صبحية باسيل التطهرية: أنا بريء .. افعلوا مثلي

"أتحدّى أن يثبّت إحد أي أملاك أو أموال لي في الداخل أو في الخارج، سوى ما كشفت عنه" (أرشيف)

أطل رئيس التيار العوني جبران الأحد 26 نيسان، فألقى جالساً في مكتبه ببيته خطاباً من خطبه السيالة. فحثّ الحكومة على الإسراع في إقرار الخطة الاقتصادية خلال مهلة أسبوع، لتتوجّه بعدها إلى المؤسسات الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات.

أرث العائلة

وقال عارضاً خطة تياره الاقتصادية: "يعتبرون أن الأخبار المتداولة عن عدم اكتشاف الغاز في البلوك 4 خسارة للتيار، وينسون انّها خسارة للبنان إن حصلت. تماماً كالكهرباء والسدود التي يتمنّون انهيارها. كأن معمل دير عمار لبيت أبي وسد بسري لبيت جدّي. وكأن محاربة الفساد هي باسم أمّي".

وعزف صهر الرئيس معزوفته المعتادة، فحذر "من العقليّة السياسية المريضة التي نهبت البلد منذ التسعينات، معتبراً أن أمر المنظومة كان مكشوفاً بالنسبة له. ونبّهنا منه أصلاً". كأنما عقلية باسيل وتياره وحدها بريئة من الخزعبلات السياسية اللبنانية.

وأضاف باسيل: "كي لا يبقى الكلام عن استعادة الأموال المنهوبة شعاراً دعونا نذهب الى الشق العملاني كي نحشر الجميع (هو ورهطه خارج الجميع ومن الأطهار دائماً) ونفرز الأوادم من الفاسدين ونخرج من شعار "كلّن يعني كلّن" فاسدين، إلى عنوان تطبيقي للشعار".

افعلو مثلي

وقال: "لنكن صريحين، هناك قانون واحد سريع وفعّال ويفرز بسرعة الفاسدين من الأوادم، هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك... تعالوا نقرّه ونرفع التحدّي أمام الجميع! هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب إلى هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي كشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامّة. فبحسب قانون كشف الحسابات يتم بسرعة فرز الرؤساء والوزراء والنواب والموظّفين إلى فئتين: مَن لم يظهر فرق بأمواله وأملاكه، ومن ظهرت لديه فروق كبيرة. فإذا لم تثبت الفئة الثانية أن أموالها وأملاكها هي من غير تعاطي الخدمة العامة، يحالون إلى محكمة خاصة".

ورفع التحدي قائلاً: "أتحدّى أن يثبّت إحد أي أملاك أو أموال لي في الداخل أو في الخارج، خارج ما كشفته من تلقاء نفسي..."خلوا الآدمي يظهر آدميته" ولنتجرّأ ونفضح كل من لا يجارينا بكشف الحسابات والأملاك. أرفع التحدّي أمام الجميع. وتستأهل القصّة أن نخلّص البلد وننظّفه من الفاسدين بكشف حساباتنا وأملاكنا للرأي العام بكل شفافية، كما أنا فعلت. ومن لا يجرؤ في هكذا وضع يمرّ به البلد فهو مشبوه".

لا لتدمير القطاع المصرفي

وأضاف باسيل: "على المصارف والمساهمين فيها تحمل جزء من الخسارة لأنهم طوعاً اختاروا اقراض الدولة مع فوائد عالية. أي مع مخاطر عالية بسبب علمهم عن عجز الدولة عن السداد، وهناك طرق عدّة لقيامهم بذلك. ولكن عليهم أن يقلعوا عن سياسة النكران. أما بالنسبة لأصحاب الودائع الكبرى والذين جنوا أرباحا كبيرة على مدى سنوات من استدانة الدولة منهم بفوائد عالية، فهؤلاء أتركهم لخطة الحكومة وما هي عازمة على القيام به. مع العلم أن الأفكار كثيرة لعدم المس بأصل أموالهم ولا بحقوقهم. وبالنسبة للمستفيدين من الهندسات المالية، وهذه أموال ضخمة... هؤلاء أتركهم أيضاً لخطة الحكومة أو لقانون الأموال المنهوبة والموهوبة".

ولفت باسيل إلى أن الحكومة لا تقوم بأي انقلاب على النظام المصرفي. إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلابا على النظام المالي الحرّ، وعلى المصرف المركزي التعاون لتفادي الأعظم. وأي محاولة لتجنّب هذا الالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية هو إخلال بواجبات الوظيفة. وقال: "أحذّر من أي نيّة لتدمير القطاع المصرفي أو لوضع اليد عليه بأي خلفيات سياسية. فهذا لن نرضى به وسندافع عن بقاء القطاع المصرفي حرًّا وركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني ولتحريك دورته بإقراض أصحاب الإنتاج. صحيح أنّنا مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق معايير دولية ولكننا ضد فرض أي سياسات استنسابية على المصارف بغية تطويعها وإخضاعها، بل لتركها تتدبر أمورها من ضمن معايير تضعها الدولة والمصرف المركزي لتكون ملائمة لنهضة القطاع والاقتصاد".

وأشار باسيل إلى أن المصرف المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، وطمأنته المتمادية، مع إدراكه لفظاعة الأمور وخطورتها، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية ولاستفراده بسياسات انتقائية في الاقتصاد والإقراض والدعم دون الانضباط بسياسات الحكومة، بل بوضعه سياسات خاصة به. لكن بنفس الوقت من غير المعقول القول أنّ المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إنّ المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه يتمادي في هذه الأخطاء دون التصحيح اللازم من جانبهم".

وأضاف: "مع كل ما سبق يبقى أن الدولة هي المسؤولة، أولاً وأخيراً، عما وصل اليه الوضع؛ ولا يحق لها اتّهام المصارف او المركزي أو المستفيدين والنأي بنفسها، وكأن لا دخل لها. فهي التي سمحت بهذه السياسات الفاسدة. الدولة مسؤولة برجالاتها وبالأشخاص الذين استلموا المسؤوليّات فيها، وليس بأملاكها التي تعود للناس، فقصاص الدولة يكون برجالاتها، وليس بفقدانها أملاكها وأصولها، وهذا جرم مضاعف ولن نسمح به".

ودعا الحكومة إلى إقرار خطتها الاقتصادية هذا الأسبوع كما وَعَدت، والتوجّه بعدها إلى المؤسسات الدولية، وخصوصاً صندوق النقد الدولي لمفاوضته للحصول على الشروط التي تناسبنا وتقيّدنا لتنفيذ الاصلاحات اللازمة. وطالب الحكومة ان تُقدم ولا تتراجع.

وغمز من قناة البطريرك بشارة الراعي، وطالب بإسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين وحذرِ أن تفوت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية واسلامية، الفرصة وتسعى لتأمين حماية باسم الطائفة للمرتكبين، مطالباً المرجعيات بالاستماع إلى صوت الشعب.