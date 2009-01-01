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الحراك التصعيدي يعود إلى الشوارع وتهديد أميركي بحجز أموال لبنان حال إقالة سلامة
بري يحذّر من ارتفاع سعر الدولار إلى ١٥ ألف ليرة حال الإقالة
واضح ان فترة السماح التي وفرها فيروس «كورونا» لحكومة الرئيس حسان دياب قد شارفت على الانتهاء، مع بدء عودة ثوار«17 أكتوبر» الى الحراك التصعيدي وتقطيع الطرق الرئيسية العامة بين المحافظات، بالإضافة الى مهاجمة فروع المصارف بالقنابل الحارقة، من جانب مجموعات تبدو من خارج اطار الثورة. فمنذ منتصف الليل قبل الفائت تحرك الشارع الثوري لقطع الطرق من عكار الى طرابلس الى صيدا مرورا بجونية الى جل الديب والسعديات وصولا الى تعلبايا وسعد نايل في البقاع.
وضمن هذه الأجواء تقع معركة الحكم والحكومة مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
عمليا، خرج موضوع إقالة الحاكم من التداول بعد الهجوم الدفاعي عنه من جانب البطريرك بشارة الراعي وبعد توضيحات الرئيس نبيه بري ومواقفه، ووليد جنبلاط وتصريحاته ومختلف الأطراف السياسية، عدا التيار الوطني الحر بالطبع. وفي مقدمة الأسباب المانعة ما كشفت عنه، سعاد دولاني قبلان زوجة قبلان قبلان عضو مكتب الرئاسة في حركة امل عبر احد المواقع، وخلاصته ان السفيرة الأميركية في بيروت (دوروثي شيا) ابلغت رئيسي الجمهورية والحكومة عبر النائب جبران باسيل الذي زارته في منزله «بأن إقالة الحاكم سلامة سيفضي الى حجز اموال لبنان وذهبه في الولايات المتحدة والبالغة 20 مليار دولار، واعتبار هذه الأموال لحزب الله».
وثمة عوامل اخرى ساعدت في حمل المسؤولين على انكار النية في إقالة الحاكم منها بحسب ما نقلت قناة «ال بي سي» ان سلامة ارسل جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالتحويلات والسحوبات المالية الى الخارج، تحسبا لتعرضه لأمر ما. ويقول موقع «ام تي في» ان سلامة سيطل على وسائل الاعلام غدا «ليبق البحصة» اي ليكشف المستور، علما وفق مصادر «الأنباء» ان توسع سلامة في الكلام مرتبط الى حد ما بما سيقرره مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة دياب اليوم.
وفي الوقت ذاته، حذر بري من محاولة إقالة الحاكم في ظل عدم وجود مجلس مركزي في مصرف لبنان ولا لجنة الرقابة على المصارف. و«اذا تمت الإقالة وسط هذا فإن اللبنانيين سيستيقظون على دولار بـ١٥ ألف ليرة، وليعلم الجميع انني انا، نبيه بري لا أدافع عن سلامة، بل أدافع عن لبنان، وعن أموال المودعين التي قد تطير في هذه الحالة الى الأبد» بحسب رئيس البرلمان. بدوره، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قال ان حزبه يعترض على نهج الرئيس عون وحزب الله الذي وصفه بالنهج الانقلابي. وقال جنبلاط في تصريح تلفزيوني: حسان دياب لا شيء. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة النهار في تقرير على موقعها الإلكتروني إن مصرف لبنان المركزي حدد سعر صرف الليرة عند 3800 للدولار على أن تطبقه شركات تحويل الأموال امس، مقارنة بـ 3625 ليرة ليوم الجمعة.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الاول، قال البنك المركزي إن مؤسسات الصرافة لن تستطيع بيع الدولار الأميركي بأكثر من 3200 ليرة.
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