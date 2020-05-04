فيديو لجريمة مروّعة: قتل صديقته ثمّ انتحر

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انتشر فيديو لعريف في المخابرات ا.س. قتل صديقته في محل تابع لإحدى محطات المحروقات في منطقة الجديدة - الفنار، ومن ثمّ قتل نفسه. وحضرت أجهزة المخابرات إلى المكان لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة التحقيقات.

التفاصيل في الفيديو المرفق.