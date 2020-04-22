- خطة لحماية الـــمساعدات من «فيروس المحسوبيات»
- بديل «الهيركات» القاسي «على النار»... وهذه هي المخارج!
- سحب الأموال من المصارف بالليرة فقط
- الشعب ضحية... أم شريك؟
- أميركا المُقلقة!
- ترامب يعلق على حالة كيم الصحية.. ويهاجم قناة أميركية
- السلطة تسنّ القوانين... و"الثورة" تسنّ أسنانها!
- فريق بعبدا يشاغب على التشريع.. وبري يتهم المستشارين
- عودةٌ بلا أفق: من يثق بالحريري؟
- الانتفاضة راجعة: لا مكان لأحزاب السلطة بيننا
- مصرف لبنان يسرق الودائع
- الثورة 2 والفخّ... "رصّ" القيادات قبل الصفوف
- "مسيرة الثورة" تنطلق... "ويلكام باك" بشروط السلطة
- تشريع زراعة "الحشيشة".. وخوف من "ريجي" جديدة
- السنيورة: كلنا مسؤولون.. وعون ورعاته يصفّون لبنان
- "جلسة الاونيسكو" والتذكير المفيد
- تشريع الأونيسكو "كوروني" وبري يوجّه رسالة إلى بعبدا ومنتقدي المجلس
- نواب «يلهون» في الأونيسكو: اختبار «حصانة الوزراء» اليوم
- مجزرة بعقلين: جريمتنا ضد المستضعفين
- لبنان على طريق السيطرة على الوباء؟ تحدّي المخيمات... والعين على فحوصات المناطق
- مسيرة البراءة في بلاد تسُوسُها الحيتان والتماسح
- كورونا زائلة والثورة مستمرة؟
- مصرف لبنان يعترف بسعر السوق: الدولار سيرتفع حتماً
- جلسة «الأونيسكو» تقرّ زراعة الحشيش.. وعودة الحراك
- ما البديل عن النظام المصرفي القائم في لبنان؟
- توقعات الأبراج ليوم April 22, 2020
- "تيكا" التركية تدعم لبنان بمساعدات طبية
- الانقلاب حصل في لبنان
- طلائع الانتفاضة بنسختها الجديدة تدْهم لبنان في «استراحة كورونا»
- ثلاثة أسبابٍ رئيسيّة خلف الانهِيار غير المُفاجئ لأسعار النّفط؟ ولماذا نعتقد أن الزّمن لن يعود إلى الوراء والقادِم أسوأ؟ وكيف ستَقِف المِنطقة العربيّة ودول الخليج على أبوابِ مرحلة تغييرٍ شاملٍ في ظِل تجدّد تهديدات ترامب الابتزازيّة؟ ولماذا نُطالب بالوقوف إلى جانب الأشقّاء الخليجيين في هذه المِحنة؟
- أخفت عنهم حقيقة كورونا ومنعت دخولهم للمستشفيات.. سكّان ووهان يقاضون حكومتهم
- انتقام امرأة...!!
- رؤية فلسفية: ازمة اليسار هي ازمة استيعاب التحولات العميقة بعالمنا المعاصر
- حسّان دياب... الرجل الذي قد يقتُله التردّد!
- مجزرة في بعقلين... 9 قتلى بجريمة واحدة
- بعدما قتل والدته وشقيقته في جديتا... هذا ما قاله أقارب القاتل عنه وآخر ما توصّل إليه التحقيق
- هزائم حفتر ترفع حدة الخلافات وسط قادته.. تفاصيل الانشقاقات في قبائل ليبيا الشرقية
- "كارثة مُناخية قادمة".. الإندبندنت: القطب الشمالي سيكون خالياً من الجليد في فصول الصيف
- كورونا يُظهر للعالم سلاحف عملاقة مُهددة بالانقراض.. مختفية منذ عقود وأصبحت تجتاح الشواطئ
- كاتمة سر أخيها.. كيف أصبحت شقيقة كيم الشخصية الثانية في كوريا الشمالية؟
- أسرار نشوء الكورونا القديم ١٩٤٤، بين هملر وبيريا!!
- مسؤول أمريكي: حالة زعيم كوريا الشمالية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية
- أستراليا.. دراسة طبية: التباعد الإجتماعي قد يستمر للعام 2022 لعدة اسباب
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تكشف عن الموعد "الأكيد" لعودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
- الحكومة ترفض إنقاذ فيرجين أستراليا وتترك مصيرها في يد المستثمرين
- كورونا تحرم أميركا نفطها... الخام تحت الصفر للمرة الأولى
- إنهيار شركة الطيران "فيرجين أستراليا" تحت ضغط الديون
- «جلسة الاونيسكو»: إحتياطات وتباينات.. دياب: ساعدونا .. وبري لوقف الإشتباكات
- أسرار وخفايا لبنانية
- الطبقة السياسية شرّ البليّة
-
خطة لحماية الـــمساعدات من «فيروس المحسوبيات» ...الكاتب:
-
بديل «الهيركات» القاسي «على النار»... وهذه هي ...الكاتب:
-
سحب الأموال من المصارف بالليرة فقط ...الكاتب:
-
الشعب ضحية... أم شريك؟ ...الكاتب:
-
عودةٌ بلا أفق: من يثق بالحريري؟ ...الكاتب:
-
الانتفاضة راجعة: لا مكان لأحزاب السلطة بيننا ...الكاتب:
-
مصرف لبنان يسرق الودائع ...الكاتب:
-
الثورة 2 والفخّ... "رصّ" القيادات قبل الصفوف ...الكاتب:
-
"مسيرة الثورة" تنطلق... "ويلكام باك" بشروط السلطة ...الكاتب:
-
تشريع زراعة "الحشيشة".. وخوف من "ريجي" جديدة ...الكاتب:
-
السنيورة: كلنا مسؤولون.. وعون ورعاته يصفّون لبنان ...الكاتب:
-
"جلسة الاونيسكو" والتذكير المفيد ...الكاتب:
-
تشريع الأونيسكو "كوروني" وبري يوجّه رسالة إلى ...الكاتب:
-
نواب «يلهون» في الأونيسكو: اختبار «حصانة الوزراء» ...الكاتب:
-
مجزرة بعقلين: جريمتنا ضد المستضعفين ...الكاتب:
-
لبنان على طريق السيطرة على الوباء؟ تحدّي ...الكاتب:
-
مسيرة البراءة في بلاد تسُوسُها الحيتان والتماسح ...الكاتب:
-
كورونا زائلة والثورة مستمرة؟ ...الكاتب:
-
مصرف لبنان يعترف بسعر السوق: الدولار سيرتفع ...الكاتب:
-
الانقلاب حصل في لبنان ...الكاتب:
-
حسّان دياب... الرجل الذي قد يقتُله التردّد! ...الكاتب:
-
الطبقة السياسية شرّ البليّة ...الكاتب:
-
رزمة ضريبية جديدة: هل يتحمّلها القطاع الخاص؟ ...الكاتب:
-
مفاجآت مصرفية من العيار الثقيل ...الكاتب:
-
من هم الـ2 % من المودعين الذين ...الكاتب:
-
كيف استرد بري أوراق قوّته؟ ...الكاتب:
-
-
أصوات إستغاثة اللبنانيين تتصاعد... روسيا "ستالينغراد كورونا"؟ ...الكاتب:
-
-
خطة لحماية الـــمساعدات من «فيروس المحسوبيات»
لم تنج لوائح المساعدات المالية والاجتماعية في لبنان من التجاذبات والمناكفات السياسية، بحيث ان هناك من وجد فيها فرصة للتصويب على خصمه او للمزايدة عليه، ولو عبر التمترس خلف معاناة العائلات الفقيرة والأشد فقراً، والمتاجرة بأوجاعها.
لكن هذا الواقع لا ينفي، بطبيعة الحال، حقيقة أخرى، وهي انّ اللوائح الاسمية كانت مخترقة من «متطفلين» هم كناية عن محاسيب ومنتفعين تسلّقوا عليها، بقوة الواسطة وبغطاء المتنفذين، لاقتناص مساهمة غذائية او مالية، وانتزاعها من الذين يستحقونها. وإزاء مكامن الخلل في اللوائح، علمت «الجمهورية»، انّ وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت خطة لتطوير «مشروع استهداف الأُسر الاكثر فقراً»، ولتحصينه ضد فيروس الفساد، وذلك بإشراف مباشر من المدير العام القاضي عبدالله احمد.
وتشير الخطة الى انّ «مشروع استهداف الأُسر الاكثر فقراً» يعاني من مشكلات عدة وصعوبات تقنية ولوجستية ومالية، تعيق وصوله الى كافة الأُسر الفقيرة فقراً مدقعاً، وتقلّل من الخدمات التي يقدّمها المشروع الى المستفيدين منه، وتتسبّب بهامش خطأ في بيانات الأُسر المستفيدة.
وتلفت الخطة، الى انّه سبق ان تمّ تحديد خط الفقر الأدنى (Low Poverty Line ) بـ 5.7 دولارات اميركي للفرد في اليوم الواحد، في حين أنّ 8.6 دولارات اميركي هو خط الفقر الأعلى (High Poverty Line)، «غير انّ تردّي الأوضاع الاقتصادية والمالية يحتمّ علينا اعادة النظر في المؤشرات التي يقتضي اعتمادها في قياس الفقر وعتبة كل من خط الفقر الادنى وخط الفقر الاعلى، كما واعادة النظر بالاستمارة المعتمدة في الزيارات الميدانية الى الأسر الاكثر فقراً، وادوات التقييم المعتمدة، والتي من خلالها نحدّد ما اذا كانت الأسرة تحت خط الفقر الأدنى، على أن يتمّ تكليف فريق عمل من اصحاب الاختصاص، المباشرة بتحديد المؤشرات التي يقتضي اعتمادها في قياس الفقر ووضع الاستمارة وتحديد خط الفقر الأدنى والأعلى ووضع معادلة حسابية دقيقة».
وفي ما خصّ استقطاب الأسر الاكثر فقراً واستهدافها، تلحظ الخطة اعتماد مركز خدمات انمائي او اكثر في كل قضاء، لاستقبال طلبات الأسر الاكثر فقراً، «في اعتبار انّ مراكز الخدمات الانمائية المدخل الاساسي والضروري لاستهداف الأسر الفقيرة ومساعدتها وتأمين الحماية لها، وذلك نظراً لكونها منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، ويدخل ضمن اطار صلاحياتها التنمية بكافة اشكالها وإجراء الإحصاءات ومتابعة قضايا ومشكلات الأسر والفئات المهمشة».
َوتشدّد الخطة على اهمية الاعلام والاعلان في التعريف عن المشروع عبر أدوات ووسائل مختلفة، «لأنّه كلما تمكّن المشروع من استهداف العدد الاكبر من الأسر الفقيرة كلما كان هامش الخطأ فيه اقلّ وكلما كانت فعاليته أعلى».
وتقترح الخطة ان يُعتمد في استقطاب الأسر الاكثر فقراً على الوسائل الالكترونية، ولا سيما الهواتف المحمولة، بحيث يمكن لصاحب العلاقة ارسال رسالة نصّية معتمدة وموحّدة الى رقم هاتف تابع للمشروع او اكثر، مخصّص لكل قضاء من الاقضية في المحافظات، او ارسال بيانات محدّدة على تطبيق او موقع مخصّص للمشروع.
وورد في الخطة، انّ على فريق العمل العامل في المركز المعتمد، ان يدقق في كافة اللوائح الاسمية والعناوين، وان يُدخلها على البرنامج الخاص بها ثم يحيلها الى المنسق في القضاء الذي يحيلها بدوره الى الفريق الميداني (عمال اجتماعيين) المكلّف تعبئة استمارة تقييم الفقر في الأسرة.
ثم تُرسل الاستمارة الكترونياً الى الادارة المركزية للمشروع، وعلى برنامج خاص به، حيث يوجد فريق عمل مهمته الاساسية التدقيق في المعلومات الواردة في الاستمارات والتأكّد من كفايتها. وفي حال تبيّن عدم كفاية المعلومات يُطلب الى العامل الميداني استكمال المعلومات المطلوبة.
وتبعاً للخطة، يمنح المشروع الأسرة المصنّفة في وضع فقر مدقع بطاقة الكترونية ممغنطة، تسمح بتسجيل كافة الخدمات التي استفادت منها تلك الأسرة.
َوتوضح الخطة، انّه يمكن إيلاء مهمة الرقابة والتقييم لوحدة مرتبطة بالمشروع، مقترحة الاعتماد على القطاع الخاص في هذا المجال.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عماد مرمل
كاتب وصحفي - جريدة السفير اللبنانية
- خطة لحماية الـــمساعدات من «فيروس المحسوبيات»
- حسن والسفيرة الأميركــــية وجهاً لوجه
- وزير الداخلية ينظّم محضر ضبط بحق إبنه!
- ستريدا لوزير الصحة: ننتظرك مرة أخرى
- موسكو للسلطة: هذه نصيحتنا لكم
- واشنطن و«حزب الله» .. والاشتباك بينهما امام مصرف لبنان
- دياب يوقف أيضاً تسديد «ديونه»!
- ماذا يجري في الجيش؟
- خطة مساعدة المتأثرين بأزمة كورونا: مئات آلاف العائلات تحتاج الدعم
- وزير الداخلية "ينقذ" سائق التاكسي!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)