية.
وقفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 10 في المئة، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أسابيع بفعل القلق من أن انتاج الغاز سينخفض بينما تغلق شركات الحفر آبارا نفطية في الأحواض الصخرية بسبب تحول أسعار الخام الأميركي إلى سلبية للمرة الأولى. وتنتج تلك الآبار النفطية الكثير من الغاز.
وأشار متعاملون أيضا إلى توقعات بأحوال جوية باردة وارتفاع في الطلب على التدفئة الأسبوع المقبل على رغم أن التوقعات الطويلة الأجل توحي بأن استخدام الغاز سيهبط بسبب إجراءات العزل العام الهادفة لإحتواء تفشي كورونا.
ومع الانهيار التاريخي لسعر الخام الأميركي، قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مما يدفع المستثمرين إلى التماس الآمان في المعدن النفيس.
وسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1689.80 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، مرتفعاً 0.33 في المئة عن الإغلاق السابق بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 9 نيسان عند 1670.55 دولاراً. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 1711.20 دولاراً للأوقية.
تعليقا على ما حصل، يؤكد الأمين العام لـ"اتحاد البورصات العربية" الدكتور فادي خلف لـ"النهار" ان الانخفاض الهائل على سعر برميل النفط الخفيف الاميركي نتيجة تنفيذ عقود أجلة اتت على استحقاقها هذا المساء ولم تجد من يستلمها لتعذر إيجاد مكان لتخزينها نتيجة الفائض الكبير في المخزونات، اضافة الى ان خفض الانتاج السعودي والروسي من النفط لم يتمكن من تغطية تراجع الطلب العالمي نتيجة انتشار وباء كورونا. وامام هذا الامر، انهارت الاسعار الى مستويات سلبية. وللمرة الاولى على الاطلاق يضطر البائعون ان يدفعوا للمشترين مقابل عرض نفطهم، ويبقى السؤال الابرز بالنسبة لخلف:" هل سنواجه المشكلة ذاتها لعقود الاجل لشهر حزيران التي تسجل حاليا مستويات تقارب 20 دولارا خاصة في حال استمر فائض العرض والاحتياطي وتبعات فيروس كورونا؟
بدوره يعتبر الخبير الاقتصادي مروان مخايل ان سعر برميل نفط غرب تكساس، عقود الشراء المستقبلية لشهر أيار هي التي تراجعت الى دون الصفر للبرميل والسبب الاساسي هو التراجع العالمي على الطلب في الوقت الذي سجلت فيه الاحتياطات الاميركية من النفط مستويات قياسية، وهو ما أجج المخاوف بين التجار مع انتهاء العقد الشهري الثلثاء وهو أخر يوم لتسلم النفط بالنسبة للعقود الحالية. توزايا وصلت الاحتياطات الى مستويات قياسية ولا امكنة إضافية لتخزين المزيد من النفط، مع تراجع قياسي في الطلب. فالمخزونات ارتفعت نحو 50% منذ مطلع آذار، وقد إمتلأت الخزانات قريباً، ما أجبر التجار على طرح النفط بهذه الاسعار، ولكن ما يجب التأكيد عليه، ان هذه العقود هي عقود بيع شهر آيار، أما بالنظر لعقود النفط لشهر حزيران فما زالت قرب سعر 20 دولارا للبرميل. ويؤكد بعض المحللين ايضا ان هذه الخسائر عبارة عن خسائر تجارة براميل ورقية وليست حقيقة، ولن يتم بيع اي نفط عند هذه الاسعار.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- كورونا تحرم أميركا نفطها... الخام تحت الصفر للمرة الأولى
- «جلسة الاونيسكو»: إحتياطات وتباينات.. دياب: ساعدونا .. وبري لوقف الإشتباكات
- أسرار وخفايا لبنانية
- رزمة ضريبية جديدة: هل يتحمّلها القطاع الخاص؟
- مفاجآت مصرفية من العيار الثقيل
- من هم الـ2 % من المودعين الذين سيدفعون ثمن سوء إدارة الدولة؟
- كباش التشريع والتجويع: ثلاثة أيام صعبة تحدّد مصير التعبئة العامة
- "العفو" على "خشبة" الأونيسكو... و"الدخان الأبيض" يتصاعد من "الحشيشة"!
- مجلس النواب: انفصال عن الواقع
- "حزب الله" - "القوات"... خطان متوازيان لا يلتقيان!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)