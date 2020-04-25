- "بلاغ رقم واحد"... والحريري يطلق المواجهة
- الحكومة تبحث إقالة سلامة.. وتؤجلها.. الحريري: «برافو حسان».. و»أمل» ضد «الخطوات الشعبوية»
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة “الرؤوس الثلاثة” مسؤولة… و”المركزي” والمصارف
- مسؤولية الحكام ومسؤولية الحاكم!
- «حزب الله»: مع «هيركات» لهؤلاء
- تسعيرة الحوالات بالليرة قد تُعتمد في المصارف
- «حروب لبنانية صغيرة» تحت سقف العجز والفشل!
- الثوّار... والرهانات الخاطئة
- كيف تُستعاد الثقة؟
- "اللعب على المكشوف"... معالم "الإنقلاب" اكتملت!
- عون ودياب لسلامة: إرحَلْ...
- دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!
- دياب يمهد لإقالة حاكم مصرف لبنان ويتجاهل دور حزب الله
- "أساس" يكشف "جيش" صرّافين غير مرخّص: دياب يستكمل المؤامرة أم لا يعلم؟
- دياب بخدمة العهد و"الحزب": الإطباق على لبنان واقتصاده
- لعنة ميشال عون.. وقدر سمير جعجع
- لهذه الأسباب أنذرت إسرائيل عناصر حزب الله.. ولم تقتلهم
- رأس الحكومة أو... رأس الدولار!
- الأمن بين مطرقة "كورونا" وسندان التظاهرات
- لبنان بين “ملاك” الحزب و”شيطان” المصرف
- رئيس الحكومة لحاكم مصرف لبنان: سنضرب بحزم
- حسن يستثني نواب "14 آذار" من زياراته الشمالية: إستثمار سياسي بالصحّة
- التعبئة العامّة إلى أسبوعين إضافيين ورفع الحظر عن بعض القطاعات
- سيرة غربيّة (ناقصة) عن محمد بن سلمان
- رسالة إلى الحاكم: هزّ الكرسي قبل السقوط عنها؟
- الشروط القانونية الأربعة لإقالة حاكم «المركزي»
- أهالي الطلاب في الخارج أمام «المصرف»: صراخ في الفراغ
- 60 في المئة من سعر البنزين... إلى الخزينة!
- ماذا يحدث في لبنان؟.. دياب يهاجم حاكم المصرف المركزي ويتحدث عن تحركات مريبة بالسوق السوداء
- توقعات الأبراج ليوم April 25, 2020
- موريسون: أستراليا تدرس الإصلاحات الاقتصادية للمساعدة على التعافي بعد جائحة كورونا
- الحريري يهاجم العهد ودياب: إنقلابيون وإنتقاميون ينفذون أجندة الوصاية
- العاصفة تبدأ هبوبها.. والسفيرة الأميركية تحذّر العهد
- توصيف المقتلة بـ"جريمة شرف" غير قانوني
- الصحة: 8 حالات كورونا جديدة
- 50 مسؤولاً أميركياً في رسالة لترمب: إيران تشكل خطراً كبيراً
- بعد أن وصفه ترامب بالواعد.. فشل ذريع لعقار محتمل ضد كورونا
- الدولار الحارق يحرّك شهية التضحية بالحاكم!
- الحكومة اليوم تُمدِّد التعبئة أسبوعين... والدولار «يــجنّ» والصرّافون ينسحبون
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا سهّل "الرئيس" "الولاية الخامسة" بعد طول رفض؟
- الانتفاضة 2: نحن أربعة في الشارع!
- لبنان كلُّه صائم والرغيف نبـيُّ الطوائف
- تحالف رباعي جديد بمشروع متكامل
- بين الحريري وجعجع... جلسة طويلة!
- جعجع: لست مع إسقاط الحكومة.. ولكن
- «هجمة» عقارية بـ 5 مليارات دولار!
- الدولار يخترق السقوف... والتوقعات غير مُطمئنة
- كلكن... "رياض سلامة"
كيف تُستعاد الثقة؟
إنّ صحة الاقتصاد اللبناني تبدأ باسترجاع الثقة، واسترجاع الثقة لن يتحقق من دون الشفافية المطلقة، لقد عانى اللبنانيون عقوداً من الغموض في العمل العام والسياسي حيث تُطبخ الامور تحت الطاولة ويتقرر مصيرهم من وراء ظهورهم. واستيقظ اللبنانيون اليوم على انهيار يتحمّلون تبعاته.
لقد فُقد المال اليوم وبات اللبنانيون يعرفون ذلك جيداً، أمّا كيف فُقد ولماذا؟ فهذا طرح آخر وقضية أخرى.
ولأنّ المال قد فُقد، يجب على الاقل تنحية من كان قيّماً عليه، واذا كان تعقيد النظام اللبناني وطائفيته واصطفافاته يجعل تنحية هؤلاء صعبة، أقترح أن يسمّي المجتمع المدني وكل من ينادي بمحاربة الفساد أشخاصاً يحوزون على ثقة الشعب ليقوموا بدور الرقيب ويعلموا الشعب بالتفاصيل بشفافية، شخصيات يتم تعيينها في المصرف المركزي والمالية وغيرها، ليخبروا الجميع بما يحدث حقيقة بالأرقام والوقائع. شخصيات من طينة رئيس الحكومة السابق سليم الحص والوزير السابق جورج قرم، مشهود لها بنظافة كفها.
هذا إجراء مؤقت الى حين يصبح قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة فاعلاً، والذي أكرر المطالبة به يومياً لكي نعرف جميعاً كيف يُجبى مال الشعب وكيف يُصرف، وهو يحتاج الى وقت لوجستي بعد إقراره لتجهيز كافة الادارات العامة بالتطبيقات والمواقع الالكترونية اللازمة، الأهم الّا يكون تعيين هؤلاء عذراً لتأخير قانون الشفافية المُلح والضروري لإعادة ثقة الشعب بالعمل الحكومي.
هنا أود أن أعود وأكرر نصيحة للمصارف وهي ليست النصيحة الاولى:
- أشدد على ضرورة المحافظة على المصارف وعملها واستقلاليتها وعلى السرية المصرفية.
- على المصارف أن تستعيد ثقة الناس، بحيث انه اذا اراد أيّ عميل الاستدانة او وضع وديعة، ان تكون الفوائد واضحة وشفافة وألّا يتفاجأ بأرقام لم يكن على عِلم بها وعدم وجود أي قُطب مخفية في التعامل مع الزبون.
- إنّ السرية المصرفية مطلوبة لاستمرار القطاع المصرفي ولكنها يجب الّا تسري على المصرف المركزي وكل ما له علاقة بالمال العام. فأين وجد المال العام يجب ان تكون الشفافية هي القاعدة الاولى.
أخيراً، أودّ الاشارة الى نقطة أثارت جدلاً في الايام الماضية، بالنسبة الى ارتفاع اسعار بعض السلع الزراعية مثلاً، لقد أوقفت الحكومة استيراد البطاطا نزولاً عند رغبة المزارعين، وفي هذه الحالة تكون الحكومة قد كسرت مبادىء السوق الحرة لمصلحة طرف معين. اذاً، أصبح من واجبها ان تقوم بمراقبة وتحديد أرباح واسعار الجهة المستفيدة من هذا الاجراء، لحماية المواطن من الاحتكار. وهناك أمثلة كثيرة سنأتي على مناقشتها في مقالات لاحقة.
كنت أتمنى ألّا نصل الى تدخّل الدولة في تحديد الاسعار، خصوصاً انّ اقتناعي يبقى في انّ التنافسية والسوق الحرة هي من تقدّم سلعة أفضل وبأسعار تنافسية، ولكن بما انّ الامور وصلت الى هذه الحال بفِعل قرارات خاطئة وقد وقعنا في المحظور، فعلى الحكومة ان تتدخل لحماية المواطن.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "بلاغ رقم واحد"... والحريري يطلق المواجهة
- الحكومة تبحث إقالة سلامة.. وتؤجلها.. الحريري: «برافو حسان».. و»أمل» ضد «الخطوات الشعبوية»
- أسرار وخفايا لبنانية
- تسعيرة الحوالات بالليرة قد تُعتمد في المصارف
- «حروب لبنانية صغيرة» تحت سقف العجز والفشل!
- الثوّار... والرهانات الخاطئة
- كيف تُستعاد الثقة؟
- "اللعب على المكشوف"... معالم "الإنقلاب" اكتملت!
- عون ودياب لسلامة: إرحَلْ...
- دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)