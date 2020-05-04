فيديو قاسٍ جداً: جياع يلجأون إلى مستوعبات النفايات

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المشاهد التي وصلنا إليها في لبنان جرّاء الضيقة الإجتماعيّة والمعيشيّة تُدمي القلوب. لم يعد هناك من فقراء، بل أصبحنا أمام جياع يلجأ البعض منهم إلى مستوعبات النفايات كي يختاروا ما يُمكن أن يُطعمهم.

هذه السطور قاسية، لكنّ الـ"فيديو" المُرفَق، والذي وصل إلى موقع mtv من الأشرفيّة، أقسى بكثير.