- صبحية باسيل التطهرية: أنا بريء .. افعلوا مثلي
- أقوى امرأة بالبلاد ومُلقبة بـ"إيفانكا ترامب كوريا".. شقيقة كيم جونغ الخليفة المُحتملة للرئاسة
- العالم يستعد لإنهاء حجر كورونا.. أسبوع حاسم في أوروبا ودول عربية تخفف القيود
- أستراليا تطلق تطبيقاً لتتبع المخالطين لمصابي كورونا
- قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»
- أستراليا: كوينزلاند تخفف قيود كورونا بدءا من الأسبوع المقبل
- أستراليا.. دراسة: المدارس آمنة للأساتذة والطلاب في ظل كورونا
- تفاصيل "أسوأ مجزرة" شهدتها كندا.. المنفذ قتل 22 شخصاً بسبب "شجار مع صديقته"
- طبيبه "ارتبك أثناء إجراء الجراحة".. مجلة يابانية: رئيس كوريا الشمالية في غيبوبة والعملية تلتها مضاعفات
- مزالق خطيرة مالياً وسياسياً لن تبقى داخلية
- أستراليا.. مطعم تركي يتكفل بإطعام الطلاب المحتاجين طيلة رمضان
- صوفيا ريتشي تشتعل إثارة في بيكيني صغير على شواطئ ماليبو
- استهداف رياض سلامة المسيحي مؤامرة على السنيّة السياسية
- الحريري يدخل بعنف على خط السجال بين دياب وسلامة
- لبنان في عيْن «العصْف السياسي» والشارع يغْلي فوق الصفيح المالي
- طموح خيال الظل أن يصير صورة.. بدولة تهشّمت صورتها
- صعوبة الدفاع عن رياض سلامة.. وسهولة ذلك!
- حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي
- فتش عن الرئاسة بين رياض وجبران .. وسليمان وسمير
- «كورونا» يغير حياة اللبنانيين بعد انتهاء التعبئة.. كمامات ومطاعم بلا «أراكيل»
- وفقا للخبراء.. هكذا قد يقضي الصيف على فيروس كورونا
- هل ينهي كورونا هيمنة "صنع في الصين"؟
- توقعات الأبراج ليوم April 26, 2020
- فتاوى ترامب الطبيّة حول فيروس كورونا وموجات السّخرية التي فجّرتها في العالم.. السّؤال الأكبر كيف وصَل هذا “المعتوه” إلى المنصب الأعلى في العالم؟ وهل سيُدَمِّر أمريكا ويُشعِل فتيل المُواجهة مع إيران وربّما الصين؟ ومن سيَردعه؟
- حسان دياب يُطالب الجامعة الأميركية بتحويل "مستحقاته" إلى الخارج!
- الحريري وفانوسه السحري: انتهى زمن الآمال الزائفة
- "الصحة": حالتا وفاة و8 إصابات جديدة بـ"كورونا"
- الصين سعت لمنع تقرير أوروبي يتهمها بالتضليل بشأن تفشي فيروس كورونا
- كورونا.. الوفيات تقترب من 200 ألف عالميا وآمال بشأن اللقاحات بعد تجارب على القرود
- أستراليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى ٨٠ وإعادة إغلاق شواطئ سيدني
- هكذا سيستخدم البنتاغون تقنية متطورة تدمر سفن إيران قبل تحركها
- خطأ عجيب يعيد عجوز إلى الحياة بعد "ميتة كورونا"
- "بلاغ رقم واحد"... والحريري يطلق المواجهة
- الحكومة تبحث إقالة سلامة.. وتؤجلها.. الحريري: «برافو حسان».. و»أمل» ضد «الخطوات الشعبوية»
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة “الرؤوس الثلاثة” مسؤولة… و”المركزي” والمصارف
- مسؤولية الحكام ومسؤولية الحاكم!
- «حزب الله»: مع «هيركات» لهؤلاء
- تسعيرة الحوالات بالليرة قد تُعتمد في المصارف
- «حروب لبنانية صغيرة» تحت سقف العجز والفشل!
- الثوّار... والرهانات الخاطئة
- كيف تُستعاد الثقة؟
- "اللعب على المكشوف"... معالم "الإنقلاب" اكتملت!
- عون ودياب لسلامة: إرحَلْ...
- دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!
- دياب يمهد لإقالة حاكم مصرف لبنان ويتجاهل دور حزب الله
- "أساس" يكشف "جيش" صرّافين غير مرخّص: دياب يستكمل المؤامرة أم لا يعلم؟
- دياب بخدمة العهد و"الحزب": الإطباق على لبنان واقتصاده
- لعنة ميشال عون.. وقدر سمير جعجع
- لهذه الأسباب أنذرت إسرائيل عناصر حزب الله.. ولم تقتلهم
-
طموح خيال الظل أن يصير صورة.. بدولة ...الكاتب:
-
صعوبة الدفاع عن رياض سلامة.. وسهولة ذلك! ...الكاتب:
-
فتش عن الرئاسة بين رياض وجبران .. ...الكاتب:
-
حسان دياب يُطالب الجامعة الأميركية بتحويل "مستحقاته" ...الكاتب:
-
-
دولة “الرؤوس الثلاثة” مسؤولة… و”المركزي” والمصارف ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
"أساس" يكشف "جيش" صرّافين غير مرخّص: دياب ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
العاصفة تبدأ هبوبها.. والسفيرة الأميركية تحذّر العهد ...الكاتب:
-
-
الانتفاضة 2: نحن أربعة في الشارع! ...الكاتب:
-
لبنان كلُّه صائم والرغيف نبـيُّ الطوائف ...الكاتب:
صبحية باسيل التطهرية: أنا بريء .. افعلوا مثلي
أطل رئيس التيار العوني جبران الأحد 26 نيسان، فألقى جالساً في مكتبه ببيته خطاباً من خطبه السيالة. فحثّ الحكومة على الإسراع في إقرار الخطة الاقتصادية خلال مهلة أسبوع، لتتوجّه بعدها إلى المؤسسات الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات.
أرث العائلة
وقال عارضاً خطة تياره الاقتصادية: "يعتبرون أن الأخبار المتداولة عن عدم اكتشاف الغاز في البلوك 4 خسارة للتيار، وينسون انّها خسارة للبنان إن حصلت. تماماً كالكهرباء والسدود التي يتمنّون انهيارها. كأن معمل دير عمار لبيت أبي وسد بسري لبيت جدّي. وكأن محاربة الفساد هي باسم أمّي".
وعزف صهر الرئيس معزوفته المعتادة، فحذر "من العقليّة السياسية المريضة التي نهبت البلد منذ التسعينات، معتبراً أن أمر المنظومة كان مكشوفاً بالنسبة له. ونبّهنا منه أصلاً". كأنما عقلية باسيل وتياره وحدها بريئة من الخزعبلات السياسية اللبنانية.
وأضاف باسيل: "كي لا يبقى الكلام عن استعادة الأموال المنهوبة شعاراً دعونا نذهب الى الشق العملاني كي نحشر الجميع (هو ورهطه خارج الجميع ومن الأطهار دائماً) ونفرز الأوادم من الفاسدين ونخرج من شعار "كلّن يعني كلّن" فاسدين، إلى عنوان تطبيقي للشعار".
افعلو مثلي
وقال: "لنكن صريحين، هناك قانون واحد سريع وفعّال ويفرز بسرعة الفاسدين من الأوادم، هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك... تعالوا نقرّه ونرفع التحدّي أمام الجميع! هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب إلى هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي كشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامّة. فبحسب قانون كشف الحسابات يتم بسرعة فرز الرؤساء والوزراء والنواب والموظّفين إلى فئتين: مَن لم يظهر فرق بأمواله وأملاكه، ومن ظهرت لديه فروق كبيرة. فإذا لم تثبت الفئة الثانية أن أموالها وأملاكها هي من غير تعاطي الخدمة العامة، يحالون إلى محكمة خاصة".
ورفع التحدي قائلاً: "أتحدّى أن يثبّت إحد أي أملاك أو أموال لي في الداخل أو في الخارج، خارج ما كشفته من تلقاء نفسي..."خلوا الآدمي يظهر آدميته" ولنتجرّأ ونفضح كل من لا يجارينا بكشف الحسابات والأملاك. أرفع التحدّي أمام الجميع. وتستأهل القصّة أن نخلّص البلد وننظّفه من الفاسدين بكشف حساباتنا وأملاكنا للرأي العام بكل شفافية، كما أنا فعلت. ومن لا يجرؤ في هكذا وضع يمرّ به البلد فهو مشبوه".
لا لتدمير القطاع المصرفي
وأضاف باسيل: "على المصارف والمساهمين فيها تحمل جزء من الخسارة لأنهم طوعاً اختاروا اقراض الدولة مع فوائد عالية. أي مع مخاطر عالية بسبب علمهم عن عجز الدولة عن السداد، وهناك طرق عدّة لقيامهم بذلك. ولكن عليهم أن يقلعوا عن سياسة النكران. أما بالنسبة لأصحاب الودائع الكبرى والذين جنوا أرباحا كبيرة على مدى سنوات من استدانة الدولة منهم بفوائد عالية، فهؤلاء أتركهم لخطة الحكومة وما هي عازمة على القيام به. مع العلم أن الأفكار كثيرة لعدم المس بأصل أموالهم ولا بحقوقهم. وبالنسبة للمستفيدين من الهندسات المالية، وهذه أموال ضخمة... هؤلاء أتركهم أيضاً لخطة الحكومة أو لقانون الأموال المنهوبة والموهوبة".
ولفت باسيل إلى أن الحكومة لا تقوم بأي انقلاب على النظام المصرفي. إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلابا على النظام المالي الحرّ، وعلى المصرف المركزي التعاون لتفادي الأعظم. وأي محاولة لتجنّب هذا الالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية هو إخلال بواجبات الوظيفة. وقال: "أحذّر من أي نيّة لتدمير القطاع المصرفي أو لوضع اليد عليه بأي خلفيات سياسية. فهذا لن نرضى به وسندافع عن بقاء القطاع المصرفي حرًّا وركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني ولتحريك دورته بإقراض أصحاب الإنتاج. صحيح أنّنا مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق معايير دولية ولكننا ضد فرض أي سياسات استنسابية على المصارف بغية تطويعها وإخضاعها، بل لتركها تتدبر أمورها من ضمن معايير تضعها الدولة والمصرف المركزي لتكون ملائمة لنهضة القطاع والاقتصاد".
وأشار باسيل إلى أن المصرف المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، وطمأنته المتمادية، مع إدراكه لفظاعة الأمور وخطورتها، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية ولاستفراده بسياسات انتقائية في الاقتصاد والإقراض والدعم دون الانضباط بسياسات الحكومة، بل بوضعه سياسات خاصة به. لكن بنفس الوقت من غير المعقول القول أنّ المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إنّ المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه يتمادي في هذه الأخطاء دون التصحيح اللازم من جانبهم".
وأضاف: "مع كل ما سبق يبقى أن الدولة هي المسؤولة، أولاً وأخيراً، عما وصل اليه الوضع؛ ولا يحق لها اتّهام المصارف او المركزي أو المستفيدين والنأي بنفسها، وكأن لا دخل لها. فهي التي سمحت بهذه السياسات الفاسدة. الدولة مسؤولة برجالاتها وبالأشخاص الذين استلموا المسؤوليّات فيها، وليس بأملاكها التي تعود للناس، فقصاص الدولة يكون برجالاتها، وليس بفقدانها أملاكها وأصولها، وهذا جرم مضاعف ولن نسمح به".
ودعا الحكومة إلى إقرار خطتها الاقتصادية هذا الأسبوع كما وَعَدت، والتوجّه بعدها إلى المؤسسات الدولية، وخصوصاً صندوق النقد الدولي لمفاوضته للحصول على الشروط التي تناسبنا وتقيّدنا لتنفيذ الاصلاحات اللازمة. وطالب الحكومة ان تُقدم ولا تتراجع.
وغمز من قناة البطريرك بشارة الراعي، وطالب بإسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين وحذرِ أن تفوت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية واسلامية، الفرصة وتسعى لتأمين حماية باسم الطائفة للمرتكبين، مطالباً المرجعيات بالاستماع إلى صوت الشعب.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
- مصر.. القبض على سما المصري بعد نشرها "صورا فاضحة"
- طبيبه "ارتبك أثناء إجراء الجراحة".. مجلة يابانية: رئيس كوريا الشمالية في غيبوبة والعملية تلتها مضاعفات
- صوفيا ريتشي تشتعل إثارة في بيكيني صغير على شواطئ ماليبو
- تفاصيل "أسوأ مجزرة" شهدتها كندا.. المنفذ قتل 22 شخصاً بسبب "شجار مع صديقته"
- أستراليا: كوينزلاند تخفف قيود كورونا بدءا من الأسبوع المقبل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- صبحية باسيل التطهرية: أنا بريء .. افعلوا مثلي
- قيادات سنية لبنانية تهاجم دياب... وتحذير من «سياسات انتقامية»
- مزالق خطيرة مالياً وسياسياً لن تبقى داخلية
- استهداف رياض سلامة المسيحي مؤامرة على السنيّة السياسية
- الحريري يدخل بعنف على خط السجال بين دياب وسلامة
- لبنان في عيْن «العصْف السياسي» والشارع يغْلي فوق الصفيح المالي
- حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي
- فتش عن الرئاسة بين رياض وجبران .. وسليمان وسمير
- «كورونا» يغير حياة اللبنانيين بعد انتهاء التعبئة.. كمامات ومطاعم بلا «أراكيل»
- الحريري وفانوسه السحري: انتهى زمن الآمال الزائفة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)