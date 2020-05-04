- "الخطة الانقاذية" محاصرة... ونصرالله يهبّ لنجدتها
- لبنان ينتظر 9 مليارات من الصندوق وإجتمــاع بعبدا الأربعاء لرؤساء الكتل بمن حضر
- لبنان: «المستقبل» يقاطع لقاء بعبدا... و«التقدمي» يدرس الدعوة
- أزمة النفايات تنفجر بوجه الحكومة اللبنانية من بوابة المتن ـ كسروان
- أسرار وخفايا لبنانية
- سوريا لروسيا، ولبنان لِمن؟
- إسرائيل تخطّط لشرق أوسط مختلف
- ميقاتي: قدّمنا الملايين... وليس بتكسير المصارف وبيوت السياسيين تؤخذ الحقوق
- مخطط تغيير وجه لبنان حقيقة أم وهم؟
- دولة الفساد... متى تعلن التوبة؟
- لقاح أميركي متوقع بحلول نهاية العام.. تقارير بواشنطن تتهم الصين بتعمد إخفاء حقيقة كورونا
- طريق الحرير وطريق «كورونا»
- أستراليا: غضب في كوينزلاند بعد خرق المئات قواعد التباعد الاجتماعي
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل أقل عدد إصابات جديدة بكورونا منذ فبراير
- أستراليا: إغلاق مدرسة في سيدني بعد إصابة طالب بفيروس كورونا
- في العراق أزمة حكومة أم أزمة بين النجف وقُم؟
- برّي "يُبنشِر" لقاء بعبدا!
- مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟
- قصف متبادل بين بيت الوسط وقصر بعبدا: عداوة "الشركاء"
- الخطة الحكومية «أدّت وظيفتها»: التشخيص لنا والقرار لصندوق النقد
- معتقلو الاحتجاجات: مخابرات الجيش تستخدم التعذيب بالكهرباء!
- التيار الوطني "ينتحل صفة" الثورة: من هرّب مئات ملايين الدولارات؟
- اجتماع الأربعاء: مذكرة جلب إلى مكتب الجنرال
- برّي... نهاية "الملك" على يد الحلفاء!
- فهمي: لدينا أكثر من خطة للتعامل مع "الشغب"... ونعرف مَن وراءه
- ملف الفيول المغشوش: احتيال ورشى أم حسابات سياسية؟
- أوساط بيت الوسط: "أفكار جريصاتية" و"عراضات لا لزوم لها"
- الإنكار والغيبوبة في عهد حزب الله القوي
- طيف جبران بين سويسرا وأبيدجان: 322 منسيون في جنيف
- تجارب دول مع صندوق النقد: المأساة الاجتماعية
- مطمر الجديدة «فوّل»: الحلّ بمزيد من «الزبالة»!
- بسري موقعاً طبيعيّاً: «شكراً وليد بك جنبلاط»
- السنيورة وحمد يخسران دعويين ضد «الأخبار»: أضرار فادحة في المال العام
- مبرمج الضمان باقٍ رغم أنف مجلس الإدارة
- مؤسسة مياه البقاع على شفير الإفلاس: هل تتدخل الدولة؟
- الدولار والتجار: أسعار ملتهبة ورفوف فارغة
- عبودية مستقبلية لبكين أم شراكة جنونية مع أمريكا.. هل تصبح أوروبا مستعمرة صينية جديدة؟
- كورونا “يهز” ثقة العالم بالصين.. غضب وانتقادات بسبب الجائحة وبكين تتبنى سياسة “المحارب الذئب”
- أستراليا: خلاف بين "الحكومات" حول المدارس وكبير الأطباء يؤكد أنها "آمنة"
- لبنان: 3 محطات قبل «صندوق النقد».. ونواب يتربصون بـ«خطة الإنقاذ»
- الحريري «يحْرق المركب» مع عون وانتكاسة مبكرة لـ «لقاء بعبدا»
- توقعات الأبراج ليوم May 4, 2020
- التخلص من شركة ZR energy: العونيون يطمعون بالنفط كله؟
- ماذا يَقصِد وزير الماليّة السعودي عِندما يُحذِّر من إجراءاتٍ صارمةٍ ومُؤلمة؟ ضرائب جديدة وبِطالة عالية في صُفوف المُواطنين وزوال دولة الرّخاء الريعيّة؟ وهل يَقترِب التحالف السعوديّ الأمريكيّ مِن نهايته بعد مُكالمة ترامب التهديديّة الوَقِحَة للأمير بن سلمان؟ وهل ستُنقِذ التّسريبات حول إصلاحات قادمة السّفينة من الغرق؟
- في مهد كورونا.. "المعهد المشبوه" يحذف صور العلماء والخفافيش
- في فيديو جديد.. رامي مخلوف ابن خال الأسد يتحدث عن اعتقالات لموظفي شركاته
- بالفيديو: كلاب لرصد كورونا.. وباحثون: الفيروس له رائحة يمكن شمها
- بالفيديو.. فيروس كورونا: كيف انتهى الأمر بزوجين أستراليين بالعزل في جزيرة مهجورة؟
- كورونا في أميركا.. 66 ألف وفاة و1.1 مليون إصابة
- أزمات شائكة اجتمعت عليه.. التايمز: بوتين يواجه أكبر كارثة تمر على أعوام حكمه العشرين
-
-
-
-
-
معتقلو الاحتجاجات: مخابرات الجيش تستخدم التعذيب بالكهرباء! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
دولة الفساد من يغيّرها؟ ...الكاتب:
-
«خطة إنقاذ» أم «بالون حراري» سيفقع؟ ...الكاتب:
أزمة النفايات تنفجر بوجه الحكومة اللبنانية من بوابة المتن ـ كسروان
لا تكاد أزمة النفايات في لبنان تغيب عن المشهد العام حتى تعود لتتصدر الاهتمامات بغياب الحلول الجدية والجذرية، والمنظومة المتكاملة لإدارة الملف، واعتماد الحكومات المتعاقبة على الحلول السريعة، التي تعتمد بشكل أساسي على الطمر، ما يؤدي لانفجار الأزمة مجدداً عند بلوغ المطامر سعتها القصوى.
ومع الإعلان عن إقفال مطمر الجديدة (مدخل بيروت الشمالي) منتصف ليل الخميس الماضي، الذي يستقبل نفايات كسروان والمتن الشمالي وبعض المناطق من العاصمة بيروت، نظراً لعدم قدرته على استيعاب المزيد من النفايات، استنفر المعنيون، على رأسهم رئيس الحكومة حسان دياب، في محاولة لتفادي انتشار النفايات مجدداً في الشوارع والطرقات. إلا أن الاجتماع الذي دعا إليه دياب، يوم الجمعة، فشل في التوصل إلى حلول خاصة بعد معارضة نواب المتن طرح وزارة البيئة توسعة المطمر أفقياً، ليستوعب النفايات خلال الأشهر الـ3 الماضية، ليكون على الحكومة في جلستها المقبلة اتخاذ القرار المناسب، سواء لجهة السير بتوسعة «الجديدة»، أو نقل نفايات منطقتي المتن وكسروان إلى منطقة أخرى، في ظل طرح إعادة فتح مطمر الناعمة.
واستهجن النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، وضع اللبنانيين دائماً في اللحظة الأخيرة أمام خيارين، فإما عودة النفايات إلى الشوارع، أو توسعة المطامر، وأشار إلى أنه خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، عارض بشدة طرح توسعة مطمر الجديدة «لأنه يشكل امتداداً لسياسات الحكومات المتعاقبة التي لطالما كانت تلتفت إلى حلول بعيدة عن المعايير البيئية والصحية عند الوصول إلى حالة طوارئ، ما جعل معالجة هذا الملف صفقة العصر المستمرة منذ 30 عاماً وحتى اليوم». وقال حنكش لـ«الشرق الأوسط»، «طرحت خلال الاجتماع نقل النفايات إلى منطقة حدودية قاحلة، لكنهم تحججوا بأن كلفة النقل ستكون مرتفعة، من دون أن يأخذوا في الاعتبار الكلفة الصحية في حال الإصرار على توسعة المطامر البحرية التي استحدثوها في مناطق هي الأكثر اكتظاظاً».
ويتخبط لبنان في أزمة نفايات انفجرت في عام 2015، بعدما اقتصرت معالجة الحكومات المتعاقبة للأزمة على المطامر، ما يؤدي إلى طمر أكثر من 90 في المائة من نفايات لبنان. وأقرت الحكومة، الصيف الماضي، خطة جديدة تعتمد على 3 محارق و25 مطمراً، وتقوم على تخفيف إنتاج النفايات، وفرض رسوم وضرائب على بعض المنتجات الملوثة كالنايلون والبلاستيك، فضلاً عن إعادة الاستعمال والتدوير، إلى جانب الفرز من المصدر والمعالجة والتسبيخ، وصولاً إلى إنشاء مطامر صحية. وتلحظ فرض رسوم على المنازل للفرز، وغرامات على الممتنعين عن الفرز. إلا أنه، وبعد مرور 9 أشهر على إقرارها، لم يبدأ تطبيق أي من بنودها.
وأوضحت الأخصائية في الإدارة البيئية والعضو في ائتلاف إدارة النفايات سمر خليل، أن «الثورة» التي اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتلتها أزمة «كورونا»، أدت إلى تراجع نسب النفايات المنتجة في بيروت وجبل لبنان من 3500 طن يومياً إلى 2500 طن، ما أطال عمر المطمر، «إلا أن هذه الحكومة، كما الحكومات المتعاقبة، تعتمد نهجاً يقول بالالتفات إلى المشكلة عند انفجارها، فرغم إقرار خطة حكومية الصيف الماضي، إلا أنه لم يطبق شيء منها، سواء بموضوع الفرز من المصدر، أو حث المواطنين على تخفيف إنتاج النفايات وزيادة معامل الفرز وغيرها من الإجراءات التي تم الحديث عنها». وأضافت خليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «تم تكليف مجلس الإنماء والأعمار قبل نحو شهر تقريباً بإعداد مقارنة بين إعادة فتح مطمر الناعمة أو توسيع مطمر الجديدة، إلا أن هذه المقارنة تتم من منطلق بحت اقتصادي من دون أي دراسة للأثر البيئي».
كان مطمر الناعمة الواقع في منطقة الشوف في جبل لبنان أقفل نهائياً عام 2016، ويرفض أهالي المنطقة إعادة فتحه لاستقبال المزيد من النفايات.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "الخطة الانقاذية" محاصرة... ونصرالله يهبّ لنجدتها
- لبنان ينتظر 9 مليارات من الصندوق وإجتمــاع بعبدا الأربعاء لرؤساء الكتل بمن حضر
- لبنان: «المستقبل» يقاطع لقاء بعبدا... و«التقدمي» يدرس الدعوة
- أزمة النفايات تنفجر بوجه الحكومة اللبنانية من بوابة المتن ـ كسروان
- أسرار وخفايا لبنانية
- مخطط تغيير وجه لبنان حقيقة أم وهم؟
- دولة الفساد... متى تعلن التوبة؟
- برّي "يُبنشِر" لقاء بعبدا!
- مَنْ أوقع الخطة في شرك الإشتباك السياسي والمالي؟
- قصف متبادل بين بيت الوسط وقصر بعبدا: عداوة "الشركاء"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)