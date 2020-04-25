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"الصحة": حالتا وفاة و8 إصابات جديدة بـ"كورونا"
آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 31 من الدقائقالكاتب:
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
عدد المشاهدات: 352
قيّم هذا المقال/الخبر:
سجلت وزارة الصحة العامة ثماني اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 704 حالات، ووفاة حالتين إصافيتين اليوم السبت.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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