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لماذا التقى الحريري معاون نصر الله؟

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 45 من الدقائق
المصدر: صحيفة عكاظ السعودية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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لماذا التقى الحريري معاون نصر الله؟

رغم بيان النفي الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري حول لقائه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، إلا أن مصادر خاصة كشفت لـ «عكاظ»، أن الحريري التقى المعاون السياسي لنصر الله على مائدة إفطار بحضور مستشاره غطاس خوري.

 

وأفادت المصادر بأن رئيس حكومة سابق أبدى امتعاضه من عقد هذا اللقاء خصوصا أن الحريري لم يبلغ رؤساء الحكومات السابقين عن هذا اللقاء خلال الاجتماع الذي جمعهم في بيت الوسط.

 

ويتجه رئيس الحكومة- الذي رفض ذكر اسمه - إلى مقاطعة اجتماع رؤساء الحكومات السابقين.

 

ورداً على الخبر الذي أثار ضجة شعبية وسياسية قال بيان مكتب الحريري إنه «لم يحصل هذا اللقاء المزعوم، وما من شيء يحصل، والأيام لن تكشف شيئاً سوى سعة خيال من يطلق مثل هذه الأخبار».

 

وكان أحد المقربين من الحريري وصف (ليل الخميس) لأحد المواقع الإلكترونية أن العلاقة بين الحريري وبين قيادة حزب الله «سمن على عسل»، وأن الخطوط مفتوحة بشكل دائم بينهما.

 

وقبل يومين حلّ المعاون السياسي حسين خليل ضيفاً على الحريري في بيت الوسط.

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية

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