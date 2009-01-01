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الرئيسية | لبنان | قاضي «المستعجلة» بـ «صور» يمنع سفر رئيس ومدير وأعضاء مجلس بنك لبنان والمهجر
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قاضي «المستعجلة» بـ «صور» يمنع سفر رئيس ومدير وأعضاء مجلس بنك لبنان والمهجر

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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قاضي «المستعجلة» بـ «صور» يمنع سفر رئيس ومدير وأعضاء مجلس بنك لبنان والمهجر

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح امس قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر وكلف المديرية العامة للأمن العام بتنفيذه بشكل فوري.

 

ويأتي هذا القرار على خلفية الاستدعاء المقدم من المحامي حسن بزي بوكالته عن السيد حسن مغنية والقاضي بطلب منع السفر.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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