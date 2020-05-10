- لبنان: الخطة الإنقاذية في مرمى الهجمات..و«كورونا» يعود إلى الواجهة
- قيود على الدولار.. وعلى عبوات الحليب أيضاً!
- تلويح بـ «قفل لبنان» 48 ساعة لتعطيل صاعق «انفجارٍ كوروني»
- الكاظمي وتراجع إيران… والانقلاب
- الصحة: 36 اصابة جديدة بكورونا
- رامي مخلوف: تفكيك اللغز
- أستراليا تناكف بكين ثانية.. "فلنحقق في الأسواق الرطبة"
- كيف ستبدو رحلات السفر في أستراليا ما بعد الوباء؟
- 4 ملايين مصاب بكورونا.. حالات محلية جديدة بالصين ونكبة أميركا تتفاقم وأوروبا تتجاوز الأيام العصيبة
- كورونا لبنان: نتائج إيجابية ومؤشرات سلبية والآتي أسوأ
- اللاساميّة واللافلسطينيّة...
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تعلن تخفيف بعض قيود كورونا بدءا من يوم الجمعة المقبل
- لبنانيون يستغلون أسطح مبانيهم لإبراز هواياتهم
- سوريا من خلال ثلاثة كتب
- لبنان يفاوض «النقد الدولي» وتطورات تخلط الأوراق محلياً وإقليمياً
- لبنان إلى مفاوضات شاقة مع صندوق النقد وسط «تهشيمٍ» لخطة الإنقاذ
- الفيول المغشوش: التياّر الوطني الحرّ يقبض على نفسه ..
- سعد الحريري دون أهله.. و"السنّية السياسية" كسيحة
- مصادر "عونية" عن معركة TL: آليات التعيين "نتعة" مستجدة
- الرئيس "الشاعر" ميشال عون
- هجمة كورونية مرتدّة: لماذا تسرّع لبنان بتخفيض التعبئة؟ وبتخفيض الفحوصات العشوائية؟
- الخبير المالي والاقتصادي إيلي يشوعي: لا أمل في الخروج من النفق ما دام «الإخوة السبعة» يزينون الحياة السياسية
- نائب سوري يحذّر الروس: ماذا لو غضب الأسد من بوتين؟
- لبنان يودّع "البراندز": كورونا يفتك بـ"مولات" لبنان
- خيط تلقفته المخابرات الأميركية.. الهواتف تعطّلت بمختبر ووهان في أكتوبر
- توقعات الأبراج ليوم May 10, 2020
- لماذا اختار بومبيو القدس المحتلّة لكيّ تكون محطّته الأولى بعد تحدّيه لفيروس كورونا واستِئنافه السّفر؟ وما هي الأسباب الأربعة التي تُؤكِّد أنّ “طبخة” ترامب ونِتنياهو العُدوانيّة على إيران وسورية وحزب الله دخلت مرحلة النّضوج؟ ولماذا لا نَستبعِد احتِراقها في الجولةِ الأولى؟
- "شقائق الأسيل".. وقدرة المرأة على التفوق
- بالفيديو: إسرائيل وإيران.. في سوريا
- أكبر ولايتين في أستراليا تحجمان عن تخفيف قيود كورونا على الشركات والأعمال
- 13 اصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان
- إشارة جديدة إلى "تسرب كورونا"؟.. تقرير يؤكد غلق مختبر ووهان
- ساسة لبنان يتصارعون على القمامة في زمن الوباء
- التهريب الى سوريا : بقايا المليارات عبر الحدود!
- فلتان الدولار والغلاء مستمر .. والمفاوضات طــويلة مع صندوق النقد
- أسرار وخفايا لبنانية
- اجتماع بعبدا الفاشل
- دولة الفساد العميقة من يدمرها؟
- لهذا لم يُلغِ عون إجتماع بعبدا ولم يلتقِ جعجع
- ترميم النظام الطائفي لمصلحة طبقته السياسية حصراً!!
- «توازن الرعب» في الحرب بين المؤسسات الإستشارية!
- حلّ النفايات.. بسقوط «كارتيلاتها»
- «التيار الوطني»: لا نستعدي أحداً
- أستراليا: كل ما عليك معرفته عن خطة الثلاث مراحل لرفع قوانين الإغلاق في البلاد
- قارة وحيدة لم يصلها كورونا.. تعرف إلى أكثر بقاع الأرض أمانا
- إشكال بين دياب والفرزلي.. وباسيل ينقلب على الحكومة!
- إعادة تحريك طلب الحكومة بالـ«مساعدة العاجلة»: هل قرّر «الصندوق» إقراض لبنان؟
- فضائح العونيين وأكاذيبهم نفطاً وكهرباء: التضحية بأصغر جنودهم
- من سيكون رئيسنا المقبل؟
- العهد وحكومته لخمس سنوات قاسية من الإفلاس والقمع معاً
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
فضائح العونيين وأكاذيبهم نفطاً وكهرباء: التضحية بأصغر ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الزراعة والنفايات: دولارات لبنان في الأسمدة العضوية! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
اللاعبون بنار الفيول كُثُر... و"المايسترو" حرٌّ طليق! ...الكاتب:
لبنان: الخطة الإنقاذية في مرمى الهجمات..و«كورونا» يعود إلى الواجهة
مجلس الدفاع الأعلى يدرس «الإغلاق لـ 48 ساعة كاملة» غداً.. وتريّث دولي حول الدعم الاقتصادي
التخبط السياسي في أوجّه، والتدهور الاقتصادي بلا كوابح، وجائحة «كورونا المستجد»، يُخشى ان تكون قد جددت إقامتها في لبنان، ما أفضى الى استنفار وسائل المواجهة الصحية، وأشدها صرامة، ما طرحه وزير الصحة د.حمد حسن، عن إمكانية حبس اللبنانيين خلف أبواب منازلهم لـ 48 ساعة مرة واحدة وسط اقفال تام للبلد طيلة هذه الفترة.
وسيعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا غدا لتقرير مثل هذا الاجراء وسواه، ليتبنى مجلس الوزراء الذي ينعقد في بعبدا، ما يقرره مجلس الدفاع كالعادة.
وقال الوزير حمد لقناة «المنار» ان لجنة كورونا، انعقدت برئاسته، وأقرت تخفيض عدد اللبنانيين الوافدين من الخارج في المرحلة الثالثة لأن الارتفاع المتسارع للاصابات مردود الى مخالطة الوافدين بعائلاتهم بحيث تجاوز عدد الاصابات الـ 25 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، وتحدثت القناة عن مؤشرات غير مشجعة، وأعربت الخشية من ملامسة الاصابات رقم الألف إصابة.
وغرد الوزير حسن على تويتر قائلا: «ثلاثة مشاهد في يوم واحد» قال انها سبب خواطره القلقة، وهي مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي يدعي صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة بدعمه AUB وNGOs والجمعيات الانسانية.
مغترب بمنزله يستقبل المهنئين بدلا من الحجر ويسبب عدوى لأسرته ومحيطه، ومنطقة ترفض اقامة مغتربين لبنانيين أصحاء من سورية فأنزلناهم في فندق بجانب منزلي ببعلبك.
وأعلنت وزارة الصحة العامة صباح أمس عن تسجيل 15 إصابة بين لبنانيين قادمين من موسكو، وإصابة واحدة من مينسك، وواحدة من الكويت وحالتين من دوالا، ولم تيسجل اصابات بين العائدين من البحرين ودبي ولندن وأوكرانيا.
ومع استمرار التخبط الصحي والسياسي، ستكون الخطة الانقاذية الطبق الرئيسي على مائدة المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي.
وحتى قبل اقرارها في مجلس النواب، بدأت الخطة تتلقى اللكمات بينما هي في الطريق الى الحلبة، قد يكون بهدف ايصالها الى طاولة المفاوضات منهكة، عاجزة عن الدفاع عن نفسها، وقد يكون لغاية اخراجها من «اللعبة» تمديدا للأزمة عبر الإلهاء بالبحث عن خطة جديدة أو تعديل الخطة القائمة، ريثما تنضج طبخة «الشرق الأوسط الجديد»، وترضي كلا من الدول المعنية بحصتها من الكعكة، والمعادلة نفسها تتحكم بموعد صدور حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وليست الكورونا وحدها الدافع لتأجيل اصدار الحكم منتصف هذا الشهر كما أوحت مصادر المحكمة.
ومن المآخذ على الخطة أنها تعد هيكلة القطاع العام لتقليص كلفته، ولم تعد النظر بسياسة لبنان الخارجية، المرتبطة بالمحور الايراني - السوري، كما أنها غيبت المنظومة السياسية الحاكمة عن المسؤولية، حيال الدين العام الناجم عن الهدر والفساد في شتى إدارات الدولة، خصوصا في العشر الثاني من العام 2020، وتحاول الآن تحميلها لأصحاب الودائع في المصارف ولبعض كبار الموظفين المستفيدين، دون الوزراء المعروفين، الذين تناوبوا على الوزارات الدسمة.
في جلسة المفاوضات الأولى المنتظرة هذا الأسبوع، سيتولى وزير المال غازي وزني إطلاق النقاش حول الخطة، وسيواجه برفض المصارف اللبنانية الجزء المتعلق بمسؤوليتها في الخطة.
وضمنها وضع اليد على أموال المودعين، ومن ثم على المصارف من خلال اعادة الهيكلة وصولا لمشكلة تسعير الدولار.
هذه التحفظات، اذا لم تعالج مسبقا، فسيكون الموقف اللبناني أمام المفاوض الدولي أكثر ضعفا وركاكة.
بالعودة الى السياسة المحلية، ستكون قضية محافظ بيروت زياد شبيب، والذي تسعى الحكومة الى استبداله، محور لقاء الرئيس ميشال عون ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة بعد تعذر حل المشكلة بين عودة ورئيس الحكومة حسان دياب.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
- كيف ستبدو رحلات السفر في أستراليا ما بعد الوباء؟
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تعلن تخفيف بعض قيود كورونا بدءا من يوم الجمعة المقبل
- أستراليا تناكف بكين ثانية.. "فلنحقق في الأسواق الرطبة"
- كيم كارداشيان بالبكيني بماليبو"مثيرة وجامحة"!
- 4 ملايين مصاب بكورونا.. حالات محلية جديدة بالصين ونكبة أميركا تتفاقم وأوروبا تتجاوز الأيام العصيبة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لبنان: الخطة الإنقاذية في مرمى الهجمات..و«كورونا» يعود إلى الواجهة
- قيود على الدولار.. وعلى عبوات الحليب أيضاً!
- تلويح بـ «قفل لبنان» 48 ساعة لتعطيل صاعق «انفجارٍ كوروني»
- الصحة: 36 اصابة جديدة بكورونا
- كورونا لبنان: نتائج إيجابية ومؤشرات سلبية والآتي أسوأ
- لبنانيون يستغلون أسطح مبانيهم لإبراز هواياتهم
- لبنان يفاوض «النقد الدولي» وتطورات تخلط الأوراق محلياً وإقليمياً
- لبنان إلى مفاوضات شاقة مع صندوق النقد وسط «تهشيمٍ» لخطة الإنقاذ
- الفيول المغشوش: التياّر الوطني الحرّ يقبض على نفسه ..
- الرئيس "الشاعر" ميشال عون
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)