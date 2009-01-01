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المصنفة ايضاً في: لبنان, طرابلس والشمال

"تيكا" التركية تدعم لبنان بمساعدات طبية

سلمت اثنين من أجهزة التنفس الاصطناعي لحديثي الولادة لمستشفى "عبد الله الراسي" الحكومي في بلدة حلبا

آخر تحديث: منذ 41 من الدقائق
المصدر: الأناضول
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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&quot;تيكا&quot; التركية تدعم لبنان بمساعدات طبية

سلمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، الثلاثاء، اثنين من أجهزة التنفس الاصطناعي لحديثي الولادة في مستشفى حكومي شمالي لبنان.

 

وقالت الوكالة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه إنها سلمت اثنين من أجهزة التنفس الاصطناعي لمستشفى "عبد الله الراسي" الحكومي، في بلدة حلبا بمنطقة عكار شمالي لبنان.

 

ولفتت إلى أن المستشفى يعد الوحيد في قضاء عكار الذي يقدم الخدمات الصحية لحوالي 10 آلاف مريض سنويًا.

 

وأوضحت أنه تم الدعم للمستشفى بتقديم جهازين للتنفس الاصطناعي لحديثي الولادة من قبل "تيكا"، للحد من وفيات الرّضع.

 

وأوضحت أنه بهذا الدعم، تم توفير زيادة السعة المطلوبة بسبب الحاجة التي يعاني منها قسم حديثي الولادة في المستشفى.

 

من جهته، شكر المدير وكبير الأطباء في المستشفى، الدكتور محمد خضرين، في تصريح للأناضول، تركيا و"تيكا" على تقديم الهبة.

 

وأعرب خضرين عن أمله في إعادة تجهيز المستشفى في القريب العاجل بمعدات متطورة، مشيرا إلى أن المستشفى تقدم الخدمات الصحية لفقراء قضاء عكار الذي يعيش فيه أكثر من 500 ألف مواطن، إضافة إلى 200 ألف نازح سوري.

 

من جانبه، قال منسق "تيكا" في بيروت، أورهان أيدن، إن الوكالة تساهم في الحد من وفيات الرّضع بالأجهزة التنفسية المقدمة إلى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا.

 

وأضاف أيدن للأناضول، أن ذلك يأتي بعد الدعم بالمساعدات الطبية لجمعية "المقاصد الاسلامية" الخيرية، في بيروت، وقسم الدفاع المدني في الجمعية الاسلامية الطبية، في إطار مكافحة فيروس كورونا الأسبوع الماضي.

 

وفي 15 نيسان/ أبريل الجاري، سلمت "تيكا" مساعدات طبية في بيروت و صيدا (جنوب)، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا، مقدمة من الحكومة التركية إلى الشعب اللبناني.

 

وقبلها بخمسة أيام، قدمت تركيا مساعدات ومعونات إغاثية الى شمالي لبنان، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار أزمة الفيروس التي بدأت تلقي بثقلها على دول العالم.

 

وشملت المساعدات التركية مئات الحصص الغذائية التي وصلت إلى بلدتي الكواشرة وعيدمون ومدينة طرابلس شمالي لبنان.

 

وحتى الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استقرار عدد الإصابات بالفيروس عند 677، دون تسجيل حالات جديدة.

المصدر: الأناضول

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