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طُفّار 17 تشرين قلقون تائهون في خلاء وسط بيروت
ربما شعروا بقلتهم وبنقصٍ في حيويتهم وحماستهم، فيما هم يتوافدون إلى اللقاء والتجمع والتحادث متفرقين في جلوسهم على درجات مدخل المسجد العملاق خلفهم، وفي وقوفهم على رصيفه، بطرف الساحة الفسيحة الخالية. فعددهم لم يتجاوز عشرات عدة من شبان وفتيان، وقلة كهول ما بين الخمسين والستين من أعمارهم. وهم جاؤوا تلبية لدعوة من مجموعة أو اثنتين من "ثورة 17 تشرين" للاحتجاج على ما حصل ليل الإثنين 27 نيسان من عنف وحدات الجيش ضد "ثوار" مدينة طرابلس، وعلى سقوط الشاب فواز السمان "شهيداً". وجاؤوا أيضاً لاستئناف "الثورة" في ساحتها البيروتية الكبرى.
السيارات العابرة في خلاء ساحة الشهداء قليلة، وتمرّ متباعدة بعد ظهر النهار الربيعي الرمضاني. في أعلى الساحة سيارتان أو ثلاث متوقفة، وتنتصب على واحدة منها صارية معدنية يرفرف في طرفها علم الجيش اللبناني كبيراً، ولا علم سواه في الساحة كلها. قرب السيارات يقف رجال أربعة أو خمسة يتحادثون. ثيابهم خليط من الزي العسكري والمدني. أحدهم لحيته طويلة تصل إلى وسط صدره، ويعتمر قبعة عسكرية من الطراز الأميركي. وقد يكون الرجال هؤلاء من متقاعدي الجيش اللبناني.
الطقس الربيعي في منتهى اعتداله وبهائه. لكن شيئاً من البرد أو البرود الشعوري والنفسي يهيمن على المكان. وتخيّلتُ أن المتوافدين إلى اللقاء والتجمع يتحسسونه في أجسامهم وحركتهم في طرف الساحة الفسيحة شبه المقفرة. في الشارع، على طرف مدفن رفيق الحريري، يقف حصان متروك وحده قرب سيارة متوقفة. غير بعيد من الحصان الوحيد عدد قليل من رجال أمن، يقفون ويتحادثون كأنهم في استراحة مطمئنة.
وتحلق المحتجون وسط الشارع أمام المسجد الكبير. وتداور بعضهم على الهتاف. هتافات 17 تشرين إياها، لكن بأصوات ما يتجاوز مئة شخص بقليل، وبلا أصداء تقريباً، أو تتبدد أصداؤها فلا تتجاوز دائرة حشدهم الصغير: "ثورة، ثورة، ثورة" هتفوا. وهذه كلمة قاطعة، ناجزة ومكتملة ومعبودة، ويكفي أن تصدح بها الحناجر لتصير فعلاً وحقيقة. كلمة لا يتجاوز عمرها 17 تشرين الأول 2019. وهي ولدت في ذلك التاريخ، بلا ماضٍ ولا تاريخ، تامة ومتحققة. وها هم يردِّدونها في طرف خلاء الساحة الفسيح، بعد ظهر الثلاثاء 28 نيسان 2020، مثلما ولدت وردَّدتها جموعهم الحاشدة طوال شهور.
و"الثورة" في هتافهم طازجة دائماً، آنية وفي ريعان شبابها وجمالها البهي، مثل سيولة حياتهم وعلاقاتهم السائلة في سهراتهم السابقة على 17 تشرين.
وهتفوا أيضا: "ما بنخاف ولا منطاطي/ كرهنا الصوت الواطي". وحيّوا "الشهيد" الطرابلسي هاتفين: "يا فواز كرهنا الذل". وفي طرف حلقتهم ظهر الحصان يمتطيه رجل عرفته: متشرد رصيف كورنيش بيروت البحري الذي كان في بدايات عزلات كورونا يأتي بالحصان إلى الكورنيش الخاوي، فيتسلى في محادثته متشردةً مثله، تأوي تحت شرشف علّقته بسعفات نخلة قزمة.
ثم استداروا سائرين في اتجاه شارع بشارة الخوري. قال لي أحدهم إنهم ذاهبون إلى الرينغ، رمز الثورة. فجأة تلاسن اثنان منهم، وسرعان ما تحول تلاسنهم إلى غضب كاد يؤدي إلى شجار، لولا تدخل مجموعة منهم. "أعصابنا تلفانة"، سمعت أحدهم يقول. قد يكون باعث شجارهما رغبة أحدهما في تحطيم واجهة مصرف قريب، ومحاولة آخرين منعه. من حطام ورشة مهجورة لمبنى قيد الإنشاء، استل بعضهم قضباناً معدنية وأحجاراً رموها في الشارع لتعطيل حركة السير الخفيفة الخافتة أصلاً. ولا أدري من أين استحضروا إطار سيارة مستعمل، وأشعلوه وسط الشارع.
افترقت عنهم ودخلت في شوارع الصيفي فيلدج الضيعة، فسمعت أصداء هتافهم بعيدة نائية. ولما وصلت إلى الرينغ لم يكونوا قد وصلوا، فعدت أدراجي نحو نهاية شارع بشارة الخوري في اتجاه ساحة الشهداء. كانوا قد عادوا أدراجهم نحو طرفها، مخلفين قطع الحديد والحجارة والإطار المشتعل وراءهم.
بدوا لي حائرين ماذا يفعلون وإلى أين يتوجهون. ظللت مبتعداً منهم مسافة مئة متر أو أقل. حيرتهم وترددهم، شعوري بأنهم يشعرون بقلّتهم وتيههم في الأماكن الفسيحة شبه الخالية والمهجورة، حملتني على استحضار صور قديمة غائمة للتظاهرات الطلابية الطيارة المتنقلة والمفاجئة وقليلة عدد المتظاهرين، مطالع سبعينات القرن العشرين في بيروت.
وسرت خلفهم مبتعداً منهم قليلاً، في اتجاه تقاطع الأتوستراد النازل من الرينغ بطرف شارع الجميزة قبالة مقهى ومطعم "بول". تحلقوا وسط التقاطع. ولما وصلتُ رأيت زجاج واجهات مقر جمعية المصارف محطماً ومتناثراً على الرصيف. قال لي مصور صحافي إن شباناً منهم حطموه قبل لحظات.
في هذه اللحظة التمعت في ذهني عبارتان: طِيّاحَةُ 17 تشرين، وطُفّار 17 تشرين. أي بقايا 17 تشرين الحائرون التائهون.
وهم أنفسهم أكملوا هاتين العبارتين بمشهدهم يتراكضون هائجين في اتجاه ساحة الرينغ. وعندما تبعتهم ووصلت إلى طرفها، رأيت نثار واجهة مصرف متناثر زجاجها على الرصيف خلف صفٍ من رجال مكافحة الشغب.
كالعادة تراكضوا وسط ساحة الرينغ، عطلوا السير، أزاحوا مستوعبات النفايات إلى وسطها، وأشعلوا فيها النار. شابة منهم ومنهن، وقفت تلوح بعلم لبنان في مواجهة صف رجال مكافحة الشغب، وراحت تصرخ بهم: يا عيب الشوم عليكم، عم تحموا المصارف اللي مصوا دمنا ودمكم.
في الساعة الخامسة والنصف تقريباً، كانوا لا يزالون يعطلون السير في ساحة الرينغ، تارة في اتجاه الأشرفية، وطوراً في اتجاه فؤاد شهاب. ووصل الرجال الذين قد يكونون من متقاعدي الجيش. وقفوا ينظرون إلى مشهد المحتجين، كأنما من مسافة بعيدة ينظرون إلى أبنائهم الصغار.
وكان عددهم يتضاءل قليلاً عندما غادرت المكان في اتجاه ساحة الشهداء. الإطار المطاطي لا يزال مشتعلاً في الشارع المفضي إليها من بشارة الخوري. وكانت الساحة خالية تقريباً، فيما عمال النظافة يزيلون بعض الأحجار والقطع المعدنية، والمتشرد يمتطي حصانه متجهاً نحو أسفل الساحة في اتجاه شارع فوش، ومنها إلى رصيف كورنيش بيروت البحري على الأرجح.
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