- تهريب ملايين ليترات المازوت إلى سوريا "على عينك يا تاجر"
- كورونا.. الصين تشترط لتحقيق دولي ودراسة عن فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين وأستراليا تطبق خطة "نسير قبل أن نركض"
- رامي مخلوف... توقف فورا عن تصوير الفيديوهات
- صفقات لبنانية - عراقية عابرة للحدود.. وثائق واتهامات وتحقيقات في بغداد
- بالفيديو: الهنود يسقطون على الطرقات قتلى ومرضى من تسرب الغاز
- أستراليا: الحكومة تفكر في السماح للطلاب الأجانب بدخول أستراليا رغم إغلاق الحدود
- خطة الحكومة "تتعقّد" بعد إخفاق "لقاء بعبدا"
- تدابير حكومية لمكافحة الغلاء ... وإشارة لتوقيف نقيب الصرّافين
- أسرار وخفايا لبنانية
- «خطةُ شهرزاد» لتقطيع الوقت حتى تشرين
- شعب فاسد سياسيّوه ملائكة!
- لبنان: البابا يوحنا بولس و«البابا» ميشال عون
- «الحزب» يمسك بثلاث أوراق في الفوضى!
- عون: باسيل يتعرّض لإغتيال سياسي
- أستراليا: موريسون يعلن خطة من ثلاث مراحل لرفع قوانين الإغلاق بحلول يوليو تموز
- العد العكسي... بدأ
- ماذا سيطلب صندوق النقد مقابل الدعم؟
- دمشق بين رئيس الجمهورية ورئيس شركة
- أستراليا: توقعات بتراجع أسعار المنازل في ملبورن بقيمة 100,000 دولار
- مأزومان لا يصنعان حلاً!
- صندوق النقد وحكومة دياب... مفاوضات "العصا والجزرة"!
- المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل: خطوة الألف ميل
- «الداخلية» تؤازر مراقبي وزارة الاقتصاد: هل تنجح الحكومة في التصدي لجشع التجار؟
- استعادة الأملاك البحرية المنهوبة: استبدال معتدين بآخرين؟
- الخديعة الكبرى لخطة "العهد": الأموال المطلوبة لن تأتي
- عقوبات أميركا على باسيل هل توصله إلى الرئاسة؟
- طريق بعبدا - معراب تقف عند حاجز باسيل
- فرنجية غاب عن بعبدا تجنّباً للقاء باسيل
- خريطة الإصلاحات على الطريق: ملف الكهرباء أول الغيث
- توقيف المديرة العامة للنفط في ملف الفيول المغشوش: رفض التسييس أم خطة لقلب الطاولة على فرنجية؟
- أزمة النفايات مفتعلة: مزيد من الرشى ومن الاستيلاء على الأملاك العامة؟
- توقيف نقيب الصرّافين: هل يهدأ سعر الليرة؟
- يازجي يدعم دياب: لا تجديد لشبيب
- لجنة المال تبحث الخطة المالية: لا معارضة جدية لصندوق النقد!
- مناظرة رئاسيّة بغياب فرنجيّة: جعجع يتقدّم بالنقاط
- عدّاد كورونا إلى 788: الوافدون يرفعون منسوب الحذر
- عودة الاحتجاجات أمام «فرنسبنك»: القضبان للفاسدين
- فيلتمان وسلامة والمصارف: جبهة التحريض على الحكومة
- كيم كارداشيان بالبكيني بماليبو"مثيرة وجامحة"!
- السُنّة والتحرر من اللاحضور واللاإرادة إلى مشروع سياسي دون الحريري
- هل أوجعتها الغارات الإسرائيلية؟ تفاصيل انسحاب الميليشيات الإيرانية من مواقع سورية ليلاً
- خطة دياب الإنقاذية إلى مجلس النواب وجعجع بعد لقاء بعبدا: نحن في صلب المعارضة
- فتحات «حزب الله» الحدودية لإقناع العالم بإبقاء «يونيفيل»!
- هل تواجه إسرائيل... «حزب الله» في ظل «كورونا»؟
- توقعات الأبراج ليوم May 8, 2020
- لبنان والودائع المصرفية… والكهرباء
- «كورونا» حوّل «طالبان» إلى دولة!
- كيم كارداشيان والجسم الحار في ملابس السباحة!
- يعقوبيان تكشف معلومات صادمة عن الفيول المغشوش
- 34 اصابة جديدة بكورونا في لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
استعادة الأملاك البحرية المنهوبة: استبدال معتدين بآخرين؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
القضاء يقرر ملاحقة النائب حبيش بعد "جرمه ...الكاتب:
-
حيلة جديدة تعتمدها المصارف.. احذروا التوقيع والإذعان ...الكاتب:
-
لماذا استنفر الألمان فجأةً ضد «الحزب»؟ ...الكاتب:
-
هل التقى الأمين العام لـ"الحركة الفيديرالية" "حزب ...الكاتب:
تهريب ملايين ليترات المازوت إلى سوريا "على عينك يا تاجر"
البراكس: فلتفرض الدولة هيبتها ولن نصعّد قبل لقاء دياب
أبو شقرا: مراقبة المهربين ليست مسؤولية شركات الاستيراد
بعد الضّجة التي أثارها موضوع اتجاه أصحاب محطات المحروقات نحو التصعيد، بسبب احتدام الخلاف بينهم وبين الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بسبب فرضها "تسديد نسبة 15% من كامل جدول تركيب الأسعار بالدولار، أي ليس فقط ثمن النسبة غير المدعومة في المحروقات المستوردة، إنما أيضاً ثمن الرسوم الجمركية والمالية والضريبة على القيمة المضافة التي تسددها الشركات بالليرة وتتقاضاها من المحطات بالدولار، في حين يجب تقاضي الـ 15% على كلفة الاستيراد حصراً، الأمر الذي يكبد المحطات خسارة 4000 ليرة في صفيحة البنزين"، وفق ما يؤكّده عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ "المركزية"، معتبراً أنها " سرقة موصوفة عبر المتاجرة بالدولار ولا نعرف كيف تسمح الدولة بها لذلك مطلبنا وضع حدّ لهذه التصرفات غير القانونية".
وشدد على أن "الإضراب لم يقرّر في انتظار ما ستؤول إليه المساعي لإيجاد حلّ مع المعنيين. وعدم وضع حدّ للإجحاف في حقنا يعني اللجوء إلى أي وسيلة ضغط متاحة، إن كانت اعتصامات أو إضرابا أو قطع طرقات أو غيرها لأننا عاجزون عن الاستمرار، وهذه المرّة نسير بالقضية حتى النهاية. هدف النقابة الرئيسي ليس وضع العصي في دواليب الحكومة بل مساعدتها لتتمكن من إنقاذ البلد لكن عليها في المقابل فرض القانون".
ولفت إلى "التباس حاصل عبر التداول في بعض وسائل الإعلام بكلام عن لساني بأن اللقاء مع وزير الطاقة لم يكن ناجحاً ولهذا السبب نتجّه إلى الإضراب"، موضحاً أن "الشقين غير مرتبطين، وعلى العكس نحترم الوزير ونقدّر مساعيه حيث جهد لإيجاد مخرج لقضية المحطات. لكن، بعد زيارتنا الأخيرة له، أعلنت عدم التوصّل إلى نتيجة لا لأنه يقصرّ في واجباته بل لأنه تبين أن الحلّ ليس عنده، لذلك طلبنا موعداً من رئيس الحكومة ولن نتخّذ أي خطوة قبل ذلك. من هنا، الإضراب سيحصل في حال عدم تجاوب الدولة، لا لأننا لم نتوصل إلى نتيجة مع الوزير".
التهريب إلى سوريا: على خطّ آخر، لا يزال مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات، عبر تأمين 85% من قيمتها بالدولار، في ظلّ أزمة نقدية وشحّ في العملة الصعبة، التزاماً منه بقرار دعم السلع الحيوية الأساسية. لكن وفي المقابل، نادراً ما تجد محطات المحروقات كميات وافرة من المازوت في السوق المحلّي لشرائه، ومصفاتا طرابلس والزهراني فارغتان حتى الأسبوع المقبل. السبب؟ تهريب مليوني ليتر على الأقل من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية. إذ إن سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة أما في سوريا فما يعادل 22 ألف ليرة.
وفي السياق أكّد البراكس "تهريب المازوت بملايين الليترات يومياً إلى سوريا، في حين لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلّي، وقيمة التهريب تفوق الـ 400 مليون دولار سنوياً، وهذا الرقم يشكّل 50% من الحقيقة كي لا نتّهم بالمبالغة"، مضيفاً "ليست الشركات المستوردة من ينقل البضائع إلى سوريا، بل تبيعها في لبنان لتجار مختصين في التهريب. ونتوسّل التجّار للحصول على المازوت، إذ يرفضون بيعنا لأنهم يربحون 5000 ليرة في كلّ صفيحة عبر تهريبه وفي الوقت نفسه يتقاضون ثمنها بالدولار. بالتوازي، مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات بالدولار من أموال الشعب ولولا ذلك لكان سعر صفيحة المازوت 50 أو 60 ألف ليرة. لا يمكن للدولة متمثلة بالأجهزة الأمنية أن تؤدي دور المتفرّج في ظلّ هذه التجارة، فلتفرض هيبتها وتغلق المعابر غير الشرعية التي باتت معروفة".
أبو شقرا: من جهته، نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عبر "المركزية" أن "يكون لبعض شركات استيراد المشتقات النفطية علاقة بموضوع التهريب"، معتبراً أن "مراقبة الجهة التي يبيع لها التجار بعد تسليمهم المادة لا تقع ضمن نطاق مسؤولية الشركات، بل على الدولة والقوى الأمنية حماية الحدود"، متمنياً "معالجة موضوع تفلت الحدود في أسرع وقت لأنه يكلّف الدولة خسائر ضخمة".
وأضاف "لا سلطة لدينا على التجار المهربين، وليسوا منتسبين إلى نقابتي المحطات أو الموزعين، وغير صحيح ما يقال عن أنها شركات مشهورة. وعلى الدولة التقصي ومعرفة الكميات المهّربة لانها ليست مهمتنا".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
- كيم كارداشيان بالبكيني بماليبو"مثيرة وجامحة"!
- أستراليا: موريسون يعلن خطة من ثلاث مراحل لرفع قوانين الإغلاق بحلول يوليو تموز
- بالفيديو: الهنود يسقطون على الطرقات قتلى ومرضى من تسرب الغاز
- أستراليا: الحكومة تفكر في السماح للطلاب الأجانب بدخول أستراليا رغم إغلاق الحدود
- كيم كارداشيان والجسم الحار في ملابس السباحة!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- تهريب ملايين ليترات المازوت إلى سوريا "على عينك يا تاجر"
- صفقات لبنانية - عراقية عابرة للحدود.. وثائق واتهامات وتحقيقات في بغداد
- خطة الحكومة "تتعقّد" بعد إخفاق "لقاء بعبدا"
- تدابير حكومية لمكافحة الغلاء ... وإشارة لتوقيف نقيب الصرّافين
- أسرار وخفايا لبنانية
- شعب فاسد سياسيّوه ملائكة!
- لبنان: البابا يوحنا بولس و«البابا» ميشال عون
- ماذا سيطلب صندوق النقد مقابل الدعم؟
- مأزومان لا يصنعان حلاً!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)