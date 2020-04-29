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الإنتفاضة ثورة جياع... تحرق المصارف أولاً

آخر تحديث: منذ 51 من الدقائق
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 64
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الإنتفاضة ثورة جياع... تحرق المصارف أولاً
غاضبون يعمدون الى تكسير واجهات المصارف واحراقها،(اسبر ملحم)

الجوع كافر. عبارة صحيحة قد تجد تجلياتها الكاملة قريبا في الشارع اللبناني المنتفض بقوة ‏قد تجنح الى العنف والفوضى، فما كان بالأمس محسوباً، وربما مبرمجاً، وما اعتبرت ‏القيادات السياسية ان في امكانها الامساك به تارة، او ترهيبه تارة اخرى لضبطه، لن يكون ‏كذلك غداً مع ازدياد الغلاء المعيشي، واستمرار الدولار في الصعود في مقابل سقوط الليرة ‏اللبنانية من دون القدرة على ضبط انهيارها، وتعثر المؤسسات وقطاعات الاعمال ‏المختلفة، في ظاهرة عالمية، وقعها الأشد على الدول الاكثر فقراً، او التي في ازمات خانقة، ‏ومنها لبنان‎.‎
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امس كان يوماً حارقاً، اشتعلت فيه نيران الغضب الشعبي فأحرقت المصارف اولا، واليات ‏للجيش والقوى الامنية ثانيا، في مشهد جديد سقطت معه المحرمات والخطوط الحمر، ما ‏ينذر بتصعيد يذكر ببدايات الحرب الاهلية العام 1975 وما قبلها باعوام، عندما بدأ الفلتان ‏الامني يتسلل الى كل المواقع والاماكن‎.‎
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طرابلس كانت امس قبلة الانظار، لكنها ليست الوحيدة، ولن تكون كذلك، مع تمدد حالات ‏الفقر تباعا الى كل المناطق. لكن الانفجار بدأ في الاحياء الاكثر فقرا، والتي لن يكون ضبطها ‏ممكنا في الايام المقبلة. وبرز خوف من الانزلاق الى الشارع المحترق، ما لم توفر السلطة ‏السياسية الحلول الانسب للمرحلة المقبلة. ويتحدث وزير سابق لـ"النهار"، وقد التقى اخيرا، ‏وقبيل اقفال المطارات، مسؤولين اميركيين، فيحذر من موجة عنف مقبلة على لبنان، ‏ويتخوف من ان يؤدي الامر الى مواجهات حقيقية مع الجيش تهدف الى اغراقه في ‏المستنقعات، وبالتالي اضعافه، كما يحصل حاليا مع مصرف لبنان وحاكميته، بعد ‏الانقضاض على القطاع المصرفي، لضرب كل اسس التركيبة والصيغة والنظام الاقتصادي ‏للبنان، لدفعه الى المحور الاخر الايراني - السوري. ويعتبر ان هذه المعطيات والتي بلغت ‏البطريرك الماروني، هي ما دفعته الى موقفه التصعيدي الاخير، محذرا من ممارسات ‏هدفها ضرب النظام لتغييره في ظل عدم تكافؤ في القوى مرحليا، ما يدفع البلد الى ‏احضان "حزب الله" وشركائه الاقليميين. ويرى ان تصريحات رئيس الحكومة عن موت ‏النظام الاقتصادي الذي قام عليه لبنان يحمل في طياته هذا المعنى، سواء كان مقصودا ‏منه بالمعنى السياسي ام غير مقصود‎.‎
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ويمكن تسمية امس بـ"يوم الغضب على المصارف" التي تشكل مرآة السياسات التي ‏دفعت الى الواقع الراهن وعلى تماس مباشر مع المواطن، خصوصا بعد سريان "اخبار" او ‏‏"شائعات" عن تهريب المصارف في الاشهر الاخيرة نحو خمسة مليارات دولار بعضها ‏بالتحويل المصرفي، وبعضها الاخر نقدا عبر مرفأ سياحي في العاصمة، وامتناعها عن اعطاء ‏المودع القليل من دولاراته المؤتمنة عليها. وتتطلب هذه الشائعات التي يتناقلها ‏المواطنون توضيحات صريحة وواضحة من جمعية المصارف، تماما كما سيفعل مبدئيا ‏حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اليوم، اذ لم تثمر الضغوط عليه لتأجيل مؤتمره الصحافي، ‏في ظل اتصالات ووساطات عمل عليها اكثر من طرف، ابرزها المدير العام للامن العام ‏اللواء عباس ابرهيم‎.‎
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واكدت المصادر المطلعة لـ"النهار" قيام ابرهيم بمسعى بين رئيس الحكومة والحاكم، وان ‏استئناف المسعى للقاء بينهما ترك الى ما بعد إطلالة سلامة اليوم عبر الفيديو وما ‏سيقوله‎.‎
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وفق المصادر ان ابراهيم زار رئيس الحكومة مرتين والاتصالات جارية على مدار الساعة ‏لمعالجة ذيول الازمة التي نشأت بعد كلام دياب من بعبدا، وهو يطلع رئيس الجمهورية ‏على تفاصيل الاتصالات‎.‎
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وعلم من المصادر ان الحاكم لن يصعد في رده التوضيحي بل سيعرض بالارقام كل ما تم ‏إنفاقه بناء على طلبات الحكومات المتعاقبة التي كانت تنفق من دون موازنة قبل العودة ‏الى اقرار الموازنات، ومن خلال سلف الخزينة التي كانت تطلبها ويصادق عليها مجلس ‏النواب. وانه كان يطلع المسؤولين على كل السياسات المالية التي اتبعها للحفاظ على ‏استقرار سعر الليرة حتى في ظل ازمات سياسية انعكست سلباً على الاستقرار المالي‎.‎
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وفي موضوع خروج ودائع من المصارف الى خارج لبنان، تقول المصادر المطلعة ان هذه ‏مسألة لا يمكن لحاكم المركزي ان يوقفها لأن القانون يسمح للمصارف بنقل ودائع من ‏فروعها في بيروت الى فروع لها خارج لبنان‎.‎
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وبالعودة الى الانتفاضة برز امس موقفان بارزان الاول لممثل الامين العام للامم المتحدة ‏في لبنان يان كوبيتش الذي غرد بعد لقائه الرئيس ميشال عون أن "الحوادث المأسوية في ‏طرابلس والتي تواجه فيها المتظاهرون غير السلميون مع الجيش اللبناني وأدت إلى ‏استشهاد متظاهر ووقوع إصابات من الطرفين، ترسل إشارة تحذير الى القادة السياسيين ‏في لبنان‎".‎
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بدورها، غردت السفيرة الأميركية درورثي شيا قائلة " ان احباط الشعب اللبناني من الازمة ‏الاقتصادية امر مفهوم كما ان مطالب المحتجين مبررة. لكن حوادث العنف والتهديدات ‏وتدمير الممتلكات تبعث على القلق العميق ويجب ان تتوقف. نحن نشجع على السلوك ‏السلمي وضبط النفس من الجميع وكذلك على اليقظة المستمرة في التباعد الاجتماعي ‏في مواجهة جائحة كورونا‎."‎
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وسياسيا، كان لافتا تلقي رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اتصالا من وزير الخارجية ‏الفرنسي جان - إيف لودريان، أعرب فيه الاخير عن "تأييد فرنسا لبرنامج الحكومة الإصلاحي، ‏واستعدادها لمساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي". كما شدد لودريان على "نية فرنسا ‏عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقة بوباء ‏كورونا‎".‎
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وفي السياق، أصدرت السفارة اللبنانية في فرنسا البيان الآتي: "بجهد مشترك بين السفارة ‏اللبنانية في فرنسا ومكتب طيران الشرق الأوسط في باريس وجمعيات مدنية لبنانية وعدد ‏من الخيّرين، تحمل كل من الطائرتين القادمتين من باريس اليوم (امس) مفاجأة‎.‎
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تنقل الأولى 240 فحص‎ "PCR"‎مقدَّمة من بروفسور لبناني لصالح وزارة الصحة، وتعمل ‏البعثة على إخضاع جميع المسافرين على الرحلات القادمة قبل إقلاعها، لفحص‎ "PCR"‎، ‏بعدما باتت الفحوصات متوفرة في فرنسا‎.‎
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وتحمل الطائرة الثانية زهاء نصف طن من الأدوية والمستلزمات الطبية التي قامت بجمعها ‏أكثر من 25 جمعية لبنانية بإشراف الجمعية الطبية الفرنسية - اللبنانية، أكبر الجمعيات ‏اللبنانية في فرنسا، والتي تمثل جميع الأطباء والعاملين في المجال الطبي في فرنسا، ‏لصالح مستشفى بيروت الحكومي لمؤازرة جهود القيّمين عليه في حربهم ضد وباء كورونا‎".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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