- "الخطة الانقاذية" محاصرة... ونصرالله يهبّ لنجدتها
- لبنان ينتظر 9 مليارات من الصندوق وإجتمــاع بعبدا الأربعاء لرؤساء الكتل بمن حضر
- لبنان: «المستقبل» يقاطع لقاء بعبدا... و«التقدمي» يدرس الدعوة
- أزمة النفايات تنفجر بوجه الحكومة اللبنانية من بوابة المتن ـ كسروان
- أسرار وخفايا لبنانية
- سوريا لروسيا، ولبنان لِمن؟
- إسرائيل تخطّط لشرق أوسط مختلف
- ميقاتي: قدّمنا الملايين... وليس بتكسير المصارف وبيوت السياسيين تؤخذ الحقوق
- مخطط تغيير وجه لبنان حقيقة أم وهم؟
- دولة الفساد... متى تعلن التوبة؟
- لقاح أميركي متوقع بحلول نهاية العام.. تقارير بواشنطن تتهم الصين بتعمد إخفاء حقيقة كورونا
- طريق الحرير وطريق «كورونا»
- أستراليا: غضب في كوينزلاند بعد خرق المئات قواعد التباعد الاجتماعي
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل أقل عدد إصابات جديدة بكورونا منذ فبراير
- أستراليا: إغلاق مدرسة في سيدني بعد إصابة طالب بفيروس كورونا
- في العراق أزمة حكومة أم أزمة بين النجف وقُم؟
- برّي "يُبنشِر" لقاء بعبدا!
- مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟
- قصف متبادل بين بيت الوسط وقصر بعبدا: عداوة "الشركاء"
- الخطة الحكومية «أدّت وظيفتها»: التشخيص لنا والقرار لصندوق النقد
- معتقلو الاحتجاجات: مخابرات الجيش تستخدم التعذيب بالكهرباء!
- التيار الوطني "ينتحل صفة" الثورة: من هرّب مئات ملايين الدولارات؟
- اجتماع الأربعاء: مذكرة جلب إلى مكتب الجنرال
- برّي... نهاية "الملك" على يد الحلفاء!
- فهمي: لدينا أكثر من خطة للتعامل مع "الشغب"... ونعرف مَن وراءه
- ملف الفيول المغشوش: احتيال ورشى أم حسابات سياسية؟
- أوساط بيت الوسط: "أفكار جريصاتية" و"عراضات لا لزوم لها"
- الإنكار والغيبوبة في عهد حزب الله القوي
- طيف جبران بين سويسرا وأبيدجان: 322 منسيون في جنيف
- تجارب دول مع صندوق النقد: المأساة الاجتماعية
- مطمر الجديدة «فوّل»: الحلّ بمزيد من «الزبالة»!
- بسري موقعاً طبيعيّاً: «شكراً وليد بك جنبلاط»
- السنيورة وحمد يخسران دعويين ضد «الأخبار»: أضرار فادحة في المال العام
- مبرمج الضمان باقٍ رغم أنف مجلس الإدارة
- مؤسسة مياه البقاع على شفير الإفلاس: هل تتدخل الدولة؟
- الدولار والتجار: أسعار ملتهبة ورفوف فارغة
- عبودية مستقبلية لبكين أم شراكة جنونية مع أمريكا.. هل تصبح أوروبا مستعمرة صينية جديدة؟
- كورونا “يهز” ثقة العالم بالصين.. غضب وانتقادات بسبب الجائحة وبكين تتبنى سياسة “المحارب الذئب”
- أستراليا: خلاف بين "الحكومات" حول المدارس وكبير الأطباء يؤكد أنها "آمنة"
- لبنان: 3 محطات قبل «صندوق النقد».. ونواب يتربصون بـ«خطة الإنقاذ»
- الحريري «يحْرق المركب» مع عون وانتكاسة مبكرة لـ «لقاء بعبدا»
- توقعات الأبراج ليوم May 4, 2020
- التخلص من شركة ZR energy: العونيون يطمعون بالنفط كله؟
- ماذا يَقصِد وزير الماليّة السعودي عِندما يُحذِّر من إجراءاتٍ صارمةٍ ومُؤلمة؟ ضرائب جديدة وبِطالة عالية في صُفوف المُواطنين وزوال دولة الرّخاء الريعيّة؟ وهل يَقترِب التحالف السعوديّ الأمريكيّ مِن نهايته بعد مُكالمة ترامب التهديديّة الوَقِحَة للأمير بن سلمان؟ وهل ستُنقِذ التّسريبات حول إصلاحات قادمة السّفينة من الغرق؟
- في مهد كورونا.. "المعهد المشبوه" يحذف صور العلماء والخفافيش
- في فيديو جديد.. رامي مخلوف ابن خال الأسد يتحدث عن اعتقالات لموظفي شركاته
- بالفيديو: كلاب لرصد كورونا.. وباحثون: الفيروس له رائحة يمكن شمها
- بالفيديو.. فيروس كورونا: كيف انتهى الأمر بزوجين أستراليين بالعزل في جزيرة مهجورة؟
- كورونا في أميركا.. 66 ألف وفاة و1.1 مليون إصابة
- أزمات شائكة اجتمعت عليه.. التايمز: بوتين يواجه أكبر كارثة تمر على أعوام حكمه العشرين
-
-
-
-
-
معتقلو الاحتجاجات: مخابرات الجيش تستخدم التعذيب بالكهرباء! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
دولة الفساد من يغيّرها؟ ...الكاتب:
-
«خطة إنقاذ» أم «بالون حراري» سيفقع؟ ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يقول مصدر في 8 اذار ان الذي ابقى حاكم مصرف لبنان هو عدم الاتفاق على بديل بين القوى الفاعلة والمؤثرة والتي تبادلت الفيتوات المعطلة؟
ـ يروي أحد مالكي شركات شحن الاموال من والى لبنان ان غالبية السياسيين والمصرفيين اتصلوا به في اوقات سابقة للسؤال عن امكان نقل اموالهم إلى خارج لبنان.
ـ سأل مصدر ديبلوماسي عن حقيقة وجود الصرافين المتلاعبين سعر صرف الليرة في بيئة "حزب الله" ودور الحزب في هذا التلاعب.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قال سفير أوروبي في بيروت إن دعوة رئيس الجمهورية للقاء جامع للقيادات في بعبدا جاءت بنصيحة دولية في ظل القلق من تحوّل أي دعم خارجي لخطة الحكومة إلى مساهمة في عزل خصومها المحليين وتوظيف هذا الدعم في المواجهات الداخلية. وقد كانت الرغبة الدولية أن يؤكد الرئيس والحكومة عدم وجود نيات بهذا الاتجاه عبر دعوة بعبدا. وأضاف السفير لذلك لا أعتقد أن مقاطعة اللقاء ستزعج رئيس الجمهورية بل ستجعلها حجة علينا.
ـ كواليس
أكدت تقارير دبوماسية غربية وجود طلب تركي من روسيا وإيران بالإسراع بإيجاد مخرج مناسب لتغطية قرار تركي بالانسحاب من سورية في ضوء الوضع التركي الداخلي الذي يزداد تدهوراً على الصعيد الاقتصادي وفي ظل التفشي الواسع لوباء كورونا وتصاعد المواجهة السياسية الداخلية. وشبهت المصادر الوضع التركي بوضع الاتحاد السوفياتي عشية الانسحاب من أفغانستان.
صحيفة الجمهورية
ـ نُقل عن صاحب أحد المصارف وهو وزير سابق أن على اللبنانيين الإستعداد لخمس سنوات قاسية من الفقر.
ـ تساءلت مصادر إقتصادية اذا ما كان طرف سياسي محدد يقف وراء بند هيكلة القطاع المالي في الخطة الحكومية بهدف إحداث فراغ في القطاع المصرفي تمهيداً لتغيير خريطة التوازنات في المصارف اللبنانية.
ـ يتردد في الكواليس أن السبب الذي دفع أحد الأطراف إلى الإدعاء في الفيول المغشوش هو الخلاف على "كوميسيون".
صحيفة اللواء
ـ كاد رئيس كتلة نيابية كبيرة أن يُقاطع اجتماع بعبدا غداً، ولكنه تجاوب مع مساعي حليفه بضرورة الحضور والحفاظ على "شعرة معاوية" مع رئيس الجمهورية!
ـ تبين أن وزير سابق اشترى شركة "كوكاكولا" في لبنان واشترط تسريح عمالها وإقفالها قبل استلامها، على غرار ما فعل في شركة مياه معدنية لبنانية منذ فترة!
ـ تساءل ديبلوماسي أوروبي عن مصير التحقيقات في صفقات الفيول المغشوش سابقاً، بعدما وضعت القاضية عون يدها على الفضيحة الأخيرة، وختمت مكاتب شركة رحمة بالشمع الأحمر!
صحيفة نداء الوطن
ـ يتردد أن اسم الضابط الذي سيتولى منصب قائد الشرطة القضائية حُسم لدى المعنيين وسيصار إلى بتّه في الأيام القليلة المقبلة.
ـ تمنت مرجعية روحية على مسؤولين من طائفتها عدم مقاطعة اجتماع بعبدا الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
ـ نقل مصدر سياسي أنّ الموقف الفرنسي غير حاسم في تأييده حكومة حسان دياب نظراً لوجود جهات رفيعة في باريس غير مبالية وغير متحمسة لدعم هذه الحكومة.
صحيفة الأنباء
-فشل المحاولات
نجح حزب سياسي في إفشال مختلف محاولات النيل منه عاملاً بمبدأ أن أفضل دفاع هو الهجوم.
-
سحب الموقف والرد
أدّت اتصالات بين فريقين سياسيين أمس إلى سحب موقف تصعيدي والرد الذي صدر عليه، وذلك حرصاً على نجاح مساعٍ جارية بين الطرفين.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "الخطة الانقاذية" محاصرة... ونصرالله يهبّ لنجدتها
- لبنان ينتظر 9 مليارات من الصندوق وإجتمــاع بعبدا الأربعاء لرؤساء الكتل بمن حضر
- لبنان: «المستقبل» يقاطع لقاء بعبدا... و«التقدمي» يدرس الدعوة
- أزمة النفايات تنفجر بوجه الحكومة اللبنانية من بوابة المتن ـ كسروان
- أسرار وخفايا لبنانية
- مخطط تغيير وجه لبنان حقيقة أم وهم؟
- دولة الفساد... متى تعلن التوبة؟
- برّي "يُبنشِر" لقاء بعبدا!
- مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟
- قصف متبادل بين بيت الوسط وقصر بعبدا: عداوة "الشركاء"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)