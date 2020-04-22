- ترامب يعلق على حالة كيم الصحية.. ويهاجم قناة أميركية
- السلطة تسنّ القوانين... و"الثورة" تسنّ أسنانها!
- فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم المستشارين
- عودةٌ بلا أفق: من يثق بالحريري؟
- الانتفاضة راجعة: لا مكان لأحزاب السلطة بيننا
- مصرف لبنان يسرق الودائع
- الثورة 2 والفخّ... "رصّ" القيادات قبل الصفوف
- "مسيرة الثورة" تنطلق... "ويلكام باك" بشروط السلطة
- تشريع زراعة "الحشيشة".. وخوف من "ريجي" جديدة
- السنيورة: كلنا مسؤولون.. وعون ورعاته يصفّون لبنان
- "جلسة الاونيسكو" والتذكير المفيد
- تشريع الأونيسكو "كوروني" وبري يوجّه رسالة إلى بعبدا ومنتقدي المجلس
- نواب «يلهون» في الأونيسكو: اختبار «حصانة الوزراء» اليوم
- مجزرة بعقلين: جريمتنا ضد المستضعفين
- لبنان على طريق السيطرة على الوباء؟ تحدّي المخيمات... والعين على فحوصات المناطق
- مسيرة البراءة في بلاد تسُوسُها الحيتان والتماسح
- كورونا زائلة والثورة مستمرة؟
- مصرف لبنان يعترف بسعر السوق: الدولار سيرتفع حتماً
- جلسة «الأونيسكو» تقرّ زراعة الحشيش.. وعودة الحراك
- ما البديل عن النظام المصرفي القائم في لبنان؟
- توقعات الأبراج ليوم April 22, 2020
- "تيكا" التركية تدعم لبنان بمساعدات طبية
- الانقلاب حصل في لبنان
- طلائع الانتفاضة بنسختها الجديدة تدْهم لبنان في «استراحة كورونا»
- ثلاثة أسبابٍ رئيسيّة خلف الانهِيار غير المُفاجئ لأسعار النّفط؟ ولماذا نعتقد أن الزّمن لن يعود إلى الوراء والقادِم أسوأ؟ وكيف ستَقِف المِنطقة العربيّة ودول الخليج على أبوابِ مرحلة تغييرٍ شاملٍ في ظِل تجدّد تهديدات ترامب الابتزازيّة؟ ولماذا نُطالب بالوقوف إلى جانب الأشقّاء الخليجيين في هذه المِحنة؟
- أخفت عنهم حقيقة كورونا ومنعت دخولهم للمستشفيات.. سكّان ووهان يقاضون حكومتهم
- انتقام امرأة...!!
- رؤية فلسفية: ازمة اليسار هي ازمة استيعاب التحولات العميقة بعالمنا المعاصر
- حسّان دياب... الرجل الذي قد يقتُله التردّد!
- مجزرة في بعقلين... 9 قتلى بجريمة واحدة
- بعدما قتل والدته وشقيقته في جديتا... هذا ما قاله أقارب القاتل عنه وآخر ما توصّل إليه التحقيق
- هزائم حفتر ترفع حدة الخلافات وسط قادته.. تفاصيل الانشقاقات في قبائل ليبيا الشرقية
- "كارثة مُناخية قادمة".. الإندبندنت: القطب الشمالي سيكون خالياً من الجليد في فصول الصيف
- كورونا يُظهر للعالم سلاحف عملاقة مُهددة بالانقراض.. مختفية منذ عقود وأصبحت تجتاح الشواطئ
- كاتمة سر أخيها.. كيف أصبحت شقيقة كيم الشخصية الثانية في كوريا الشمالية؟
- أسرار نشوء الكورونا القديم ١٩٤٤، بين هملر وبيريا!!
- مسؤول أمريكي: حالة زعيم كوريا الشمالية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية
- أستراليا.. دراسة طبية: التباعد الإجتماعي قد يستمر للعام 2022 لعدة اسباب
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تكشف عن الموعد "الأكيد" لعودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
- الحكومة ترفض إنقاذ فيرجين أستراليا وتترك مصيرها في يد المستثمرين
- كورونا تحرم أميركا نفطها... الخام تحت الصفر للمرة الأولى
- إنهيار شركة الطيران "فيرجين أستراليا" تحت ضغط الديون
- «جلسة الاونيسكو»: إحتياطات وتباينات.. دياب: ساعدونا .. وبري لوقف الإشتباكات
- أسرار وخفايا لبنانية
- الطبقة السياسية شرّ البليّة
- رزمة ضريبية جديدة: هل يتحمّلها القطاع الخاص؟
- مفاجآت مصرفية من العيار الثقيل
- من هم الـ2 % من المودعين الذين سيدفعون ثمن سوء إدارة الدولة؟
- كيف استرد بري أوراق قوّته؟
- شون بيكر... كائنات هائمة على أنقاض الحلم الأميركي
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مسيرة البراءة في بلاد تسُوسُها الحيتان والتماسح ...الكاتب:
-
كورونا زائلة والثورة مستمرة؟ ...الكاتب:
-
مصرف لبنان يعترف بسعر السوق: الدولار سيرتفع ...الكاتب:
-
الانقلاب حصل في لبنان ...الكاتب:
-
حسّان دياب... الرجل الذي قد يقتُله التردّد! ...الكاتب:
-
الطبقة السياسية شرّ البليّة ...الكاتب:
-
رزمة ضريبية جديدة: هل يتحمّلها القطاع الخاص؟ ...الكاتب:
-
مفاجآت مصرفية من العيار الثقيل ...الكاتب:
-
من هم الـ2 % من المودعين الذين ...الكاتب:
-
كيف استرد بري أوراق قوّته؟ ...الكاتب:
-
-
أصوات إستغاثة اللبنانيين تتصاعد... روسيا "ستالينغراد كورونا"؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
السلطة تسنّ القوانين... و"الثورة" تسنّ أسنانها!
هيركات "التعاميم"... الحكومة تتلطّى خلف "الحاكم"!
كل "أدوات التعقيم" لن تقوى على أن تبيد جرثومة الفساد المستشرية في مفاصل السلطة ولا أن تبدّد صبغتها الفاسدة في نظر الناس، وما التحركات الشعبية التي أحاطت بمشهدية الأونيسكو أمس سوى خير دليل على كون محاكاة الدولة لعب أدوار بطولية في استعادة دورة العمل المؤسساتي، لم تعد ذات قيمة ولا وزن بنظر اللبنانيين الثائرين على منظومة حاكمة أوصلتهم والبلد إلى أسفل سافلين على مختلف مستويات معيشتهم المالية والمصرفية والاقتصادية والاجتماعية. باختصار بات لبنان مقسوماً بين صورتين، الأولى تبدو فيها سلطة مكابرة في قراءة المتغيرات ومتكبّرة على أوجاع المواطنين فتحاصر استقلالية القضاء وتحاضر في "سنّ القوانين"، لتمرّر ما تقتضيه مصلحة "لويا جيرغا" الأحزاب والطوائف والكارتلات، بينما الصورة الثانية توثّق معالم ثورة "تسنّ أسنانها" وتشحذ همم شعب مسحوق منهوب يقاتل في سبيل قوت يومه، بعدما قضى أهل الحكم على شتى أنواع طبقاته المتوسطة والمستورة وحتى الميسورة، بعدما أفرغوا الخزائن والجيوب وقطعوا الأرزاق والأعناق تحت مقصلة هدر المال العام ونهب المال الخاص.
بالأمس، التأم شمل المجلس النيابي وحكومة 8 آذار على مسرح قصر الأونيسكو هرباً من محاذير الكورونا، لكنّ أفواج الثورة السيّارة تحدّت هذه المحاذير ونظمت طلعات تحذيرية تؤكد أنّ الحساب آتٍ وكورونا لن يَجُبّ ما كان قبله من انتفاضة شعبية، هزت عروشاً وزلزلت الأرض من تحت الكراسي الرئاسية والسياسية حتى احتمى المتربعون عليها خلف الجدران، وتواروا وراء جحافل أمنية وعسكرية وميليشيوية لتحول بينهم وبين غضب الناس. وهذه الانتفاضة تؤكد كل المعطيات أنها تتحضر لتعود بزخم أكبر من العوز والطفر والبطالة، بعدما انتهك تحالف "السلطة – كورونا" آخر مقدرات معيشة اللبنانيين ولم يعد هناك ما يخسرونه أكثر من الذي خسروه من أموال وأعمال.
وإمعاناً في سياسة إفقار الناس، تواصل الحكومة تخبطها وخطواتها العشوائية من دون أي خطة إنقاذية واضحة المعالم حتى الساعة، سوى أنها منذ أن آثرت سحب مشروع "الكابيتال كونترول" واعتمدت المناورة في قضية "الهيركات"، لجأت إلى "خطة" التلطي خلف "فرمانات" حاكم المصرف المركزي، التي تصدر بين حين وآخر على صورة تعاميم متتالية بغطاء من الرؤساء الثلاثة لتنظيم "هيركات مقنّع" على الودائع، حسبما وصفتها أوساط اقتصادية لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ هذه التعاميم وإن كانت في ظاهرها توحي باتخاذ قرارات تقضي بتحرير أموال المودعين، فإنها في جوهرها "تسرق" دولاراتهم بالمعنى الحرفي للكلمة، ومن جهة ثانية تقتطع من أرصدتهم جزءاً من جنى عمرهم وهو ما يتمثل بفارق سعر الصرف بين المصارف والصيارفة. وأردفت: "على سبيل المثال فإنّه من أصل كل ألف دولار يريد المودع سحبها من حسابه، سيضطر لدفع "خوة" إلى الدولة تناهز النصف مليون ليرة لبنانية نتيجة التفاوت الحاصل في أسعار صرف الدولار، هذا عدا عن واقع السطو على كل الإيداعات السابقة بالعملة الصعبة وتجييرها إلى البنك المركزي".
وإذ لفتت إلى أنّ الأمر نفسه ينطبق كذلك على مسألة "الاستيلاء" على التحاويل المالية بالعملة الأجنبية من الخارج، أوضحت المصادر أنّ التعميم الأخير الصادر عن حاكم المصرف المركزي بهذا الخصوص وإن كان يقضي بتسليمها للمستفيدين بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الصيارفة، لكنه في واقع الحال يسطو على دولاراتهم مقابل تدفيعهم فرق سعر السوق لشراء الدولار، الذي كان محوّلاً إليهم في الدرجة الأولى واستولى عليه المصرف المركزي، بحيث سيكون على المستفيد من حوالة نقدية بالدولار أن يدفع فرق سعر الصرف مبيعاً وشراءً كي يستحصل على القيمة نفسها بالعملة الخضراء، وإلا فإنه مجبر على الرضوخ إلى "لبننة" حوالته بقوة "تعاميم" سلطة الأمر الواقع.
وأمام توالي "تعاميم" السطو الممنهج على أموال الناس، لم تستبعد المصادر عينها أن تبلغ وقاحة الطبقة الحاكمة بشقيها السياسي والنقدي درجة الاستيلاء حتى على الـ"Fresh Money" في المراحل اللاحقة، عبر تعاميم جديدة تفرض لبننة الحوالات المصرفية الواردة بالعملة الصعبة من الخارج، وسألت: "أليست الحوالات عبر المؤسسات المالية غير المصرفية تُعتبر "Fresh Money" وتم الاستيلاء عليها؟ إذاً ما الذي يمنعهم من إلحاق الحوالات المصرفية بها؟".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- السلطة تسنّ القوانين... و"الثورة" تسنّ أسنانها!
- فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم المستشارين
- عودةٌ بلا أفق: من يثق بالحريري؟
- الانتفاضة راجعة: لا مكان لأحزاب السلطة بيننا
- مصرف لبنان يسرق الودائع
- "مسيرة الثورة" تنطلق... "ويلكام باك" بشروط السلطة
- تشريع الأونيسكو "كوروني" وبري يوجّه رسالة إلى بعبدا ومنتقدي المجلس
- مجزرة بعقلين: جريمتنا ضد المستضعفين
- لبنان على طريق السيطرة على الوباء؟ تحدّي المخيمات... والعين على فحوصات المناطق
- مسيرة البراءة في بلاد تسُوسُها الحيتان والتماسح
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)