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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 57 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ علق وزير سابق على تسجيل صوتي لزميل له يتوجه فيه الى احد الكهنة في بكركي معاتبا البطريرك الراعي على ‏موقفه من حاكم مصرف لبنان فقال: اظنه يتوجه إلى نفسه في المرآة فقد احب على الدوام ان يسمع صوته‎.

 

ـ يقول احد النواب ان موقف رئيس حزب مسيحي انما يرتبط بحسابات خارجية ومحاور انطلق بها منذ فترة ولكنها ‏غير واضحة الرؤية‎.

 

ـ انقطعت خلال الأيام الماضية مادة المازوت في عدد من المناطق الجبلية حيث يكثر استهلاكه للتدفئة فرفع التجار ‏سعره علماً أن التسعير الرسمي خفضه‎.

 

ـ بعد المواقف الأخيرة لقادة 14 آذار السابقين، يقول نائب واكب الاتصالات بينهم إنّ هناك تفاهماً على خصوصيات ‏كل منهم مع الاتفاق على الخطوط العريضة من دون صيغة جبهوية‎.‎

 

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر أمنية إن السفارات الغربية مهتمة بتجميع معلومات عن الخريطة السياسية والأمنية في الشمال في ‏ضوء التصعيد الذي يشهده الشارع وأن عملية تجميع ملفات عن رموز المواجهات في الشارع وحدود تأثيرها ‏وولاءاتها تقوم بها جمعيات في المجتمع المدني مشاركة في النزول إلى الشارع لحساب هذه السفارات‎.

 

ـ كواليس‎

قال دبلوماسي فرنسي إن تشاوراً جرى عبر الفيديو بين الرئيسين الأميركي والفرنسي جرت خلاله عملية تقييم ‏للوضع في الشرق الأوسط ودرجة المخاطر والحاجة لمبادرات سياسية، وأن الرئيس الفرنسي لمس للمرة الأولى ‏وجود استعداد أميركي للتجاوب مع المساعي الفرنسية للتوصل إلى نوع من التفاهمات مع إيران خارج الحديث عن ‏شروط أميركية مسبقة‎.‎

 

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ لم يُحبذ رئيس حزب بارز فكرة طرحها رئيس حزب وسطي للشراكة في الإقدام على خطوة سياسية نوعية لأن ‏مخاطرها أكثر من إيجابياتها‎.

 

ـ إعترف مسؤول سابق أمام حلقة ضيقة من أصدقائه بأن إمكانية إسقاط الحكومة صعبة جداً في هذه المرحلة‎.

 

ـ وجه زعيم حزبي رسالة الى كوادره يدعوهم فيها إلى الإستعداد لمواجهة حرب إلغاء جديدة‎.‎

 

 

صحيفة اللواء‎

 

ـ تهتم جهات دولية بما يرشح عن خلافات داخل "البيت الشيعي" على الرغم من تكرارات النفي، المباشر وغير ‏المباشر‎..

 

ـ مدير عام في وزارة خدماتية أحيل على التقاعد حكماً، ما يزال يتردّد على وزارته، ولم يعرف بأية صيغة، ‏قانونية، أم بقوة الاستمرار‎!

 

ـ يجري تداول سيناريوهات، وفيديوات عن مرحلة أمنية مقبلة على البلاد، وسط لجوء "ميليشيات سابقة" إلى ‏التأهب‎!‎

 

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يقوم سفير دولة أوروبية بحركة مكوكية بعيداً من الأضواء من أجل مساعدة لبنان في حل ملف الطاقة لكن من ‏دون أن تصل حركته إلى نتيجة نهائية بعد‎.

 

ـ عُلم أنّ الأجهزة الأمنية ترصد نحو 20 شخصاً متهمين بالقيام بأعمال شغب وتضعهم في خانة "المندسين" بين ‏المتظاهرين لغايات سياسية‎.

ـ

يتردد أنّ وزيرة سابقة لا تزال تقوم بدور أساسي في وزارة خدماتية، حيث أنها تطلع على الكثير من الملفات ‏الحيوية في الوزارة قبل إحالتها إلى الوزير الحالي ليتخذ فيها القرارات‎.

 

 

صحيفة الأنباء

‎-

‎أثبت الاتهامات‎

موقفٌ أدلى به قيادي حزبي، أثبت بشكل حاسم الاتهامات الموجّهة إلى حزبه حيال ‏الأزمة مع موظف كبير‎.‎

‎-

‎أجندة سياسية‎

تسعى مجموعات تنفّذ أجندة سياسية لفريق سلطوي، إلى تعميم أجواء تحت عناوين ‏‏"الثورة" ضد حزب مُعارض، وذلك للرد على نجاح هذا الحزب في فضح الحكومة أمام ‏الرأي العام‎

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