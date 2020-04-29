- الإنتفاضة ثورة جياع... تحرق المصارف أولاً
- باريس لدياب: سنجمع مجموعة «سيدر»... وواشنطن للتعاون مع «الصندوق»
- أسرار وخفايا لبنانية
- في استهداف الحاكم… لرئيس الحكومة حساباته ماذا لدى الحكومة لوقف الانهيار النقدي؟
- فوضى… تقود إلى انقلاب؟
- الاستقطاب الطائفيّ ينقضّ على اللبنانيّين وثورتهم
- صدمتان ملحّتان.. والّا «حريق روما»!
- رواية الخلاف على إقالة سلامة
- النظام الإقتصادي الحر غير موجود في لبنان
- العنف ضد المصارف مُريب ولا يخدم الفقير
- حكايات رمضانية
- أستراليا: العدوى المجتمعية تقترب من الصفر
- أستراليا: موريسون يلمح إلى إمكانية رفع القيود أسرع مما كان متوقعا
- أستراليا: كيف ستسدد الحكومة ديون كورونا بعد انتهاء الأزمة؟
- "ثورة الجياع" اندلعت... والسلطة تشهر سلاح "المندسين"!
- المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!
- هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف: المال العام في خدمة محظيين
- سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات
- صدامات طرابلس... مـحرقة لقائد الجيش؟
- الصراع على الثلاثين سنة المقبلة لا على المنقضية
- رصاصة عسكرية وإهمال طبي مريب... اللحظات الأخير لـ"شهيد الغدر" فواز السمّان
- فقراء طرابلس في مواجهة حكومة الرصاص الحي
- تفاصيل جديدة عن أسباب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان
- هل يلاقي سلامة التراجع في الهجمة عليه بخطاب تقني؟
- طرابلس غاضبة... ثورة جياع لن ترحم
- قلب أميركا على المصارف
- ضوء أخضر لاستغلال الانهيار لمواجهة حزب الله
- طرابلس تشيّع شهيدها: الغضب على المصارف
- لازمة التسعينات في 2020: مَن لا يُستغنى عنهم!
- «الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا وظائفهم
- جنبلاط يستجدي الطمأنينة ولا يريد «الحرب»!
- أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت
- أستراليا: الحكومة تعرض دفعات نقدية تتجاوز 3 مليارات دولار لفتح المدارس الخاصة
- بالفيديو.. أستراليا: إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
- موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس
- "لعبة القطّة والفأر" بين الصرّافين والأمنيين... سعر "شبه رسمي" بـ3200 ليرة
- حملة دار الفتوى فرصة للحوار (1): من يمنع جمع الصفّ السني؟
- طُفّار 17 تشرين قلقون تائهون في خلاء وسط بيروت
- من وراء ملاحقة المصارف بالقنابل.. والأحكام القضائية؟
- توقعات الأبراج ليوم April 29, 2020
- بالفيديو: باسيليوم للغاز
- طرابلس تضرم شرارة انفجار شعبي يعم لبنان
- لبنان من الانتفاضة إلى الثورة.. ومخاوف من سيناريوهات خطيرة
- لبنان في مرمى الإنذار المبكّر مع «ألسنة النار» في طرابس
- "الشرعية" في اليمن… جزء من المشكلة
- روسيا “تريد حلاً سريعاً” للملف السوري.. بلومبيرغ: بوتين يعاني من صداع بسببه والكرملين يلوم الأسد
- لبنان.. شقيقة قتيل طرابلس: الأمن هو المسؤول.. وهذا ما حدث
- جنرال الكارثة وحزب الحروب وسعر الدولار
- حرق مزيد من البنوك.. احتجاجات عنيفة تتجدد في طرابلس اللبنانية مع تشييع جنازة “شهيد الثورة”
- خسارة ثانية لـ"التيار"... "الحاكمية" بعد قيادة الجيش
-
في استهداف الحاكم… لرئيس الحكومة حساباته ماذا ...الكاتب:
-
فوضى… تقود إلى انقلاب؟ ...الكاتب:
-
الاستقطاب الطائفيّ ينقضّ على اللبنانيّين وثورتهم ...الكاتب:
-
-
-
-
-
سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول ...الكاتب:
-
صدامات طرابلس... مـحرقة لقائد الجيش؟ ...الكاتب:
-
الصراع على الثلاثين سنة المقبلة لا على ...الكاتب:
-
رصاصة عسكرية وإهمال طبي مريب... اللحظات الأخير ...الكاتب:
-
فقراء طرابلس في مواجهة حكومة الرصاص الحي ...الكاتب:
-
تفاصيل جديدة عن أسباب الانسحاب الإسرائيلي من ...الكاتب:
-
هل يلاقي سلامة التراجع في الهجمة عليه ...الكاتب:
-
طرابلس غاضبة... ثورة جياع لن ترحم ...الكاتب:
-
قلب أميركا على المصارف ...الكاتب:
-
ضوء أخضر لاستغلال الانهيار لمواجهة حزب الله ...الكاتب:
-
طرابلس تشيّع شهيدها: الغضب على المصارف ...الكاتب:
-
لازمة التسعينات في 2020: مَن لا يُستغنى ...الكاتب:
-
«الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا ...الكاتب:
-
جنبلاط يستجدي الطمأنينة ولا يريد «الحرب»! ...الكاتب:
-
"لعبة القطّة والفأر" بين الصرّافين والأمنيين... سعر ...الكاتب:
-
حملة دار الفتوى فرصة للحوار (1): من ...الكاتب:
-
طُفّار 17 تشرين قلقون تائهون في خلاء ...الكاتب:
-
من وراء ملاحقة المصارف بالقنابل.. والأحكام القضائية؟ ...الكاتب:
-
جنرال الكارثة وحزب الحروب وسعر الدولار ...الكاتب:
-
خسارة ثانية لـ"التيار"... "الحاكمية" بعد قيادة الجيش ...الكاتب:
-
-
-
صدمتان ملحّتان.. والّا «حريق روما»!
يوماً بعد آخر تتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ومعها الضغوط المعيشية التي باتت متفلتة من أيّ رادع، سياسيّاً كان أو ماليّاً، مؤشراته باتت واضحة، إن في المسار التصاعدي غير المضبوط لسعر صرف الدولار، والذي بات الحد الأدنى للأجور معه يوازي 150 دولاراً، أو في الفاتورة الاستهلاكية اليومية التي تسلك بدورها مساراً تصاعدياً موازياً.
كل المؤشرات الاقتصادية تؤكّد، بما لا يحتمل الشك، أنّ ما يجري ليس مجرّد أزمة، بل مأزق حقيقي، يتطلّب إحداث صدمتين في آنٍ واحد: صدمة اقتصادية تخفف التداعيات الكارثية للسياسات المتبعة على معيشة المواطن؛ وصدمة سياسية من شأنها أن ترمّم الثقة المفقودة بين الدولة والشعب، على النحو الذي لا يجعل الأحداث التي شهدتها طرابلس ليل الاثنين- الثلاثاء حالة تعم البلاد من أقصاها إلى أقصاها.
رغم ما سبق، لا يبدو أحدٌ مستعداً للتراجع ولو خطوة واحدة عن مقامرات تجعل لبنان وشعبه «صولد» في حلبة صراع سينتهي حكماً بخسارة الجميع، وإن كسب هذا الطرف أو ذاك جولة ما، وخسر أخرى.
من ناحية، تخوض حكومة حسان دياب معركة أقرب ما تكون إلى الاستعراض منه إلى الفعل. ليس هذا افتراءً، فالأداء، في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، يشي بتخبّط كبير، تسيّره رغبة في مجرّد إثبات الوجود السياسي، لرئيس ووزراء يبدون في الشكل قادمين من خارج المنظومة السياسية التقليدية - وهو امرٌ صحيح بدرجة كبيرة - ولكنهم يجدون أنفسهم في خضم «مطحنة» الصراعات السياسية القائمة في البلاد منذ العام 2005، على أقل تقدير، وبتركة اقتصادية - اجتماعية امتداداتها تعود إلى العام 1992، وجذورها ضاربة منذ الحرب الأهلية.
ضمن هذا التموضع، تقارب حكومة حسان دياب ملفاتها، بثقة تخفي الكثير من الإرباك. تطرح مشروع «الكابيتال كونترول» وبعده «الهيركات» ثم تسحبهما من التداول. تندفع لمكافحة الفساد ولكنها تعجز عن التوافق على آليات «نظيفة» للتعيينات. تنبري لفتح المعركة لمواجهة تعسّف المصارف والحاكم بأمرها، فتجد نفسها واقعة بين خيارين أحلاهما مرّ: إما الهروب إلى الأمام، مخاطرة بما تبقى من أسس للاستقرار، وإما التراجع خطوات إلى الوراء، امام اتهامات تُساق ضدّها بـ»الانقلاب على النظام الحرّ»!
لا يمكن فهم مسببات هذا العجز إلّا بتركيبة الحكومة نفسها. قبل أشهر، حذّر كثيرون من أنّ حكومات «التكنوقراط» قد لا تكون خياراً مناسباً لحلّ الأزمات السياسية- الاقتصادية الكبرى، بحسب ما تشي به تجارب كثيرة حول العالم. كل ما يمكن لحكومة «التكنوقراط» أن تفعله هو التصرّف بحرفية في الأزمات التقنية فحسب، وهو ما يفسّر على سبيل المثال نجاح حكومة حسان دياب في احتواء أزمة صحية مثل «كورونا»، في مقابل فشلها في التوافق على خطة ناجعة للإنقاذ المالي.
إذا كانت تجربة «التكنوقراط» محاطة بالتشكيك في العالم، فإنّ التشكيك يقترب من اليقين في بلد مثل لبنان، ما يجعل الاشتباك السياسي تحصيلاً حاصلاً للأزمة الاقتصادية، والعكس صحيح.
يتبدّى ذلك بشكل كبير في الاصطفافات السياسية في فترة انتهاء الهدنة غير المعلنة منذ تشكيل الحكومة الحالية، والمعارك المتعددة الأوجه، والتي تشهد أسوأ أشكال تزاوج السلطة بالمال.
هذا ما يجعل أيّة مقاربة اقتصادية- اجتماعية محكومة بنقطة ضعف خطيرة، تتمثل في أنّ أيّ توجه نحو الإصلاح ينطوي على نيات مبيّتة بتصفية الحسابات المرتبطة خصوصاً بطموحات سياسية مؤجّلة، وإن كان في بلد يعيش اليوم أزمة وجودية، قد تكون خواتيمها غير السعيدة نهاية «لبنان الكبير» في مئويته الأولى!
وعلى المقلب الآخر، لا تبدو المعارضة المستحدثة بعيدة عن نمط تصفية الحسابات، لاستعادة مكتسبات افقدتها إيّاها الانتفاضة الشعبية، ليقترب سلوكها من السلوك الانقلابي نفسه، الذي تُتهّم الحكومة بالسعي اليه من باب المواجهة الخطيرة مع حاكم المصرف المركزي.
هكذا يرتسم المشهد الأكثر خطورة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، والذي تتقاطع فيه الأجندات الداخلية والخارجية، ضمن خريطة معقّدة، بات من الصعب فيها حصرها بجبهات سياسية وفق ثنائية حكم - معارضة، أو حتى بمصالح متقاطعة، من شأنها أن تُعقلن الصراع القائم، في أكثر المراحل الحساسة في تاريخ لبنان، والتي باتت تتسمّ بطابع الخطر الوجودي.
هذا ما يفسّر إعادة التموضع أكثر فأكثر ضمن المنظومة الطوائفية ما قبل الكيانية، عبر تكريس الفيدراليات المناطقية والمذهبية بالممارسة، تمهيداً لفرضها كأمر واقع على شكل جديد من منظومة الحكم في لبنان.
سعد الحريري يبدو السبّاق في هذا التوجّه. قبل أشهر، كان يوصف من قِبل معارضيه قبل خصومه بأنّه أكثر الساسة ابتعادا ًعن خطاب التحريض الطائفي - ولو بالعلن - فها هو اليوم يستدير على الطريقة الجنبلاطية، ليجعل من خطاب يستثير العواطف، بعبارات من قبيل «أهل السنّة»، عنواناً لأحدث معاركه السياسية، التي تُخاض ضمن ذلك التزاوج نفسه بين السلطة والمال، وهو ما تبدّى بشكل جلي في ردّ الفعل العنيف على الهجوم الذي اطلقه حسان دياب على حاكم مصرف لبنان.
بالمثل، تخوض معظم القوى السياسية الصراع بالمنطق نفسه، وإن بمسمّيات مختلفة، وديكورات بائسة.
هكذا يصبح الاصطفاف أكثر تشابكاً. ليس هو اصطفاف «عهد» في مقابل «معارضة»، وليس هو أيضاً اصطفافاً على شاكلة 14 آذار في مقابل 8 آذار. ما حدث في لبنان منذ أن ظهر شبح الانهيار في الافق القاتم، جعل من المستحيل على القوى السياسية المختلفة أن تجد مساحات مشتركة تسمح بالتلاقي على «أجندات» موحّدة، خصوصاً أنّ البقرة الحلوب التي كانت تضمن تلاقي المصالح قد درّ حليبها، وبات على الكل ان يقلّع شوكه بيديه، في محاولة لامتصاص غضب الشارع المتفلت من أية قيود، بعدما أدّى افلاس البلد إلى انهيار المنظومة الريعية التي أمّنت الحاضنة الشعبية لهذا الفريق أو ذاك.
هذا ما يجعل النفق الذي يسير فيه لبنان مفتوحاً على أسوأ السيناريوهات التي لا يجرؤ أحدٌ على الاعتراف بواقعيتها، وأخطرها على الإطلاق، أنّ المنظومة الحاكمة لهذا البلد منذ ولادة «لبنان الكبير» قبل قرن من الزمن، قد باتت منتهية الصلاحية، وبأنّ العقد السياسي- الاجتماعي الذي كرّس الطائف آخر أشكاله وتعديلاته، قد بات على المحك، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول قدرة المنظومة نفسها على الصمود.
إذا ما اراد المرء أن يكون أقل تشاؤماً حول مستقبل لبنان، لقالَ إنّ ثمة فرصة، ولو ضئيلة، لاعادة تصويب المسار، من خلال رؤية واقعية من قِبل الجميع، تأخذ في الحسبان أنّ الانهيار لن يرحم أحداً، وبأنّ تكسير وحرق مصارف ليس سوى بروفة لـ»حريق روما»، الذي ما زال البعض في لبنان مصراً إزاءه على تقمّص دور نيرون، وبأنّ قطع الطرقات في هذه المنطقة أو تلك، قد يتحوّل في أية لحظة إلى حدود مرسومة بالدم لكانتونات الطوائف القائمة بفعل الأمر الواقع.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا: كيف ستسدد الحكومة ديون كورونا بعد انتهاء الأزمة؟
- "ثورة الجياع" اندلعت... والسلطة تشهر سلاح "المندسين"!
- سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات
- المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!
- هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف: المال العام في خدمة محظيين
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
نبيل هيثم
صحافي و كاتب سياسي لبناني
- صدمتان ملحّتان.. والّا «حريق روما»!
- «إتهامات» دياب لسلامة .. أساس «الإقالة المؤجّلة»!
- حكومة دياب بين عاصفتين!
- السفراء يحذّرون : عجّلوا.. وإلاّ الإنفجار
- لماذا لا تُعلن "التعبئة العامة" المالية؟
- «الحَجر السياسي» قبل «الحَجر الصحي»!
- عن الحكومة.. و«حارس الجمهورية»
- أزمة وباء... أم إفلاس سلطة؟
- الحكومة... جمرٌ تحت الرماد!
- المواجهة... على الطريقة اللبنانية!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)