- توسّع التحقيق في التلاعب بسعر الليرة: ميشال مكتّف في دائرة الشبهة
- سوريا تمتص الرغيف والسيولة من لبنان
- بهاء الحريري: رجل أعمال... «يتيم سياسياً»؟
- "ديكتاتورية" عيتاني... تجرّ بلدية بيروت من فشل إلى آخر
- هل يتدخّل مصرف لبنان بمليار دولار؟
- «كورونا»: هل بدأت الموجة الثانية؟
- على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية.. «كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ
- المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء الصحيين!
- سياسة الابتزاز: الصين تلوح بفرض جمارك تصل إلى 80 في المائة على الشعير الأسترالي
- استراتيجية أميركية جديدة في المنطقة: إسرائيل آمنة وإيران منضبطة
- تقرير جديد: الاقتصاد الاسترالي لن يتعافى من كورونا قبل 2024 والبطالة لن تنخفض
- ارتفاع قياسي في إصابات عكّار وتقصير على كل المستويات
- الجنائية ترفض طلبا أستراليا بعدم التحقيق بجرائم حرب بفلسطين
- تضرب براً وجواً وبحراً.. كل ما تريد معرفته عن المدمِّرة الصينية “تايب 055”
- قصة قابيل وهابيل في الصراع بين سعد الحريري وشقيقه بهاء!
- لبنان: الخطة الإنقاذية في مرمى الهجمات..و«كورونا» يعود إلى الواجهة
- قيود على الدولار.. وعلى عبوات الحليب أيضاً!
- تلويح بـ «قفل لبنان» 48 ساعة لتعطيل صاعق «انفجارٍ كوروني»
- الكاظمي وتراجع إيران… والانقلاب
- بواخر الطاقة والفيول المغشوش: تورُّط العونيين وحزب الله
- الصحة: 36 اصابة جديدة بكورونا
- رامي مخلوف: تفكيك اللغز
- أستراليا تناكف بكين ثانية.. "فلنحقق في الأسواق الرطبة"
- كيف ستبدو رحلات السفر في أستراليا ما بعد الوباء؟
- 4 ملايين مصاب بكورونا.. حالات محلية جديدة بالصين ونكبة أميركا تتفاقم وأوروبا تتجاوز الأيام العصيبة
- كورونا لبنان: نتائج إيجابية ومؤشرات سلبية والآتي أسوأ
- اللاساميّة واللافلسطينيّة...
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تعلن تخفيف بعض قيود كورونا بدءا من يوم الجمعة المقبل
- لبنانيون يستغلون أسطح مبانيهم لإبراز هواياتهم
- سوريا من خلال ثلاثة كتب
- لبنان يفاوض «النقد الدولي» وتطورات تخلط الأوراق محلياً وإقليمياً
- لبنان إلى مفاوضات شاقة مع صندوق النقد وسط «تهشيمٍ» لخطة الإنقاذ
- الفيول المغشوش: التياّر الوطني الحرّ يقبض على نفسه ..
- سعد الحريري دون أهله.. و"السنّية السياسية" كسيحة
- مصادر "عونية" عن معركة TL: آليات التعيين "نتعة" مستجدة
- الرئيس "الشاعر" ميشال عون
- هجمة كورونية مرتدّة: لماذا تسرّع لبنان بتخفيض التعبئة؟ وبتخفيض الفحوصات العشوائية؟
- الخبير المالي والاقتصادي إيلي يشوعي: لا أمل في الخروج من النفق ما دام «الإخوة السبعة» يزينون الحياة السياسية
- نائب سوري يحذّر الروس: ماذا لو غضب الأسد من بوتين؟
- لبنان يودّع "البراندز": كورونا يفتك بـ"مولات" لبنان
- خيط تلقفته المخابرات الأميركية.. الهواتف تعطّلت بمختبر ووهان في أكتوبر
- توقعات الأبراج ليوم May 10, 2020
- لماذا اختار بومبيو القدس المحتلّة لكيّ تكون محطّته الأولى بعد تحدّيه لفيروس كورونا واستِئنافه السّفر؟ وما هي الأسباب الأربعة التي تُؤكِّد أنّ “طبخة” ترامب ونِتنياهو العُدوانيّة على إيران وسورية وحزب الله دخلت مرحلة النّضوج؟ ولماذا لا نَستبعِد احتِراقها في الجولةِ الأولى؟
- "شقائق الأسيل".. وقدرة المرأة على التفوق
- بالفيديو: إسرائيل وإيران.. في سوريا
- أكبر ولايتين في أستراليا تحجمان عن تخفيف قيود كورونا على الشركات والأعمال
- 13 اصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان
- إشارة جديدة إلى "تسرب كورونا"؟.. تقرير يؤكد غلق مختبر ووهان
- ساسة لبنان يتصارعون على القمامة في زمن الوباء
- التهريب الى سوريا : بقايا المليارات عبر الحدود!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
لبنان يودّع "البراندز": كورونا يفتك بـ"مولات" لبنان ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
فضائح العونيين وأكاذيبهم نفطاً وكهرباء: التضحية بأصغر ...الكاتب:
-
-
-
-
سوريا تمتص الرغيف والسيولة من لبنان
تهريب المشتقات النفطية عبر المعابر غير الشرعية يستنزف آخر الدولارات
انفجرت في منتصف العام الماضي فضيحة تهريب المشتقات النفطية إلى سوريا. وقتذاك بينت دراسة لـ "بلوم إنفست" ان فاتورة استيراد النفط في لبنان ارتفعت في الأشهر الستة الاولى من العام 2019 إلى 3.37 مليارات دولار بعدما كان معدلها نصف السنوي لا يتجاوز 1.6 مليارا. هذا الفرق الكبير بالاستيراد المقدرة كميته بأكثر من 3 مليون طن جرى تهريبها الى سوريا. ومن وقتها شرّعت المعابر أكثر وزادت عمليات التهريب، رغم كل الوعود الرسمية والمطالبات الشعبية باقفال المعابر غير الشرعية.
داخ منير سائق الحافلة الكبيرة التي تنقل الموظفين من الجبل الى بيروت، وهو يتنقّل من محطة إلى أخرى لتأمين 5 براميل من مادة المازوت على السعر المنخفض، لكنه عبثاً كان يحاول. فالسوق المحلية على حد قول أصحاب محطات المحروقات "منشّفة". أما المواطنون وأصحاب المصانع والمؤسسات الخدماتية فلن يستفيدوا من السعر المنخفض لصفيحة المازوت التي وصلت الى ما يعادل 6 دولارات، بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً، وتأمين مصرف لبنان 85 في المئة من الدولار المدعوم لاستيراد المشتقات النفطية.
"التهريب" من أمام الصنعة
بحسب المعطيات فان الكمية المهربة من مادة المازوت الى سوريا تصل إلى حدود 2 مليون ليتر يومياً أو ما يعادل 730 مليون ليتر سنوياً، بقيمة تصل إلى 220 مليون دولار، على سعر 60 دولاراً للبرميل. يضاف اليها مواد نفطية أخرى، ترفع فاتورة التهريب الى حدود 400 مليون دولار. وعليه فان مصرف لبنان الذي يدعم المشتقات النفطية بنسبة 85 في المئة يتكبد خسائر بقيمة 340 مليون دولار تذهب بطريقة غير شرعية الى سوريا.
ضياع مئات ملايين الدولارات على انعاش اقتصاد سوريا يأتي في الوقت الذي "لا يتطلب فيه دعم المواد الاولية للصناعة الوطنية أكثر من 300 مليون دولار أميركي"، يقول عضو هيئة مكتب المجلس الإقتصادي والإجتماعي د. أنيس أبو دياب. "فالحصار الاقتصادي على سوريا وانهيار عملتها مقابل الدولار سيجعل من كل مادة تدعم في لبنان عرضة للتهريب إليها، على حساب فاتورة الدعم اللبنانية". وبرأي أبو دياب فان "استمرار ارتفاع الدولار في لبنان سيشجع أكثر على التهريب لانه يزيد من ربح المهربين".
هذه العملية المحترفة التي تتم عبر صهاريج تنقل المازوت الى الحدود وتفرغه في خزانات كبيرة، لينقل من بعدها عبر انابيب خاصة إلى الداخل السوري، لا تستنزف الدولار المدعوم من أمام اقتصاد متهالك فحسب، بل من الممكن ان تعرّض لبنان إلى عقوبات اقتصادية نتيجة تهريبه مادة محظورة الى دولة معاقبة دولياً. هذا فضلاً عن انه من المحتمل ان يكون المهربون رجال اعمال سوريين يتقاضون الثمن بالليرة السورية أو بأي وسيلة دفع أخرى. مما يعني عدم دخول الدولار الناتج عن التهريب إلى البلد من جديد. وبحسب أبو دياب فان "الاقتصاد اللبناني يخسر مرتين: مرة باستنزاف الدولار المدعوم عبر التهريب، ومرة بزيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية مما يؤدي الى ارتفاع سعره"."شخصنة" التهريب
"منذ أكثر من عشر سنوات ونحن نطالب بايقاف التهريب عبر المعابر غير الشرعية وضبط تلك الشرعية، انما للأسف فان الأمور تشخصن وتصور الطلبات كأنها مس بالشخصيات والقيادات"، يعلق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد على استمرار عمليات التهريب، وفشل كل محاولات اقفال المعابر غير الشرعية. "فليس المهم ان يجوع المواطن او يفلس البلد بل المهم ان لا تخدش شخصية المسؤول". وبحسب سعد فانه "عندما اثرنا قضية التهريب عبر المعابر في الماضي القريب، اعتبر
"حزب الله" نفسه المتهم الأول، واخذ وزير الدفاع الياس أبو صعب المطالبة كإهانة شخصية له". وعليه فان عمليات التهريب استفحلت أكثر من أي وقت مضى وأظهرت الوقائع ان كل "البروباغندا" الاعلامية التي أظهرت تشديد المراقبة وتسكير ممرات المهربين الصغار على "الدواب"، لم تكن إلا رأس جبل الجليد الذي يخفي تحته معابر الشاحنات.
اليوم ومع انهيار لبنان ومحاولات دعم السلع الاساسية من اللحم الحي، لم يعد التهريب مشكلة قانونية أو حتى سيادية بل أصبح جريمة موصوفة بحق المواطن اللبناني واقتصاده. فـ "بأي منطق أو عقل تهرّب السلع المدعومة"، يسأل سعد ليقول انه "آن الاوان لوقف التهريب بشكل نهائي، وتغيير النهج الوقح عند فئة من المسؤولين الذين تمر عمليات التهريب وفساد صفقات الفيول المغشوش وتجديد المناقصات رضائياً والبواخر والسدود والمعامل من أمامهم، وهم يصمون آذانهم ويقفلون أنوفهم ويغمضون أعينهم ولا يحركون أي ساكن. فان كانوا على علم مصيبة وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أكبر".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- سوريا تمتص الرغيف والسيولة من لبنان
- «كورونا»: هل بدأت الموجة الثانية؟
- على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية.. «كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ
- المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء الصحيين!
- ارتفاع قياسي في إصابات عكّار وتقصير على كل المستويات
- قصة قابيل وهابيل في الصراع بين سعد الحريري وشقيقه بهاء!
- لبنان: الخطة الإنقاذية في مرمى الهجمات..و«كورونا» يعود إلى الواجهة
- قيود على الدولار.. وعلى عبوات الحليب أيضاً!
- تلويح بـ «قفل لبنان» 48 ساعة لتعطيل صاعق «انفجارٍ كوروني»
- بواخر الطاقة والفيول المغشوش: تورُّط العونيين وحزب الله
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)