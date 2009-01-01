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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 8 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ التنافس السياسي الارثوذكسي على اشده خصوصاً بين أهل البيت الواحد في ظل تنافس على تبني المطالب ‏واحتلال الموقع الاول خصوصا مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الخبير المحنك ونائب رئيس ‏الحكومة سابقا الياس بوصعب‎.

 

ـ ما زال التباعد قائماً بين قيادات درزية بسبب ملف التعيينات الذي عمّق الهوة، وصولاً إلى المعطى الإقليمي، إذ ‏يرى أحد النواب الدروز أنّ بعض هذه القيادات يتلقى تعليماته من حارة حريك ودمشق‎.

 

ـ ان تخفيف الاجراءات الوقائية على متن طائرات الشرق الاوسط بذريعة ان المسافرين اجروا فحوص كورونا قبل ‏‏48 ساعة من صعودهم الطائرة لاقى انتقادات كبيرة عبر وسائل التواصل لان الفيروس لا يظهر في ايامه الاولى ‏وبعضهم لا تظهر عليه علامات الاصابة‎.

 

ـ بدأ عدد من المصارف يشترط على المتعاملين معه فائدة صفر في المئة اذا ارادوا تحويل اموالهم الى الدولار‎.

 

ـ بدت صالات العرض لشركات سيارات في عدد من المناطق فارغة تماما من دون توضيح الاسباب وما اذا كانت ‏مرتبطة بالوضع الاقتصادي او الوضع الامني‎.

 

ـ قال وزير سابق ان رمضان هذا العام هو الأكثر توفيراً على جيوب السياسيين اذ لم يقم احد منهم حفل افطار ولو ‏على نطاق ضيق بسبب انتشار فيروس كورونا‎.‎

 

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر دبلوماسية في بيروت إن اتصالاً جرى بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الحكومة العراقية ‏مصطفى الكاظمي تجاوز التهنئة المتبادلة بتولي المسؤولية لتبادل الآراء حول مواجهة كورونا والعلاقات الثنائية ‏اللبنانية العراقية والتأسيس لتواصل لاحق، والتأكيد على الرغبة المتبادلة بإعادة العلاقات بين البلدين إلى عصرها ‏الذهبي في الستينيات والسبعينيات‎.

 

ـ كواليس‎

تتجه لجنة الإعلام ولجنة الشؤون الدولية في البرلمان الروسي - مجلس الدوما - لمناقشة الأداء الإعلامي لعدد من ‏وسائل الإعلام الروسية تجاه سورية في الآونة الأخيرة ومدى مطابقتها لمعايير المدوّنات المهنية للسلوك ‏الإعلامي وعدم احترامها لمفهوم سيادة الدول والبحث في إمكانية وجود تسلل خارجي عبر بعض العاملين ‏لاستغلال حرية الإعلام في روسيا للتشويش على علاقتها بسورية‎.‎

 

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ تخوفت أوساط سياسية من أداء أحد الأحزاب الذي يكن العداء لقطاع خاص إلى درجة أن يقوم بخطوات تضر ‏بالنظام الإقتصادي والمالي‎.

 

ـ أكد مسؤول كبير أن لديه‎

خيارا بديلا لمعالجة ملف الكهرباء اذا لم ينجح التفاوض مع شركتين دوليتين في هذا الشأن‎.

 

ـ يؤكد مرجع سياسي أنه لا يبوح بما يعرفه حرصا على إبقاء خط الرجعة مع شخصية انتقلت الى صفوف ‏المعارضة‎.‎

 

 

صحيفة اللواء‎

ـ أبدى قطب سياسي ماروني إستعداده للإِنْضِمام إلى المطالبين بتقصير ولاية رئيس الجمهورية، شرط الاتفاق ‏مسبقاً على شخص الرئيس العتيد‎!

 

ـ رئيس حزب معارض مازال ينتظر جواب الرسالة السياسية التي وجهها إلى قيادة حزب الله أواخر الشهر ‏الماضي وتضمنت مواقف وملاحظات حول ملفات ساخنة‎!

 

ـ توقعت أوساط المحامين المتابعين لمجريات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صدور الحكم على المتهمين من ‏أعضاء حزب الله خلال الشهر الحالي، دون إي إشارة إتهام لأحد من النظام السوري‎!‎

 

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ أكدت مصادر متابعة أن إسم بترا خوري الذي طرحه رئيس الحكومة لتولي منصب محافظ بيروت خلفاً للقاضي ‏زياد شبيب "احترق"، والبحث جارٍ حالياً عن تسوية لهذا المنصب تحظى بمباركة مطرانية بيروت للأرثوذكس‎.

 

ـ عُلم ان وزير الاتصالات وقّع الكتابين الموجهين الى الشركتين اللتين تديران قطاع الخلوي لإبلاغهما بنية الدولة ‏استرداد الإدارة‎.

 

ـ توقعت مصادر قضائية أن تشهد المرحلة المقبلة فتح ملفات فساد دسمة فور الانتهاء من تحديد آلية قانونية جديدة ‏وجدية لاستعادة الأموال المنهوبة‎.‎

‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎من دولة لدولة‎

تحدّث مرجع رسمي عن توجّه لاعتماد خيار "من دولة لدولة" في تمويل واستثمار ‏قطاع الكهرباء‎.‎

 

‎*‎لا تغيّر‎

لم تتغير مواقف حزب سياسي أو حركته حيال الملفات المطروحة، لكنه يعتمد خطاباً ‏هادئاً في تظهيرها والتعبير عنها‎.

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