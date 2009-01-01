- هذه هي "تدابير" وزيرة العدل لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة
- الدولة تبدأ من اليوم استرداد الخلوي... لتنظيفه من عقود التنفيعات!
- الثورة نقطة الضوء... والمذهبية بضاعة فاسدة
- "الإشتراكي" في بداية المواجهة... لا لاستنساخ تجربة لحّود
- رياض سلامة يتآمر على الاستقرار: هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس؟
- أسعار الاسـتهلاك: الأسوأ لم يأتِ بعد
- تجريم ميشال غبريال المرّ: دفع ملياري ليرة... أو السجن
- حكم بمنع سفر إدارة «بلوم بنك»: المصرف يعلن التمرّد!
- استرداد إدارة الخلوي: الدولة ليست مديراً سيّئاً
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من قيود التباعد الاجتماعي بداية من يوم الجمعة
- الصين بين كماشة الخسائر وترضية العالم الغاضب من تداعيات كورونا
- كيف سيرتَد مسلسل “أم هارون” وأمثاله سلبًا على الذين يَقِفون خلفه؟ ولماذا جاءت حملة الاستِهداف والشّتائم للفِلسطينيين بنتائجٍ عكسيّةٍ؟ وهل هُم فِعلًا المَسؤولون عن تدهور أحوال الأمّة أم كارِهيهم الجُدد.. ولماذا نقول شكرًا لمُسلسليّ “النّهاية” و”حارس القدس”؟
- لبنان على مَشارف «الاصطدام الكبير»
- الحراك التصعيدي يعود إلى الشوارع وتهديد أميركي بحجز أموال لبنان حال إقالة سلامة
- قاضي «المستعجلة» بـ «صور» يمنع سفر رئيس ومدير وأعضاء مجلس بنك لبنان والمهجر
- شبهات فساد بين “سوناطراك” الجزائرية وتجّار نفط وسياسيين لبنانيين
- الحرب الطاحنة بين حزب الله والمصارف على الدولار
- نصيحة أميركيين لإيران… لا “تجرّبوا” ترامب!
- عون يجدّد الدولة البوليسية: لن تمرّ
- أستراليا: بولين هانسون ترفض تنزيل تطبيق COVIDSafe قلقا على خصوصيتها
- 1 من كل 5 أستراليين لا يغسل يديه بعد استخدام دورة المياه
- أستراليا: مقاطعة أراضي الشمال تعلن موعد فتح النوادي الرياضية والحانات
- أستراليا: الشرطة تحقق في رحلة تخييم لاعبي NRL و"خرقهم" لقوانين التباعد الاجتماعي
- سوريا.. مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق
- مخطط لتغيير وجه لبنان؟ جدول أعمال "حارق" غداً
- إنقسام على وقع التدهور المالي والشارع ينفجر ليلاً والأنظار الى الحكومة غداً
- أسرار وخفايا لبنانية
- إطاحة رياض سلامة جدية… والتعيينات كذلك هل تؤول الحاكمية إلى النائب الأول الشيعي؟
- حكومتكَ يا دكتور لا تؤمّن لي العيش بكرامة!
- «إتهامات» دياب لسلامة .. أساس «الإقالة المؤجّلة»!
- تقدُّم بين لبنان وصندوق النقد
- دياب «يحارب» في بيروت ويتناسى نيويورك
- هل مخاوف المعارضة في محلها؟
- بري: هذه حقيقة موقفي من دياب وسلامة
- خبير دولي: لا حل بلا دعم من صندوق النقد
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل أقل عدد من حالات العدوى بفيروس كورونا منذ بداية مارس
- بيلا حديد نصف عارية!
- بري محاصر و"حزب الله" لا يبالي!
- مصير سلامة يشطر لبنان.. وجنبلاط ينأى عن حلف لإسقاط عون
- حزب المصرف يهدّد الاستقرار
- قبل الفوضى المدمّرة وسقوط الدولة... الحل بـ"ساعة": قانون انتخاب وانتخابات مبكرة
- البطريرك يرفع عصاه.. هل تبدأ ثورة مسيحية على العونية؟
- مغالطات دياب وباسيل: ما حقيقة هروب الأموال؟
- الثورة تجدِّد نفسها.. ومدن أهل السنّة الأكثر غضباً ووجعاً
- حرب "استهداف"... أو سقوط أسرار "المركزي"؟
- أول مظاهرة في أستراليا للاحتجاج ضد قرارات الإغلاق تشهدها ولاية فيكتوريا
- وسطاء على خط الحاكم والحكومة
- التنقيب عن الغاز: إلى اللقاء في البلوك ٩
- فرنسا تحذّر: دياب أخطأ ووضْعُ لبنان بالغ الخطورة
- «المستقبل» ومساعدات البيارتة: الـ«بيزنس» أولاً!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
محدوديّة الإصابات أمام تحدّيَي عودة المغتربين وفتح ...الكاتب:
-
الراعي «العراب» لسلامة وشركائه: منح «الغفران» لسارق ...الكاتب:
-
-
الدولة تبدأ من اليوم استرداد الخلوي... لتنظيفه من عقود التنفيعات!
لم ينتظر النائب فيصل كرامي، وزير الاتصالات طلال حواط المحسوب سياسياً على "اللقاء التشاوري"، ليزفّ إلى اللبنانيين قراره باسترداد إدارة قطاع الخلوي، فسارع إلى إعلان "البشارة" بنفسه عبر تغريدة لم يتردد في الإشارة خلالها إلى أنّها "خطوة أولى في مسيرة الإصلاح وإيقاف الهدر".
من تابع هذا الملف مع كرامي، يعرف جيداً أنّ النائب الطرابلسي كان طوال تلك المدة أشبه بكاسحة ألغام غير مرئية، تعمل بصمت لتذليل العراقيل السياسية التي تعتري خطوة لا بدّ منها في زمن بعد 17 تشرين الأول، وكادت في لحظات تحول دون رؤيتها النور، بحجج قانونية تتصل تارة بمصير الموظفين في شركتيّ "ميغ 1" و"ميغ 2"، وطوراً بالخشية من الاصطدام بقنبلة المحاصصة السياسية لحظة تشكيل مجلسي إدارة جديدين يسيّران الإدارة ريثما الانتهاء من وضع دفتر شروط وإجراء مناقصة عالمية، وتلزيم شركتين جديدتين إدارة القطاع.
خلال الأسابيع الماضية، تكثّفت الاتصالات واللقاءات على المستوى السياسي، شارك فيها رئيس الحكومة حسّان دياب الذي كان يتابع الملف بدقائقه وحيثياته مع وزير الاتصالات، للوصول إلى صيغة قانونية تسمح بالاسترداد من دون ارتكاب أي دعسة ناقصة قد تعرّض الحكومة للاستهداف، خصوصاً وأنّ حواط كان خلال الفترة الأخيرة موضع انتقاد شديد اللهجة من جانب مجموعات مدنية ناشطة، اتهمته بالتواطؤ مع شركتيّ "زين" و"أوراسكوم" لمصلحة التمديد لهما.
"الحدفة المفصلية"
أما "الحدفة المفصلية" فقد تولى "حزب الله" القيام بها لأن المسألة أصبحت جزءاً من كل: بعد مشهدية مجلس النواب، وانهيار العملة الوطنية وتوسّع الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، واتهام حاكم مصرف لبنان باستخدام الدولار في إدارة لعبة سياسية والسير في خيار سبر غور "خزائن" المركزي... لا يمكن تمديد الأمر الواقع في قطاع الخلوي وكأن شيئاً لا يحصل. لا ينظر اليه "حزب الله" على أنه أحد القطاعات العامة فقط، وإنما ثمة نظرة استراتيجية لدور الدولة العميق بعد كل هذه التطورات، لا سيما في ما يخص القطاعات الخدماتية. ليس المطلوب أن تتولى الدولة ادارة القطاع بشكل نهائي، ولكن صار لا بدّ من اقفال الصناديق السوداء.
هي عملياً، جولة أولى في معركة صعبة يفترض أن تتكلل باقتحام قطاع الخلوي، الذي هو أشبه بمغارة بحدّ ذاتها لا تقلّ أهمية ونفوذاً وغنى عن مصرف لبنان، حيث تذوب عند حدوده الاصطفافات السياسية الحادة وتحديداً بين ضفتيّ 14 و8 آذار، اللتين تتصارعان على كل شيء، إلا على مصالحهما الحيوية، والخلوي أحد تلك المجالات الذي يسمح بتوحد جهود الخصوم في مواجهة "العقلية الإصلاحية"، التي قد تضع حداً لمزاريب الهدر حيث يعتبر الخلوي "آخر الدجاجات التي تبيض ذهباً". ولذا بدا كرامي مزهواً بالقرار الذي اتخذه حواط بعد الكثير من الأخذ والرد والنقاش، خصوصاً وأنّ النائب الطرابلسي نجح في الإيفاء بالوعد الذي أطلقه في السادس من آذار الماضي بأنّ وزير الاتصالات لن يقوم إلا بما فيه مصلحة اللبنانيين، إلا أنّ حالة التعبئة العامة أجّلت المشروع، فيما أظهرت المباحثات خلف الجدران أنّ هناك الكثير من القوى السياسية، حليفة وخصمة، غير متحمسة لقرار الاسترداد وتفضّل تمديد الوضع القائم، على كشف الغطاء عما يحصل في مغارة الخلوي.
مسألتان كانتا تؤخران قرار حواط، وفق مواكبي هذا الملف: مصير الموظفين بحثاً عن صيغة قانونية تحميهم وتؤمن استمرارية عملهم، ومجلسا الادارة المفترض تشكيلهما لتسيير القطاع في ضوء الخشية من تفجير الخطوة بفعل المحاصصة السياسية.
في المسألة الأولى، بقيت الخشية على المصير القانوني للموظفين عالقة حتى اللحظات الأخيرة قبل التفاهم على صيغة تحمي وضعيتهم، سواء في المرحلة الانتقالية أو في المرحلة اللاحقة مع تلزيم الإدارة إلى شركتين جديدتين. المشكلة ناشئة عن واقع حصل بعد فسخ عقود الـBOT وصارت الدولة ممثلة عبر أسهم في شركتيّ "ميغ 1" و"ميغ 2"، اللتين تملكان الشبكات والمسؤولتين عن تأمين رواتب الموظفين بعدما جرى نقل صلاحية التحكم بالنفقات التشغيلية Operating expenses OPEX إلى وزير الاتصالات، الذي يحق له تغذية هذه النفقات من مداخيل القطاع.
في تلك المرحلة حين استردت الدولة ادارة القطاع للانتقال إلى النموذج التشغيلي، طلبت من الشركتين اللتين لزّمتا الإدارة، أي إدارة الموظفين، صيانة الشبكات، مصاريف الكهرباء والمازوت والإيجارات، التعامل مع الموظفين وكأنهم بالإعارة ليقوموا بواجباتهم فيما الدولة، عبر الوزارة، تتولى دفع رواتبهم. ولذا فإنّ المعالجة قد تكون من خلال سؤال الموظفين عما اذا كانوا يرغبون بالانضمام إلى "ميغ 1" و"ميغ 2" في المرحلة الانتقالية، قبل الانتقال من جديد إلى الشركتين اللتين سترسو عليهما المناقصة، خصوصاً اذا ما تمّ تحميلهما النفقات التشغيلية كما يضغط "الاصلاحيون"، أو الاستقالة.
شروط نجاح الاسترداد
ولذا يقول هؤلاء إنّ قرار الاسترداد هو خطوة أولى على طريق الألف ميل لإصلاح القطاع وتنقيته من فجوات الهدر، التي قضمت منه مئات ملايين الدولارات بشهادة كلّ المعنيين. وبالتالي إنّ نجاح المرحلة الانتقالية يستوجب وقف التوظيف نهائياً، منع المحاصصة السياسية لتشكيل الادارة، وقف المصاريف الرأسمالية capital expense CAPEX بعدما جرى تبديد أكثر من 4 مليارات دولار، وتخفيض تلك التشغيلية إلى حدودها الدنيا الضرورية جداً، على أن تشمل الايجارات وعقود الصيانة والرواتب والمازوت... والأهم من ذلك كله، اعادة النظر بعقود التنفيعات حول الصيانة والتوريد والخدمات الاضافية VAS التي تعتبر باباً واسعاً للهدر والفساد، وإلا فإنّ خطوة الاسترداد لن تكون ذات فائدة اذا لم تساهم في تقليل المصاريف بشكل كبير ورفع مدخول الدولة بشكل ملحوظ، تمهيداً لإجراء مناقصة شفافة بإدارتها وشروطها تكون على مستوى تطلعات اللبنانيين. أما المسألة الثانية المرتبطة بتشكيل مجلس إدارة للمرحلة الانتقالية، فيبدو أنّ تفاهماً سياسياً حصل، عمل كرامي على حياكته، يحمي تلك الخطوة من "فيروس" المحاصصة.
تقنياً، سيبلغ وزير الاتصالات مجلس الوزراء اليوم بقرار استرداد الإدارة على أن يقوم بعد ذلك بتوجيه كتابين مماثلين إلى مديري زين و"أوراسكوم"، طبقاً للمادة 31 التي تنصّ على مهلة شهرين للتسليم والتسلّم، حيث يفترض أن تبدأ بعد ذلك مرحلة الاسترداد التدريجية، على أن يعمل خلالها الوزير على إعداد دفتر شروط تمهيداً لإجراء مناقصة عالمية، بالتوازي مع نفضة إصلاحية يفترض أن يشهدها القطاع لـ"تنظيفه" من عقود التنفيعات، والإعداد لتشكيل الهيئة الناظمة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
كلير شكر
كاتبة وصحفية - جريدة السفير اللبنانية
- الدولة تبدأ من اليوم استرداد الخلوي... لتنظيفه من عقود التنفيعات!
- حرب "استهداف"... أو سقوط أسرار "المركزي"؟
- رأس الحكومة أو... رأس الدولار!
- إنطلاق الحوار مع صندوق النقد... والأصداء الدولية إيجابية تجاه الخطة
- الحكومة تقتفي "دهاليز" مصرف لبنان: هل يريد إسقاطها؟
- "حزب الله" و"صندوق النقد": نقبل به... à la carte
- بري يُحذّر من "كثرة الطبّاخين"... وهذه ملاحظاته على خطة الحكومة!
- عن "فخّ" تعيينات إدارية جرت بـ"الإنهاء"
- الصينيون على خطّ الكهرباء... بعروض سخيّة
- الحريري لخصومه: لست ممّن يُقال له "كشّ ملك"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)