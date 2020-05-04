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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يقول مصدر في 8 اذار ان الذي ابقى حاكم مصرف لبنان هو عدم الاتفاق على بديل بين القوى الفاعلة والمؤثرة ‏والتي تبادلت الفيتوات المعطلة؟‎

ـ يروي أحد مالكي شركات شحن الاموال من والى لبنان ان غالبية السياسيين والمصرفيين اتصلوا به في اوقات ‏سابقة للسؤال عن امكان نقل اموالهم إلى خارج لبنان‎.

ـ سأل مصدر ديبلوماسي عن حقيقة وجود الصرافين المتلاعبين سعر صرف الليرة في بيئة "حزب الله" ودور ‏الحزب في هذا التلاعب‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال سفير أوروبي في بيروت إن دعوة رئيس الجمهورية للقاء جامع للقيادات في بعبدا جاءت بنصيحة دولية في ‏ظل القلق من تحوّل أي دعم خارجي لخطة الحكومة إلى مساهمة في عزل خصومها المحليين وتوظيف هذا الدعم ‏في المواجهات الداخلية. وقد كانت الرغبة الدولية أن يؤكد الرئيس والحكومة عدم وجود نيات بهذا الاتجاه عبر ‏دعوة بعبدا. وأضاف السفير لذلك لا أعتقد أن مقاطعة اللقاء ستزعج رئيس الجمهورية بل ستجعلها حجة علينا‎.

ـ كواليس‎

أكدت تقارير دبوماسية غربية وجود طلب تركي من روسيا وإيران بالإسراع بإيجاد مخرج مناسب لتغطية قرار ‏تركي بالانسحاب من سورية في ضوء الوضع التركي الداخلي الذي يزداد تدهوراً على الصعيد الاقتصادي وفي ‏ظل التفشي الواسع لوباء كورونا وتصاعد المواجهة السياسية الداخلية. وشبهت المصادر الوضع التركي بوضع ‏الاتحاد السوفياتي عشية الانسحاب من أفغانستان‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ نُقل عن صاحب أحد المصارف وهو وزير سابق أن على اللبنانيين الإستعداد لخمس سنوات قاسية من الفقر‎.

ـ تساءلت مصادر إقتصادية اذا ما كان طرف سياسي محدد يقف وراء بند هيكلة القطاع المالي في الخطة ‏الحكومية بهدف إحداث فراغ في القطاع المصرفي تمهيداً لتغيير خريطة التوازنات في المصارف اللبنانية‎.

ـ يتردد في الكواليس أن السبب الذي دفع أحد الأطراف إلى الإدعاء في الفيول المغشوش هو الخلاف على ‏‏"كوميسيون‎".‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ كاد رئيس كتلة نيابية كبيرة أن يُقاطع اجتماع بعبدا غداً، ولكنه تجاوب مع مساعي حليفه بضرورة الحضور ‏والحفاظ على "شعرة معاوية" مع رئيس الجمهورية‎!

ـ تبين أن وزير سابق اشترى شركة "كوكاكولا" في لبنان واشترط تسريح عمالها وإقفالها قبل استلامها، على ‏غرار ما فعل في شركة مياه معدنية لبنانية منذ فترة‎!

ـ تساءل ديبلوماسي أوروبي عن مصير التحقيقات في صفقات الفيول المغشوش سابقاً، بعدما وضعت القاضية عون ‏يدها على الفضيحة الأخيرة، وختمت مكاتب شركة رحمة بالشمع الأحمر‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يتردد أن اسم الضابط الذي سيتولى منصب قائد الشرطة القضائية حُسم لدى المعنيين وسيصار إلى بتّه في الأيام ‏القليلة المقبلة‎.

ـ تمنت مرجعية روحية على مسؤولين من طائفتها عدم مقاطعة اجتماع بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية‎.

ـ نقل مصدر سياسي أنّ الموقف الفرنسي غير حاسم في تأييده حكومة حسان دياب نظراً لوجود جهات رفيعة في ‏باريس غير مبالية وغير متحمسة لدعم هذه الحكومة‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎-‎فشل المحاولات‎

نجح حزب سياسي في إفشال مختلف محاولات النيل منه عاملاً بمبدأ أن أفضل دفاع هو ‏الهجوم‎.‎

‎-

‎سحب الموقف والرد‎

أدّت اتصالات بين فريقين سياسيين أمس إلى سحب موقف تصعيدي والرد الذي صدر ‏عليه، وذلك حرصاً على نجاح مساعٍ جارية بين الطرفين‎.

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