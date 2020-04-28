أسرار وخفايا لبنانية

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النهار
بالرغم من إعلان وزارة الاتصالات انها ستسترد ادارة قطاع الخليوي، تبين أن الوزير لم يرسل أي كتاب لشركتي الخليوي في هذا الشأن، علماً أن التدبير في حال وقوعه ليس إلا تنفيذاً متأخراً للرأي القانوني لهيئة التشريع الصادر في 5 شباط 2020.
يقول أحد أصدقاء باريس، إنّ لقاء رئيس الحكومة والسفير الفرنسي لم يؤدِّ إلى "تسييل" مؤتمر "سيدر" لأنّ هذا المؤتمر انتهى مع استقالة الرئيس سعد الحريري.
يقول ناشط في 8 آذار أن الرئيس حسان دياب لن يجد له حليف إذا ما قرر المضي في محاكمة كل من حكموا أو تولوا مسؤوليات وزارية سابقاً.
الجمهورية
تدخلت مجموعة من أصحاب الأعمال لدى المعنيين بخطط تخفيف تدابير التعبئة العامة في بعض القطاعات ونالت ما أرادته من التدابير لتسهيل أعمالهم.
لم تغيّر سلسلة المداخلات التي لجأ اليها مسؤولون من رأي مرجعية روحية من ملف طارىء ما اضطره إلى تجديد موقفه بلهجة واضحة لا تحتمل أي تأويل.
يعتقد البعض أن حظوظ لبنان في التفاوض مع البنك الدولي كانت ستكون أفضل بكثير لو تبيّن أن البئر الذي حفرته الشركة الفرنسية في البلوك 4 يحتوي على الكثير من الغاز.
اللواء
يشكو سفراء لبنانيون في دول يرغب اللبنانيون الذين يعيشون فيها بالعودة هرباً من الكورونا دون جدوى!
تتفاقم الأسئلة في أوساط جهة سياسية مع ما يظهر من عجز عن إمتناع الجمهور بالمواقف المعلنة..
بعث رئيس تيّار حاكم بموفدين الى عواصم الشركات المعنية باستخراج النفط والغاز من الآبار اللبنانية، على متن طائرات خاصة، دون التمكن من الاجتماع مع أي ممثل من الشركات..
نداء الوطن
سمع وزير سيادي خلال استقباله مسؤولاً أممياً تحذيراً صريحاً من أن عدم الإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يضع لبنان على مفترق بالغ الخطورة، كما ركّز المسؤول في حديثه على وجوب التنبه إلى التداعيات الحاصلة على القرار 1701 والتقرير المرتقب للأمين العام للأمم المتحدة.
قررت بلدية جنوبية رفع دعاوى قضائية على كل من يتطاول عليها ويتّهمها بالتمييز في تقديم المعونات الإغاثية في زمن "كورونا".
يتردد أن قوى سياسية أجلت توزيع مساعداتها في بعض المناطق إلى ما بعد شهر رمضان على اعتبار أنّ جمعيات خيرية تتولى حالياً توزيع المساعدات.
الأنباء
حصل لقاء بعيد عن الإعلام بين زعيمين سياسيين تخلله تنسيق في ظل الأوضاع الراهنة وتبادل للمعطيات.
تقوم جهات معروفة الانتماء بترويج رسائل بهدف التحريض المذهبي بين أنصار حزب سياسي وآخر عقائدي.
البناء
قالت مصادر متابعة للملف المالي والتجاذب بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان إن حلحلة العلاقة بين الرئيس حسان دياب والحاكم رياض سلامة تمّت برعاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بوضع قواعد تعامل تراعي الإطار القانوني للعلاقة واستقلالية المصرف من جهة ومكانة الملف المالي ومخاطره كمسؤوليّة حكوميّة أولى من جهة أخرى.
أشارت مصادر عراقية إلى أن كل الكلام عن اتجاه أميركي لفرض عقوبات على العراق إذا واصل استيراد الكهرباء والغاز من إيران سقط أمس، مع صدور القرار الأميركي الرسمي بتمديد الاستثناء الممنوح للعراق من العقوبات الأميركية لقاء استيراده للكهرباء والغاز من إيران، ما يعني أن الاتجاه للتصعيد غير وارد رغم كثرة المبشّرين به.
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