- تفاصيل "أسوأ مجزرة" شهدتها كندا.. المنفذ قتل 22 شخصاً بسبب "شجار مع صديقته"
- طبيبه "ارتبك أثناء إجراء الجراحة".. مجلة يابانية: رئيس كوريا الشمالية في غيبوبة والعملية تلتها مضاعفات
- مزالق خطيرة مالياً وسياسياً لن تبقى داخلية
- أستراليا.. مطعم تركي يتكفل بإطعام الطلاب المحتاجين طيلة رمضان
- صوفيا ريتشي تشتعل إثارة في بيكيني صغير على شواطئ ماليبو
- استهداف رياض سلامة المسيحي مؤامرة على السنيّة السياسية
- الحريري يدخل بعنف على خط السجال بين دياب وسلامة
- لبنان في عيْن «العصْف السياسي» والشارع يغْلي فوق الصفيح المالي
- طموح خيال الظل أن يصير صورة.. بدولة تهشّمت صورتها
- صعوبة الدفاع عن رياض سلامة.. وسهولة ذلك!
- حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي
- فتش عن الرئاسة بين رياض وجبران .. وسليمان وسمير
- «كورونا» يغير حياة اللبنانيين بعد انتهاء التعبئة.. كمامات ومطاعم بلا «أراكيل»
- وفقا للخبراء.. هكذا قد يقضي الصيف على فيروس كورونا
- هل ينهي كورونا هيمنة "صنع في الصين"؟
- توقعات الأبراج ليوم April 26, 2020
- فتاوى ترامب الطبيّة حول فيروس كورونا وموجات السّخرية التي فجّرتها في العالم.. السّؤال الأكبر كيف وصَل هذا “المعتوه” إلى المنصب الأعلى في العالم؟ وهل سيُدَمِّر أمريكا ويُشعِل فتيل المُواجهة مع إيران وربّما الصين؟ ومن سيَردعه؟
- حسان دياب يُطالب الجامعة الأميركية بتحويل "مستحقاته" إلى الخارج!
- الحريري وفانوسه السحري: انتهى زمن الآمال الزائفة
- "الصحة": حالتا وفاة و8 إصابات جديدة بـ"كورونا"
- الصين سعت لمنع تقرير أوروبي يتهمها بالتضليل بشأن تفشي فيروس كورونا
- كورونا.. الوفيات تقترب من 200 ألف عالميا وآمال بشأن اللقاحات بعد تجارب على القرود
- أستراليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى ٨٠ وإعادة إغلاق شواطئ سيدني
- هكذا سيستخدم البنتاغون تقنية متطورة تدمر سفن إيران قبل تحركها
- خطأ عجيب يعيد عجوز إلى الحياة بعد "ميتة كورونا"
- "بلاغ رقم واحد"... والحريري يطلق المواجهة
- الحكومة تبحث إقالة سلامة.. وتؤجلها.. الحريري: «برافو حسان».. و»أمل» ضد «الخطوات الشعبوية»
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة “الرؤوس الثلاثة” مسؤولة… و”المركزي” والمصارف
- مسؤولية الحكام ومسؤولية الحاكم!
- «حزب الله»: مع «هيركات» لهؤلاء
- تسعيرة الحوالات بالليرة قد تُعتمد في المصارف
- «حروب لبنانية صغيرة» تحت سقف العجز والفشل!
- الثوّار... والرهانات الخاطئة
- كيف تُستعاد الثقة؟
- "اللعب على المكشوف"... معالم "الإنقلاب" اكتملت!
- عون ودياب لسلامة: إرحَلْ...
- دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!
- دياب يمهد لإقالة حاكم مصرف لبنان ويتجاهل دور حزب الله
- "أساس" يكشف "جيش" صرّافين غير مرخّص: دياب يستكمل المؤامرة أم لا يعلم؟
- دياب بخدمة العهد و"الحزب": الإطباق على لبنان واقتصاده
- لعنة ميشال عون.. وقدر سمير جعجع
- لهذه الأسباب أنذرت إسرائيل عناصر حزب الله.. ولم تقتلهم
- رأس الحكومة أو... رأس الدولار!
- الأمن بين مطرقة "كورونا" وسندان التظاهرات
- لبنان بين “ملاك” الحزب و”شيطان” المصرف
- رئيس الحكومة لحاكم مصرف لبنان: سنضرب بحزم
- حسن يستثني نواب "14 آذار" من زياراته الشمالية: إستثمار سياسي بالصحّة
- بالفيديو: إيران تغزو الفضاء
- التعبئة العامّة إلى أسبوعين إضافيين ورفع الحظر عن بعض القطاعات
-
-
-
-
-
-
دولة “الرؤوس الثلاثة” مسؤولة… و”المركزي” والمصارف ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
"أساس" يكشف "جيش" صرّافين غير مرخّص: دياب ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العاصفة تبدأ هبوبها.. والسفيرة الأميركية تحذّر العهد ...الكاتب:
-
-
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي
يُروى أنّ زوجة الفنان الراحل نصري شمس الدين قصدت الكبير عاصي الرحباني شاكيةً زوجها أنّه، ومنذ أدائه دور الملك في مسرحية "هالة والملك"، وهو يتقمّص شخصية الملك في منزله ومع عائلته. فأطرق عاصي الرحباني في التفكير وفجأة صرخ قائلاً: وجدتها. سأعطيه دور الزبّال في المسرحية المقبلة كي يخرج من شخصية الملك".
... بات واضحاً أنّ رئيس الحكومة حسان دياب يتلبّس شخصية المنقذ للبلاد والعباد. التي رسمها له من كان سبباً بدخوله السراي الحكومي. بعدما كان ذلك بالنسبة له حلماً من الصعب تحقيقه.
.. أراد مشغّلو حسّان دياب في السراي الحكومي أن يحمّلوه ما لا طاقة للمنطق على احتماله. البداية كانت من عائشة بكار عند زيارته الرئيس سليم الحص، كوارث لخطّ سياسي أُلبس سابقاً داخل الغرف الأمنية للرئيس الحصّ في معاداته، ليس للحريرية السياسية وحسب، بل للحريرية الوطنية، بكلّ ما تمثل من طموحات وأحلام وتوق لغد أفضل ولدور مشهود للبنان في المنطقة.
الزبيبة التي تناولها دياب في عائشة بكار، يبدو أنّها أسكرته وذهبت به من لعب دور رسمه البعض له إلى تقمّص هذا الدور، لا بل التمتّع بلعبه، وهو ما بدا واضحاً جلياً في كلمته بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم الجمعة الفائت.
لقد ظهر حسان دياب عبر كلمته وإعلانه الحرب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستطراداً كالعادة على الحريرية السياسية، كالبطل في أحد المسلسلات المكسيكية، حيث المشاهدون يعرفون تفاصيل الحكاية كما المؤلف والمخرج وكافة الممثلين المشاركين بالمسلسل، فيما هو وحده الذي يجهل هذه التفاصيل، لتدور أحداث المسلسل حول هذه الجهالة للبطل .
حسّان دياب وحتى هذه اللحظة كان مؤدياً سيئاً لدور رُسم له، كما رُسم لكثيرين قبله ورغم عراقتهم السياسية كان الفشل نصيبهم
تحدّث حسان دياب من قصر بعبدا وكأنّه يملك نصف المعلومة ويجهل أو يتجاهل تفاصيل النصف الآخر لها. وبالتالي بدا وكأنه يحتقر عقول اللبنانيين الذين خرجوا في 17 تشرين إلى كل الساحات صارخين بمعرفتهم لكل الحقيقة ولكامل المعلومة مختصرين إياها بشعار "كلن يعني كلن". لقد أراد اقناع الناس بنصف المعلومة التي يملكها أو لا يريد الاعتراف بغيرها، وهي أنّ مصرف لبنان وحاكمه أعطوا أموال المودعين لنصف السلطة وليس لكل السلطة التي قامت بتسميته لرئاسة الحكومة، وأنّ الهدر بالمال العام شمل كلّ القطاعات باستثناء قطاع الكهرباء. وأنّ المشكلة هي بنصف الدين العام أي بـ40 مليار دولار، لأنّ ما تبقى من الـ85 مليار تمّ هدره في ملف الكهرباء وبواخرها وفيولها..!
حسّان دياب وحتى هذه اللحظة كان مؤدياً سيئاً لدور رُسم له، كما رُسم لكثيرين قبله ورغم عراقتهم السياسية كان الفشل نصيبهم.
يبقى الحلّ الوحيد مع هذه الوقائع محصوراً بالاستعانة بحلّ عاصي الرحباني مع نصري شمس الدين، وهو أن يخلق دوراً جديداً لحسّان دياب كي يعود إلى صوابه وحياته الطبيعية وذلك قبل فوات الآوان.
في الختام كلمة لمشغّلي حسان دياب، على لسان الكبير "ألبير اينشتاين" الذي يقول: "الغباء هو فعل الشيء نفسه مرّتين، بالأسلوب نفسه، والخطوات نفسها، وانتظار نتائج مختلفة".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
- طبيبه "ارتبك أثناء إجراء الجراحة".. مجلة يابانية: رئيس كوريا الشمالية في غيبوبة والعملية تلتها مضاعفات
- صوفيا ريتشي تشتعل إثارة في بيكيني صغير على شواطئ ماليبو
- تفاصيل "أسوأ مجزرة" شهدتها كندا.. المنفذ قتل 22 شخصاً بسبب "شجار مع صديقته"
- مصر.. القبض على سما المصري بعد نشرها "صورا فاضحة"
- فتش عن الرئاسة بين رياض وجبران .. وسليمان وسمير
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- مزالق خطيرة مالياً وسياسياً لن تبقى داخلية
- استهداف رياض سلامة المسيحي مؤامرة على السنيّة السياسية
- الحريري يدخل بعنف على خط السجال بين دياب وسلامة
- لبنان في عيْن «العصْف السياسي» والشارع يغْلي فوق الصفيح المالي
- حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي
- فتش عن الرئاسة بين رياض وجبران .. وسليمان وسمير
- «كورونا» يغير حياة اللبنانيين بعد انتهاء التعبئة.. كمامات ومطاعم بلا «أراكيل»
- الحريري وفانوسه السحري: انتهى زمن الآمال الزائفة
- "الصحة": حالتا وفاة و8 إصابات جديدة بـ"كورونا"
- "بلاغ رقم واحد"... والحريري يطلق المواجهة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)