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مجزرة في بعقلين... 9 قتلى بجريمة واحدة

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 47 من الدقائق
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 209
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مجزرة في بعقلين... 9 قتلى بجريمة واحدة
مسرح المجزرة.

مجزرة مروّعة وقعت اليوم في منطقة نهر بعقلين، انتهت بمقتل 9 أشخاص بجريمة واحدة، وبين الضحايا أولاد.

 

وأفادت معلومات "النهار" أنّ جانيين خلف الجريمة وهما من عائلة واحدة وتتم ملاحقتهما.

 

وفي هذا السياق، أفاد رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني لـ"النهار"، أنّ "دوافع الجريمة غير معروفة، والمحلة التي وقعت فيها تضم مساكن للعمال السوريين وورش عمل، فيما تعمل الأدلة الجنائية في ساحة الجريمة الآن".

 

ووفق الغصيني، فإنّ "العمل بين البلدية والأمن والمجتمع المدني جارٍ لمنع أي ردات أفعال وترك الكلمة للأمن والقضاء".

 

وتظهر مشاهد قاسية في فيديو وجود جثتي رجلين في بستان وقربهما خرطوش الصيد.

 

من جهته، قال وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي عمر غنام لـ"النهار"، أنّ "القوى الأمنية لا تزال تعمل على مسح الأحراج المحيطة بمسرح الجريمة مستعينة بطوافات الجيش. وهناك محاولة حثيثة لملاحقة الفاعل أو الفاعلين لا سيما في ظل التخوف من تبعات جرمية مستمرة".

 

واستنكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب الجريمة المروعة، وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية الإسراع في التحقيق في هذه الحادثة الأليمة وكشف ملابساتها ومرتكبيها لمحاسبتهم، متوجّهًا بالتعازي إلى عائلات الضحايا.

 

بدوره، علّق الوزير السابق طلال أرسلان عن جريمة بعقلين قائلاً: "‏ما حصل بعيد كل البعد عن عادات وقيم أهل التوحيد وأبناء الجبل وبعقلين؛ والمعلومات الأوّلية تشير إلى أن الحادث هو إشكال فردي وعائلي تطوّر ليصبح مجزرة مروعة. ‏الأجهزة الأمنية تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل. تعازينا الحارّة إلى أهالي الضحايا".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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