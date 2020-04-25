"الصحة": حالتا وفاة و8 إصابات جديدة بـ"كورونا"

سجلت وزارة الصحة العامة ثماني اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 704 حالات، ووفاة حالتين إصافيتين اليوم السبت.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام الوكالة الوطنية للاعلام