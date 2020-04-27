أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر متابعة لملف العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان إن المعادلة الراهنة هي التساكن الإلزامي بين ‏رئيسي الجمهورية والحكومة مع الحاكم وإن على الرئيسين تقبّل المساكنة وعلى الحاكم الاعتراف بأن مكانته ‏السابقة كانت ناتجة عن حمايته لسعر الصرف وتحمّله مسؤولية إدارة الدين بلا أزمات وقد انتهى كل هذا؛ فعليه أن ‏يتواضع‎.

ـ كواليس‎

قال دبلوماسي أميركي سابق إن تحول السياسة الخارجية الأميركية إلى مجرد تصريحات يُدلي بها أسبوعياً ‏الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يعني أن لا سياسة خارجية أميركية راهناً فكل شيء مجمّد ‏بانتظار نتائج المواجهة مع كورونا والركود الاقتصادي وسعي لتفادي لأي تطورات خارجية تفرض نفسها‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ لاحظ رئيس حزب "الخفة التي تواجه بها السلطة الأزمات المتلاحقة في البلاد خلافا لما‎ يقوم به رجال الدولة في الظروف الصعبة‎".‎

ـ أبطل جهاز أمني مشروع فتنة كان يدبّر بدقة متناهية بعدما نجح في الإيقاع بمجموعة منشقة عن فصيل مسلح ‏والعمل جار لوقف جميع المتورطين‎.

ـ لوحظ أن نوابا بدأوا يتمايزون عن تكتلهم في اتخاذ قرارات بدت‎ واضحة في الفترة الأخيرة‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تلقت جهات في دائرة القرار الرسمي تحذيرات جدية من مغبة إقالة حاكم البنك المركزي ومضاعفات مثل هذه ‏الخطوة على الصعيدين النقدي محلياً والمالي خارجياً‎!

ـ لم تنفّذ المصارف مضمون التعميم الصادر عن حاكم المركزي والقاضي بمنح قروض للمؤسسات والشركات ‏المحتاجة لفترة خمس سنوات بلا فوائد، لتمكينها من سداد رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر‎!

ـ تناقضت تفسيرات البند المتعلق بتوزيع المساعدات لأصحاب اللوحات العمومية حسب لائحة وزارة الأشغال ‏العامة والنقل، فيما إذا كان المستفيد أصحاب السيارات المسجل غالبهم في الضمان الاجتماعي، أم السائقين ‏المحرومين من أي شبكة أمان اجتماعي‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردد ان حقوقيين ناشطين في الانتفاضة وضعوا ملاحظاتهم على مشروع وزيرة العدل حول مكافحة الفساد قبل ‏رفعه إلى مجلس الوزراء‎.

ـ عُلم أنّ رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رئيس الحكومة سيكون موثّقاً بالأرقام والمستندات‎.

ـ سادت حالة من الإستياء في قرى النبطية أمس جراء قيام جباة الكهرباء بالتجوال على منازل السكّان لتحصيل ‏الفواتير‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎-‎ممنوع المسّ به‎

نُقل عن قيادي في جهة سياسية متمايزة ومشاركة بالحكومة، تأكيده أن جهة دبلوماسية ‏أبلغت مسؤولاً سياسياً ومرجعاً حكومياً بعدم المسّ بمسؤول مالي رفيع‎.‎

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‎لا نريد شيئاً‎

حاولت جهة وزارية الاستفسار من حزب معارض عمّا يمكن فعله لتخفيف حدة خطابه، ‏وكان الجواب: لا نريد شيئاً‎.