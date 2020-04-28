- طرابلس تضرم شرارة انفجار شعبي يعم لبنان
- لبنان من الانتفاضة إلى الثورة.. ومخاوف من سيناريوهات خطيرة
- لبنان في مرمى الإنذار المبكّر مع «ألسنة النار» في طرابس
- "الشرعية" في اليمن… جزء من المشكلة
- روسيا “تريد حلاً سريعاً” للملف السوري.. بلومبيرغ: بوتين يعاني من صداع بسببه والكرملين يلوم الأسد
- لبنان.. شقيقة قتيل طرابلس: الأمن هو المسؤول.. وهذا ما حدث
- أستراليا: إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
- جنرال الكارثة وحزب الحروب وسعر الدولار
- حرق مزيد من البنوك.. احتجاجات عنيفة تتجدد في طرابلس اللبنانية مع تشييع جنازة “شهيد الثورة”
- خسارة ثانية لـ"التيار"... "الحاكمية" بعد قيادة الجيش
- مشقة التوطين للاجئين سوريين في أستراليا
- داخل كهف الخفافيش.. علماء اقتحموا الوكر والنتيجة "مخيفة"
- فيروس كورونا يعشق البرد، والأسترالييون يتخوفون من فصل الشتاء
- أستراليا: عقوبات قاسية بحق أصحاب العمل الذين يرفضون تمرير المساعدات الحكومية لموظّفيهم
- شارع الانتفاضة مجدداً... على احتدام واسع
- إلتباسات تحيط مسودة مكافحة الفساد.. وتحضير لموقف سنّي موحّد.. والسراي: محاولة انقلاب
- أسرار وخفايا لبنانية
- مَن يُخطِّط لشراء البلد بـ«بلاش»؟
- إنهاء الولاية الرئاسية لإنهاء الوصاية
- نقاط سلامة والدولة المنهوبة
- الثوّار: "حزب الجياع".. هم الغالبون
- مطمر الجديدة يطوي أيّامه الأخيرة.. و»البيئة» تَعد بحلّ مستدام
- علاج أمني لخفض سعر صرف الدولار
- الصين تلوح بمقاطعة البضائع الأسترالية إذا استمرت الانتقادات
- الصين مجدداً.. بريطانيا دفعت 20 مليون دولار لشراء أجهزة معطوبة لكشف كورونا
- المواجهات تعود إلى الشارع.. وحزب الله يلوِّح بالمؤتمر التأسيسي
- عرض ألماني لحل ازمة الكهرباء... «من دولة إلى دولة»: السعودية تحشد فريقها للمواجهة!
- تشاور دولي لمنع سقوط لبنان بيد "حزب الله"!
- عون يلوح بملاحقة الفساد السياسي في تحذير شديد لخصومه
- كيدية سياسية تبدأها الحكومة اليوم... مخالفة لكل القوانين
- العهد والحكومة يتوسلان صمت سلامة؟
- بئر النفط الأول: Block؟
- هذه هي "تدابير" وزيرة العدل لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة
- الدولة تبدأ من اليوم استرداد الخلوي... لتنظيفه من عقود التنفيعات!
- الثورة نقطة الضوء... والمذهبية بضاعة فاسدة
- "الإشتراكي" في بداية المواجهة... لا لاستنساخ تجربة لحّود
- رياض سلامة يتآمر على الاستقرار: هل انطلق الانفجار الاجتماعي من طرابلس؟
- أسعار الاسـتهلاك: الأسوأ لم يأتِ بعد
- تجريم ميشال غبريال المرّ: دفع ملياري ليرة... أو السجن
- حكم بمنع سفر إدارة «بلوم بنك»: المصرف يعلن التمرّد!
- استرداد إدارة الخلوي: الدولة ليست مديراً سيّئاً
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من قيود التباعد الاجتماعي بداية من يوم الجمعة
- توقعات الأبراج ليوم April 28, 2020
- الصين بين كماشة الخسائر وترضية العالم الغاضب من تداعيات كورونا
- كيف سيرتَد مسلسل “أم هارون” وأمثاله سلبًا على الذين يَقِفون خلفه؟ ولماذا جاءت حملة الاستِهداف والشّتائم للفِلسطينيين بنتائجٍ عكسيّةٍ؟ وهل هُم فِعلًا المَسؤولون عن تدهور أحوال الأمّة أم كارِهيهم الجُدد.. ولماذا نقول شكرًا لمُسلسليّ “النّهاية” و”حارس القدس”؟
- لبنان على مَشارف «الاصطدام الكبير»
- الحراك التصعيدي يعود إلى الشوارع وتهديد أميركي بحجز أموال لبنان حال إقالة سلامة
- قاضي «المستعجلة» بـ «صور» يمنع سفر رئيس ومدير وأعضاء مجلس بنك لبنان والمهجر
- شبهات فساد بين “سوناطراك” الجزائرية وتجّار نفط وسياسيين لبنانيين
- الحرب الطاحنة بين حزب الله والمصارف على الدولار
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
«إتهامات» دياب لسلامة .. أساس «الإقالة المؤجّلة»! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
البطريرك يرفع عصاه.. هل تبدأ ثورة مسيحية ...الكاتب:
-
مغالطات دياب وباسيل: ما حقيقة هروب الأموال؟ ...الكاتب:
جنرال الكارثة وحزب الحروب وسعر الدولار
هبط راتبي من ما يوازي 75 دولاراً إلى 10 دولارات في 25 يوماً. حدث ذلك في العام 1989. وقعتُ برعب تأمين غذائي على نحو يومي. الجيل الأكبر من الصحافيين المخضرمين وجدوا ملاذهم في الصحف والمجلات العربية، إن في باريس أو لندن أو نيقوسيا أو عواصم الخليج، وشكلوا لنا عوناً لا يُنسى (بداية صحافة "الاستكتاب"). كانت الحرب تنتهي من غير خاتمة واضحة، مع جنرال عنيد قرر استئنافها، طمعا أن يكون له في التاريخ فصله الخاص من الحروب اللبنانية والملبننة. وضمناً، طمعاً بسدة رئاسة على خرائب.
الجنرال نفسه لم يتوان عن قصف المصرف المركزي في الحمرا، حيث كان يقبع حاكمه العجوز إدمون نعيم وراء أكياس رملية حصّن بها مكتبه، والذي كان يضطر إلى دفع رواتب حكومتين وإرضائهما في آن واحد: حكومة الحص المستقيلة (والعائدة عنها) وحكومة ميشال عون العسكرية.
في ذاك الوقت، كانت لحزب الله أيضاً حرب "إلغاء" ضد حركة أمل بالشراسة نفسها التي ميّزت معركة عون مع "القوات اللبنانية"، وإن جرى فيما بعد تواطؤ شيعي عمومي على ابتلاع ذكراها وتناسيها.
مع الجنرال والحزب، وبتراكم الحروب السابقة عليهما، وصلنا إلى الحضيض. انتقل سعر الدولار من حوالى ثلاث ليرات ونصف ليرة مطلع الثمانينات إلى أكثر من ألفي ليرة في أواخر ذاك العقد.
وبرعاية حافظ الأسد ومخابراته وجيشه وحلفائه، كما بكيد ميشال عون ومدفعيته، كان المنفى من نصيبه، وكان مقتل أول رئيس بعد الطائف، رينيه معوض، إيذاناً بتدشين عهد الوصاية الدموي والعنيف الذي سيتمم حلم عون ويأخذ سمير جعجع إلى الزنزانة. بعدها، انكشف لبنان على سلام أهلي ملتبس في حفرة الإدقاع والإفلاس والدمار الشامل. فكانت قفزة الدولار التاريخية في ربيع عام 1992 إلى ثلاثة آلاف ليرة.
بين الجنرال والحزب أوجه شبه كثيرة منذ ذلك الحين. إنهما وليدا الكارثة ومدمنا الكوارث، أو بالأحرى، هما أهل الكارثة.. وما الحياة عندهما إلا وقفة عز، كما قالها ذاك المصاب بجنون العظمة السياسية في الأربعينات. وغالباً ما تقترن تلك العبارة بميل انتحاري موتور وحربي وفجائعي.
و"العز" هذا في لغة اليوم، كرامة وعنفوان.. والقائلون به يرددون خطاباً يزدري الدولار وأهله وطلابه، ويستميتون للحصول عليه في آن واحد، على ما دلت التجارب منذ العام 2006، من ناحية، وما أسفر عليه دخول تيار "الإصلاح والتغيير" إلى السلطة منذ 15 عاماً، من ناحية ثانية، وتأكد أكثر في حكومات "العهد" ووزاراته الدسمة.
وإذا كانت كارثة الدولار، التي عرفتها نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، مرجعها الأهم هو نضوب مصادر تمويل الحرب وتوقف الدعم المتعدد لميليشياتها، كما اضطرار سوريا الأسد في تطبيعها مع الغرب وأميركا بلحظة حرب الكويت، إلى الرضوخ لمطلب وقف تجارة المخدرات وبالأخص الأفيون الذي ساد سهل البقاع، ووقف مطابع الدولارات المزورة، وكذلك إغلاق المرافئ غير الشرعية ونشاطها التهريبي الكبير.. فإن كارثة الدولار اليوم إنما هي نتاج نكوص لبنان إلى لحظة أواخر الثمانينات: دولة مارقة بطبعة جديدة ومنقحة.
عاد الجنرال هذه المرة ليطارد أشباح الماضي. واستمر حزب الله في حروبه. وبقي أمراء الحرب على منوالهم الميليشياوي، وقبع حاكم مصرف لبنان متحصناً في مكتبه، موزعاً دولاراته من غير حساب أو اقتصاد.
30 سنة، وكأنها عمر الهباء.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
- أستراليا: عقوبات قاسية بحق أصحاب العمل الذين يرفضون تمرير المساعدات الحكومية لموظّفيهم
- فيروس كورونا يعشق البرد، والأسترالييون يتخوفون من فصل الشتاء
- شارع الانتفاضة مجدداً... على احتدام واسع
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من قيود التباعد الاجتماعي بداية من يوم الجمعة
- مصر.. القبض على سما المصري بعد نشرها "صورا فاضحة"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- طرابلس تضرم شرارة انفجار شعبي يعم لبنان
- لبنان من الانتفاضة إلى الثورة.. ومخاوف من سيناريوهات خطيرة
- لبنان في مرمى الإنذار المبكّر مع «ألسنة النار» في طرابس
- لبنان.. شقيقة قتيل طرابلس: الأمن هو المسؤول.. وهذا ما حدث
- جنرال الكارثة وحزب الحروب وسعر الدولار
- حرق مزيد من البنوك.. احتجاجات عنيفة تتجدد في طرابلس اللبنانية مع تشييع جنازة “شهيد الثورة”
- شارع الانتفاضة مجدداً... على احتدام واسع
- إلتباسات تحيط مسودة مكافحة الفساد.. وتحضير لموقف سنّي موحّد.. والسراي: محاولة انقلاب
- أسرار وخفايا لبنانية
- نقاط سلامة والدولة المنهوبة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)