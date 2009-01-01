الحرب الطاحنة بين حزب الله والمصارف على الدولار

لم يعد مجدياً السؤال عن اتجاه البلاد نحو الفوضى، بل إلى أي حدٍّ ستتوسع هذه الفوضى (المدن)

لم يعد في الإمكان ضبط حدود الفوضى. هذا ما تعترف به القوى السياسية كلها، داخل الحكومة وخارجها. لم يعد أحد بقادر على فعل أي شيء. لذا تُلقى الاتهامات وتُتقاذف المسؤوليات جزافاً بين القوى السياسية على اختلافها.

تحقيق وتناحر أقطاب

عندما تسقط الدولة، تتحول الحكومات إلى محاكم عرفية. أما حكومة حسان دياب فتختصر كل شيىء بجدول أعمال جلستها يوم غد الثلاثاء 28 نيسان. وجدول أعمالها من بنود ثلاثة: استعادة الأموال المنهوبة، إجراء تحقيقات وتدقيقات مالية في الوزارات والإدارات، وبثروات وزراء وسياسيين، لا سيما في السنوات الخمس الأخيرة.

في إحدى الأوراق المعدّة للتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها، بند يتحدث عن العودة بالتحقيقات إلى ما بعد انتهاء الحرب الأهلية.

لكن المعلومات تشير إلى أن المصارف لا يمكنها تقديم كشوف حسابات لأكثر من سنوات عشر. هذا يعني أن ما سبق السنوات العشر يبقى طي الكتمان. وبذلك لن يتمكن المطالبون بالتدقيق بالحسابات في مابين 1988 و1990 من نيل مرادهم: شمول حقبة حكومة العماد ميشال عون العسكرية بهذه التحقيقات.

والتحقيقات هذه ستأخذ طابعاً سياسياً، سيؤدي إلى صدام سياسي كبير، كان قد لاح مع رفع سقف الخطاب السياسي لكل من وليد جنبلاط وسمير جعجع وسعد الحريري، وكذلك الرئيس نبيه بري الذي يعتبر نفسه مستهدفاً وعرضة للتطويق والحصار.

هروب إلى الصدام

حسابات الجميع هنا تدخل في الإطار السياسي المحض، لا القضائي. فالمعركة سياسية في أساسها، واستباقية إعلامياً.

لذا تسارع الحكومة والعهد من خلفها، إلى إتهام أقطاب القوى السياسية المعارضة بأنهم فاسدون. اللعبة واضحة هنا: حكومة سياسية تريد تصفية حسابات إعلامية وسياسية مع معارضيها، استناداً إلى تدابير تضعها وتسعى للسير بها، لتضع خصومها بين منزلتين: إما الاستسلام لتلك التهم، وإما الانتفاض وإعلان المواجهة.

بذلك، تكون الحكومة والعهد قد سجلا تقدماً استباقياً على الخصوم، لأن انتفاضتهم تبدو رفضاً للتحقيق والمكاشفة. وبهذا قد تسجل الحكومة نقطة إعلامية في حساباتها.

طبعاً اللعبة كلها غايتها إعلامية وتلاعباً بالرأي العام، للتهرب من مواجهة الاستحقاقات الداهمة، والتي تسير إلى مزيد من الانهيار والفوضى، وإلى الصدام السياسي.

دولة بوليسية؟

الخطير في هذا أن الحكومة تستند في مشروعها إلى تكليف أجهزة وعناصر أمنية في إجراء التحقيقات والتدقيقات في الوزارات والإدارات. وهذا يؤدي إلى تحول لبنان ما يشبه دولة بوليسية، أو نموذج من النظام السوري - اللبناني أثناء فترة الوصاية السورية. ونتيجة ذلك لا بد من اشتداد الأزمات والصدامات، لكن في زمن الإفلاس والجوع هذه المرة: صدامات بين الموظفين والعناصر الأمنيين، أو بين الموظفين ومسؤوليهم. وستكون النتيجة تشكيل جيش واسع من المخبرين. وليس من الواضح كيف يمكن أن تجري هذه التحقيقات ومن هي الجهة القضائية التي ستكلف البت بها.

خصوم الحكومة يرون في هذه التدابير والإجراءات، خطوة جديدة على طريق استكمال الانقلاب على لبنان، وعلى اتفاق الطائف والقانون، لتطويع البلاد بكليتها لصالح الطرف الحاكم الآن، والذي سيكون معارضوه جميعاً عرضة للاتهام والابتزاز والحصار. لن يسكت المعارضون حيال ما يعتبرونه مشروع تصفيتهم السياسية. الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والصدام السياسيين.

حزب تخزين الدولار

هذا كله يجري، فيما ذيول المعركة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم تنته فصولها بعد. وهي لا تنفصل عن الفوضى الهائلة في سوق المال والدولار، وعن الاتهامات المتبادلة بين القوى المختلفة حول من يتحمل مسؤولية التلاعب بسعر الدولار.

العهد والحكومة ومن خلفهم حزب الله، يتهمون حاكم مصرف لبنان. والحاكم ومن يدور في فلكه السياسي يتهمون حزب الله بالتلاعب بسوق المال مع الصرافين. والمعروف أن حزب الله كان منذ الأيام الأولى للأزمة يحصّل الدولارات من سوق الصرافين، ليخزنها.

وهكذا يبدو المشهد وكأنما المرحلة الماضية إلى اليوم، هي مرحلة تنافس كبير على من يخزّن الكمية الأكبر من الدولار: المصرف المركزي أم حزب الله؟ وذلك لتذهب الاتهامات إلى حد وصف التعاميم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان بدفع الحوالات الخارجية بالليرة، بأنها تهدف إلى إبقاء الدولار لدى المصرف المركزي، كي لا يتسرب إلى السوق، فيحصل عليه حزب الله بواسطة الصرافين.

وتخلص الاتهامات إلى أن هذه التعاميم جاءت بإيحاءات أميركية، في سياق حملة الضغط على حزب الله.

أمام هذا الواقع، لم يعد مجدياً السؤال عن اتجاه البلاد نحو الفوضى، بل إلى أي حدٍّ ستتوسع الفوضى بأشكالها المختلفة والمتعددة على الصعد كافة.