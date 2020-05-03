- كورونا في أميركا.. 66 ألف وفاة و1.1 مليون إصابة
- أزمات شائكة اجتمعت عليه.. التايمز: بوتين يواجه أكبر كارثة تمر على أعوام حكمه العشرين
- شهادة أمريكية تنسف “نظرية ترامب”.. خبيرة أوبئة: 4 أسباب تستبعد تسرب كورونا من ووهان
- حزب العمال يطالب بتعديل نظام الهجرة لمنح الأستراليين "الأولوية في الوظائف"
- أستراليا: نيو ساوث ويلز أعلنت تخفيف المزيد من القيود اليوم
- التطبيع ليس القضية
- اجتماع بعبدا: هل يفشل بعد التحوّل تصفية حساب مع العهد؟
- صرخة الراعي الضائعة:العهد يحاصر بري ويفتح ملفات المشنوق وشهيّب
- الرئيس يسرق البرلمان: أنا السلطان، على الإنس والجان
- في أنّ حسّان دياب هو إميل لحّود السنّي
- بعد فضيحة الفيول المغشوش.. ندى بستاني تكشف المستور
- الأزمة لن تنتهي قبل كسر حزب الله سياسياً
- لبنان في الطريق إلى صندوق النقد.. «ألغام» سياسية داخلية وخارجية
- «الخطة الإنقاذية» تصطدم برفض «المصارف».. وترقب لقاء بعبدا
- توقعات الأبراج ليوم May 3, 2020
- لماذا التقى الحريري معاون نصر الله؟
- إلى متى ستظل الحدود الأسترالية مغلقة؟
- بعد تصنيفه إرهابياً.. برلين تمنع مسيرة لحزب الله
- روسيا.. 10 آلاف إصابة في يوم واحد
- الأزمة المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع بـ«الكمامات»
- أستراليا: فيكتوريا تحقق في بؤرة جديدة لتفشي كورونا داخل مصنع لحوم
- احتفال بالخروج من حجر كورونا ينتهي بوفاة مأساوية
- ريهانا في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY"
- صدمة أولى ثقيلة للخطة الحكومية وترقب لقاء بعبدا
- هل المطلوب رأس النظام اللبناني؟
- قرار ألمانيا ضد حزب الله.. هل يودي بالخطة الاقتصادية؟
- مختبر ووهان مجدداً.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة
- للمرة الأولى منذ اختفائه.. كيم يظهر علنا
- انتقاد سوري نادر للأسلحة الروسية
- المجد والخلود لخطة هندسة الفقر والخراب في لبنان
- "الدم الأزرق" لعلاج كورونا.. روسيا تعود للثمانينيات
- الكونغرس يحقق مع أغنى رجل في العالم.. مالك “أمازون” متهم بـ”رفع الأسعار” وتقديم شهادة زائفة
- بالفيديو: عَرض لا يُقاوَم
- فلسفة مبسطة: حتمية اجتماعية أم إرادة حرة؟
- توقعات الأبراج ليوم May 2, 2020
- أنشودة فلسطينية بمناسبة "عيد الاستقلال"!
- لماذا تتكثّف الهجمات العُدوانيّة الإسرائيليّة وتتصاعد على سورية هذه الأيّام؟ ولماذا فقدت زخَمها ولم تُحقِّق أهدافها؟ وهل مُبرِّرات عدم الرّد باتت أكثر “تفهّمًا” من أيّ وقتٍ مضى؟ ومتى ستأتي ساعة الحسم؟
- عرضان "مضيئان"... على طريق الكهرباء
- صورٌ سوف تُثير الاشمئزاز في نفوسكم: هنا حجرت الدّولة ركّاب عُمان
- أيها العمّال أبشروا: الدولة ستقترض لدعمكم!
- صور أقمار صناعية.. طابق سري إيراني تحت الأرض قرب دمشق
- أستراليا: الحكومة تطلب من المصالح التجارية الاستعداد لفتح أبوابها
- السفارة الأسترالية في لبنان تعلن عن موعد رحلة جديدة لإعادة العالقين
- الخارجية الأسترالية تطالب الأستراليين العالقين في العراق بآلاف الدولارات للعودة للوطن
- عراضة الخطة الحكومية: "إنقاذ" يفاقم التصعيد السياسي!
- الحكومة أقرّت «خطّتها الإنقاذية» وتبدأ ورشة تحصــينها.. والمعارضة تدرسها
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة الفساد من يغيّرها؟
- «خطة إنقاذ» أم «بالون حراري» سيفقع؟
- خطة الحكومة ممرها الآمن الى الصندوق.. وزني يستدرك ويسقط قرار تحرير الليرة
-
صرخة الراعي الضائعة:العهد يحاصر بري ويفتح ملفات ...الكاتب:
-
الرئيس يسرق البرلمان: أنا السلطان، على الإنس ...الكاتب:
-
في أنّ حسّان دياب هو إميل لحّود ...الكاتب:
-
بعد فضيحة الفيول المغشوش.. ندى بستاني تكشف ...الكاتب:
-
الأزمة لن تنتهي قبل كسر حزب الله ...الكاتب:
-
لماذا التقى الحريري معاون نصر الله؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
في السياسة مرّة أخرى: التشكيلات القضائية "طارت"... ...الكاتب:
-
-
-
-
الأوروبيون متفهّمون لـ "الخطة"... وإشارات "صندوق النقد" ...الكاتب:
الرئيس يسرق البرلمان: أنا السلطان، على الإنس والجان
المقال أدناه يحكي عن سلطنة خيالية، ولا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد، بلبنان.
كان يا ما كان في قديم الزمان، وطن متروك في مهبّ الأوطان. وكان فيه رئيس يحب أن يسيطر على كلّ شيء. وكان أهل المدينة يظنون أنّ صهره هو المهووس بالسيطرة على كلّ زاوية من زوايا السلطنة. لكن تبيّن أنّه يحلم أن يكون هو السلطان، على كلّ مكان وزمان، وعلى كلّ إدارة ودكّان.
بدأ أوّلا، منذ انتخابه رئيساً، في قضم صلاحيات رئيس وزرائه. صار يدعو إلى جلسات الحكومة بدلاً منه، ويدير الجلسات، ويصدر البيانات. ثم صار يعيّن في كلّ وزارة مندوب له، ينقل الأخبار، ويسجّل الملاحظات، ويزاحم الوزير على كلّ تفصيل، مزاحمة الأسنان واللسان.
ثم أفلس بيت المال، وجاع أهل المدينة، فثاروا على الرئيس وصهره. لكنّ الثورة اصطدمت بجيش الرئيس، وبمجموعات مدنية وعسكرية مقاتلة تحمي الرئيس وصهره، وتدّعي أنّها مرسلة من الله، لقاء أن يعطيهم كلمة السرّ والأمان. وكانوا يعطونه القوّة، وكان يعطيهم الغفران، عن كلّ ما يرتكبونه من خطايا بحقّ المدينة وأهلها، وعن كلّ الموبقات والفلتان.
في البداية تحالف الرئيس مع المجموعات المسلّحة لأنّه أراد أن يصير رئيساً، فصار، ثم راح يحلم بأن يصير هو السلطان، فيورّث صهره، وأبناءه من بعده، كلَّ ما وصل إليه من عظيم شان. وعندها اشتدّت الأزمات، وأفلست الدولة، وعانى المواطنون العوَزَ والذلّ والخذلان.
المجموعات الإلهية المقاتلة كان لها حلفاء في كلّ المدن المجاورة، كان همّها المحافظة على قوّاتها، وعلى تحالفاتها، وحماية وجودها، وأن تبقى مسيطرة على المدينة، من خلال الرئيس. وكان لها ما كان. وراحت تسهّل له كل ما يطلبه، بدءاً من لبن العصفور، وصولاً إلى عصير الرمّان.
بعد قيام الثورة ضدّ الرئيس وصهره والوزراء والنواب، وبعد مسلسل قضم صلاحيات الحكومة والوزراء، "هجّ" رئيس الوزراء وهرب إلى بلد بعيد بلا ناس ولا ثورات ولا سجن ولا قضبان. فعيّن الرئيس الحالم وزيراً أوّلاً يكرهه أهل المدينة، بدل الرئيس الهربان. وراح رئيس الحكومة الجديد يسيء الحكم، ويترك للرئيس – السلطان أن يفعل ما يريده، هو وصهره المدلّل، وصار الرئيس الجديد صنو البهدلة وله صورة المُهان.
واستمرّت الثورة، واستمرّ الجوع، ومعهما الزور والبهتان، في الحكم وفي كلّ مكان. ولم تجد المدينة من ينصرها، إذ خضع الجميع، ولم نجد من به يُستعان، خيّال جامح يأتينا على فرس أو على حصان.
الحلم حقّ لكلّ إنسان. لكنّ المدينة، التي ثار أهلها على الظلم، كما تثور على الطواغيت الأوطان، تبحث عن قبطان، وأهلها على مشارف إعلان العصيان، وما عادت تخيفهم سود القمصان
وفي يوم من الأيام، أعلن الرئيس أنّه يريد أن يسرق البرلمان، وأن يطرد رئيس النواب من مكانه، وأن يصير هو رئيس المدينة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وأن يصير هو الوزراء والنواب، وأن يحكم كلّ شيء، من قضاة وعسكرٍ، وأن تكون السلطة له ولأعوان صهره من الغلمان.
دعا الرئيس إلى قصره كلّ وجهاء المدينة . أرادهم أن يبايعوه في قصره، وكانت الحيلة أنّه أقرّ خطة تاريخية (أي أنّها مستوحاة من التاريخ) ستطرد الجوع من الباب، وستقفل شبابيك الذلّ، وستبعد عن أهل المدينة الهوان، وستغرقهم في الحبّ والمال والحنان.
الرئيس يحلم بأن يصير هو السلطان، فيصير صهره زوج بنت السلطان، وفي حلم الرئيس أن يصير ملك ملوك الإنس والجان، فلا نواب بعده ولا وزراء ولا انتخاباتٍ ولا عسكر ولا قضاة ولا مكان فيها لكلام ولا لبيان.
الحلم حقّ لكلّ إنسان. لكنّ المدينة، التي ثار أهلها على الظلم، كما تثور على الطواغيت الأوطان، تبحث عن قبطان، وأهلها على مشارف إعلان العصيان، وما عادت تخيفهم سود القمصان.
رئيس المدينة راح يهدّد النواب والوزراء، بالويل والثبور، بالسجن والسجّان، وبأن يسلبهم ما لهم من أطيان، وأن يتهمهم بالسرقة، وبأنّهم هم من تسبّبوا بتصحّر المال، وبنشر الفقر كالفيضان.
الرئيس يحلم، وأهل المدينة يخبطون بأقدامهم في الشوارع. ويرون أنّه بات يريد كلّ شيء في قبضة يده.
لكنّ الكرة الآن، في ملعب رئيس البرلمان.
ملاحظة ضرورية: 384 تحية إلى دستور السلطنة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- اجتماع بعبدا: هل يفشل بعد التحوّل تصفية حساب مع العهد؟
- الرئيس يسرق البرلمان: أنا السلطان، على الإنس والجان
- بعد فضيحة الفيول المغشوش.. ندى بستاني تكشف المستور
- الأزمة لن تنتهي قبل كسر حزب الله سياسياً
- لبنان في الطريق إلى صندوق النقد.. «ألغام» سياسية داخلية وخارجية
- «الخطة الإنقاذية» تصطدم برفض «المصارف».. وترقب لقاء بعبدا
- لماذا التقى الحريري معاون نصر الله؟
- الأزمة المعيشية تعيد اللبنانيين إلى الشارع بـ«الكمامات»
- صدمة أولى ثقيلة للخطة الحكومية وترقب لقاء بعبدا
- هل المطلوب رأس النظام اللبناني؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)