أسرار وخفايا لبنانية

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اجتماع بعبدا الفاشل ...الكاتب:
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دولة الفساد العميقة من يدمرها؟ ...الكاتب:
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لهذا لم يُلغِ عون إجتماع بعبدا ولم ...الكاتب:
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ترميم النظام الطائفي لمصلحة طبقته السياسية حصراً!! ...الكاتب:
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«توازن الرعب» في الحرب بين المؤسسات الإستشارية! ...الكاتب:
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حلّ النفايات.. بسقوط «كارتيلاتها» ...الكاتب:
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«التيار الوطني»: لا نستعدي أحداً ...الكاتب:
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فضائح العونيين وأكاذيبهم نفطاً وكهرباء: التضحية بأصغر ...الكاتب:
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من سيكون رئيسنا المقبل؟ ...الكاتب:
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العهد وحكومته لخمس سنوات قاسية من الإفلاس ...الكاتب:
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الكهرباء لُغم خطة دياب وصفقة دير عمار ...الكاتب:
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أورورا... إلهة إغريقية نهبت وزارة الطاقة؟ ...الكاتب:
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الجمهورية بين القصر والرئيس رئاسة ليست للإيجار ...الكاتب:
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تقلُّب جنبلاط استراتيجي وهل تغلّب جعجع على ...الكاتب:
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«زعبرة» وفواتير مضخّمة ومرضى وهميون: مستشفيات تنهب ...الكاتب:
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شحّ الدولارات: كيف سيموّل مصرف لبنان الاستيراد؟ ...الكاتب:
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بهاء راجع... على حصان "الجمهورية الثالثة"؟ ...الكاتب:
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الزراعة والنفايات: دولارات لبنان في الأسمدة العضوية! ...الكاتب:
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إيلي فرزلي ومرحلة غازي كنعان في لبنان ...الكاتب:
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فضل الله يقدّم جردة ملف «مكافحة الفساد»: ...الكاتب:
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جردة حساب فضل الله: يد واحدة لا ...الكاتب:
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إضراب الصرّافين في طرابلس: "فاتحين ومش فاتحين" ...الكاتب:
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وزيرة الاعلام تنفضُ يدها من المجلس الوطني ...الكاتب:
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اللاعبون بنار الفيول كُثُر... و"المايسترو" حرٌّ طليق! ...الكاتب:
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"7 أيار" يوم العار... الظروف لا تسمح ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
يقول وزير سابق مطلع ان مشاركة الدكتور سمير جعجع في بعبدا تأتي رداً على حركة سياسية بين بري-الحريري- جنبلاط للمضي بسليمان فرنجية مرشحا مقبلا للرئاسة.
عُلم أنّ مرجعاً رئاسياً تمنى على رئيس تيار سياسي وقف الحملات والتغريدات ضد زعيم سياسي، على أن يُفتح طريق الحوار بينهما إذا سارت الأمور على ما يرام.
قال مسؤول امني لمحدثيه ان توقيف نقيب الصرافين ولد ردة فعل عكسية في السوق المالية ما يعني ان ثمة مافيا تضامنت معه لها عدة رؤوس.
اللواء
تتحدث تقارير دبلوماسية عن تبادل "رسائل غير تصادمية" بين دولتين كبرى وإقليمية، قد تنعكس بصور غير سلبية على لبنان.
ما تزال تتفاعل قصص "غريبة عجيبة" عن مستحقي مساعدات الـ400 ألف ليرة لبنانية، وكيف وزعت، وعمن حجبت؟!
أبلغ مرجع قضائي رفيع من أكثر من مرجعية سياسية ابتعاد "قوى الأمر الواقع" عن توفير الحماية لأي مشتبه، أو متورط من ممثليها في السلطة أو الادارة.
نداء الوطن
يتردد أنّ معمل سلعاتا لإنتاج الطاقة لا يزال موضع خلاف بين مرجعية نيابية ورئيس كتلة نيابية وازنة بحيث يُصرّ الثاني على بنائه خلافاً لرغبة الأول.
لا تزال العلاقة مقطوعة بين مرجعية حكومية ومرجعية مالية بعد خلافهما الذي خرج إلى العلن.
تُطرح علامات استفهام كبيرة حول سبب عدم توجيه وزير الاتصالات طلال حواط حتى الآن كتابين رسميين للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي لإخطارهما بقرار الدولة القاضي باسترداد الإدارة.
البناء
خفايا
تساءلت مصادر معنية بالتجاذب الحاصل حول مراعاة التوزيع الطائفي في التعيينات، عما إذا كان اتصال بطريرك الروم الأرثوذكس برئيس الحكومة هو تأكيد أن البيان الصادر عن اجتماع مطرانية بيروت هو بيان سياسي لا يلزم الطائفة، وما إذا كان البطريرك سيخوض معركة المواجهة مع المطران الياس عودة من باب الموقف من الحكومة.
كواليس
رأت مصادر دبلوماسية عربية أن البحث بمقعد سورية في الجامعة العربية يتم على نار حامية بتوافق تقوده مصر وتؤيده الإمارات والجزائر والعراق وفلسطين ولبنان وتونس. وقالت المصادر إن الدعم الروسيّ بات يلاقي تشجيعاً أوروبياً بينما لا يزال الموقف الأميركي في مرحلة الضوء الأصفر بعدما كان الضوء أحمر ولا تزال قطر والسعودية المختلفتان على الكثير متفقتين على التريث في موضوع سورية.
الجمهورية
نقل عن مسؤول كبير قوله: ما أخشى منه بعد إقرار الخطة الحكومية هو أن يفتح البعض معركة أبوتها وتطويبها بإسمه.
إمتنعت إحدى الوزيرات عن الإطلالة التقليدية العادية إستثنائيا كما بعد كل إجتماع لمؤسسة رسمية وكان السبب لون الجاكيت التي كانت ترتديها.
لاحظت أوساط سياسية وجود تقارب كبير بين رئيس تيار ومدير عام مؤسسة عامة فيما ملف هذا المدير حالياً على المحك.
الأنباء
ردّ غير مباشر
خلال مؤتمر صحافي عقده نائب حزبي، تعمّد تمرير ردّ غير مباشر على موقف رئيس حزب مُعارض دون أن يسمّيه.
وصاية على القطاع
استخدمت جهات دبلوماسية تعبير "وصاية دولية" في معرض حديثها عن مسار الإصلاح المطلوب تنفيذه في قطاع حيوي.
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أحدث الأخبار - لبنان
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- ساسة لبنان يتصارعون على القمامة في زمن الوباء
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