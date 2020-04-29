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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ علق وزير سابق على تسجيل صوتي لزميل له يتوجه فيه الى احد الكهنة في بكركي معاتبا البطريرك الراعي على موقفه من حاكم مصرف لبنان فقال: اظنه يتوجه إلى نفسه في المرآة فقد احب على الدوام ان يسمع صوته.
ـ يقول احد النواب ان موقف رئيس حزب مسيحي انما يرتبط بحسابات خارجية ومحاور انطلق بها منذ فترة ولكنها غير واضحة الرؤية.
ـ انقطعت خلال الأيام الماضية مادة المازوت في عدد من المناطق الجبلية حيث يكثر استهلاكه للتدفئة فرفع التجار سعره علماً أن التسعير الرسمي خفضه.
ـ بعد المواقف الأخيرة لقادة 14 آذار السابقين، يقول نائب واكب الاتصالات بينهم إنّ هناك تفاهماً على خصوصيات كل منهم مع الاتفاق على الخطوط العريضة من دون صيغة جبهوية.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر أمنية إن السفارات الغربية مهتمة بتجميع معلومات عن الخريطة السياسية والأمنية في الشمال في ضوء التصعيد الذي يشهده الشارع وأن عملية تجميع ملفات عن رموز المواجهات في الشارع وحدود تأثيرها وولاءاتها تقوم بها جمعيات في المجتمع المدني مشاركة في النزول إلى الشارع لحساب هذه السفارات.
ـ كواليس
قال دبلوماسي فرنسي إن تشاوراً جرى عبر الفيديو بين الرئيسين الأميركي والفرنسي جرت خلاله عملية تقييم للوضع في الشرق الأوسط ودرجة المخاطر والحاجة لمبادرات سياسية، وأن الرئيس الفرنسي لمس للمرة الأولى وجود استعداد أميركي للتجاوب مع المساعي الفرنسية للتوصل إلى نوع من التفاهمات مع إيران خارج الحديث عن شروط أميركية مسبقة.
صحيفة الجمهورية
ـ لم يُحبذ رئيس حزب بارز فكرة طرحها رئيس حزب وسطي للشراكة في الإقدام على خطوة سياسية نوعية لأن مخاطرها أكثر من إيجابياتها.
ـ إعترف مسؤول سابق أمام حلقة ضيقة من أصدقائه بأن إمكانية إسقاط الحكومة صعبة جداً في هذه المرحلة.
ـ وجه زعيم حزبي رسالة الى كوادره يدعوهم فيها إلى الإستعداد لمواجهة حرب إلغاء جديدة.
صحيفة اللواء
ـ تهتم جهات دولية بما يرشح عن خلافات داخل "البيت الشيعي" على الرغم من تكرارات النفي، المباشر وغير المباشر..
ـ مدير عام في وزارة خدماتية أحيل على التقاعد حكماً، ما يزال يتردّد على وزارته، ولم يعرف بأية صيغة، قانونية، أم بقوة الاستمرار!
ـ يجري تداول سيناريوهات، وفيديوات عن مرحلة أمنية مقبلة على البلاد، وسط لجوء "ميليشيات سابقة" إلى التأهب!
صحيفة نداء الوطن
ـ يقوم سفير دولة أوروبية بحركة مكوكية بعيداً من الأضواء من أجل مساعدة لبنان في حل ملف الطاقة لكن من دون أن تصل حركته إلى نتيجة نهائية بعد.
ـ عُلم أنّ الأجهزة الأمنية ترصد نحو 20 شخصاً متهمين بالقيام بأعمال شغب وتضعهم في خانة "المندسين" بين المتظاهرين لغايات سياسية.
ـ
يتردد أنّ وزيرة سابقة لا تزال تقوم بدور أساسي في وزارة خدماتية، حيث أنها تطلع على الكثير من الملفات الحيوية في الوزارة قبل إحالتها إلى الوزير الحالي ليتخذ فيها القرارات.
صحيفة الأنباء
-
أثبت الاتهامات
موقفٌ أدلى به قيادي حزبي، أثبت بشكل حاسم الاتهامات الموجّهة إلى حزبه حيال الأزمة مع موظف كبير.
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أجندة سياسية
تسعى مجموعات تنفّذ أجندة سياسية لفريق سلطوي، إلى تعميم أجواء تحت عناوين "الثورة" ضد حزب مُعارض، وذلك للرد على نجاح هذا الحزب في فضح الحكومة أمام الرأي العام
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- الإنتفاضة ثورة جياع... تحرق المصارف أولاً
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