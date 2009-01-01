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لبنان يودّع "البراندز": كورونا يفتك بـ"مولات" لبنان ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ التنافس السياسي الارثوذكسي على اشده خصوصاً بين أهل البيت الواحد في ظل تنافس على تبني المطالب واحتلال الموقع الاول خصوصا مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الخبير المحنك ونائب رئيس الحكومة سابقا الياس بوصعب.
ـ ما زال التباعد قائماً بين قيادات درزية بسبب ملف التعيينات الذي عمّق الهوة، وصولاً إلى المعطى الإقليمي، إذ يرى أحد النواب الدروز أنّ بعض هذه القيادات يتلقى تعليماته من حارة حريك ودمشق.
ـ ان تخفيف الاجراءات الوقائية على متن طائرات الشرق الاوسط بذريعة ان المسافرين اجروا فحوص كورونا قبل 48 ساعة من صعودهم الطائرة لاقى انتقادات كبيرة عبر وسائل التواصل لان الفيروس لا يظهر في ايامه الاولى وبعضهم لا تظهر عليه علامات الاصابة.
ـ بدأ عدد من المصارف يشترط على المتعاملين معه فائدة صفر في المئة اذا ارادوا تحويل اموالهم الى الدولار.
ـ بدت صالات العرض لشركات سيارات في عدد من المناطق فارغة تماما من دون توضيح الاسباب وما اذا كانت مرتبطة بالوضع الاقتصادي او الوضع الامني.
ـ قال وزير سابق ان رمضان هذا العام هو الأكثر توفيراً على جيوب السياسيين اذ لم يقم احد منهم حفل افطار ولو على نطاق ضيق بسبب انتشار فيروس كورونا.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر دبلوماسية في بيروت إن اتصالاً جرى بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تجاوز التهنئة المتبادلة بتولي المسؤولية لتبادل الآراء حول مواجهة كورونا والعلاقات الثنائية اللبنانية العراقية والتأسيس لتواصل لاحق، والتأكيد على الرغبة المتبادلة بإعادة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي في الستينيات والسبعينيات.
ـ كواليس
تتجه لجنة الإعلام ولجنة الشؤون الدولية في البرلمان الروسي - مجلس الدوما - لمناقشة الأداء الإعلامي لعدد من وسائل الإعلام الروسية تجاه سورية في الآونة الأخيرة ومدى مطابقتها لمعايير المدوّنات المهنية للسلوك الإعلامي وعدم احترامها لمفهوم سيادة الدول والبحث في إمكانية وجود تسلل خارجي عبر بعض العاملين لاستغلال حرية الإعلام في روسيا للتشويش على علاقتها بسورية.
صحيفة الجمهورية
ـ تخوفت أوساط سياسية من أداء أحد الأحزاب الذي يكن العداء لقطاع خاص إلى درجة أن يقوم بخطوات تضر بالنظام الإقتصادي والمالي.
ـ أكد مسؤول كبير أن لديه
خيارا بديلا لمعالجة ملف الكهرباء اذا لم ينجح التفاوض مع شركتين دوليتين في هذا الشأن.
ـ يؤكد مرجع سياسي أنه لا يبوح بما يعرفه حرصا على إبقاء خط الرجعة مع شخصية انتقلت الى صفوف المعارضة.
صحيفة اللواء
ـ أبدى قطب سياسي ماروني إستعداده للإِنْضِمام إلى المطالبين بتقصير ولاية رئيس الجمهورية، شرط الاتفاق مسبقاً على شخص الرئيس العتيد!
ـ رئيس حزب معارض مازال ينتظر جواب الرسالة السياسية التي وجهها إلى قيادة حزب الله أواخر الشهر الماضي وتضمنت مواقف وملاحظات حول ملفات ساخنة!
ـ توقعت أوساط المحامين المتابعين لمجريات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صدور الحكم على المتهمين من أعضاء حزب الله خلال الشهر الحالي، دون إي إشارة إتهام لأحد من النظام السوري!
صحيفة نداء الوطن
ـ أكدت مصادر متابعة أن إسم بترا خوري الذي طرحه رئيس الحكومة لتولي منصب محافظ بيروت خلفاً للقاضي زياد شبيب "احترق"، والبحث جارٍ حالياً عن تسوية لهذا المنصب تحظى بمباركة مطرانية بيروت للأرثوذكس.
ـ عُلم ان وزير الاتصالات وقّع الكتابين الموجهين الى الشركتين اللتين تديران قطاع الخلوي لإبلاغهما بنية الدولة استرداد الإدارة.
ـ توقعت مصادر قضائية أن تشهد المرحلة المقبلة فتح ملفات فساد دسمة فور الانتهاء من تحديد آلية قانونية جديدة وجدية لاستعادة الأموال المنهوبة.
.
صحيفة الأنباء
*من دولة لدولة
تحدّث مرجع رسمي عن توجّه لاعتماد خيار "من دولة لدولة" في تمويل واستثمار قطاع الكهرباء.
*لا تغيّر
لم تتغير مواقف حزب سياسي أو حركته حيال الملفات المطروحة، لكنه يعتمد خطاباً هادئاً في تظهيرها والتعبير عنها.
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- أسبوع المفاوضات الصعبة مع الصندوق... والــرياض تنصح بالتهدئة
- أسرار وخفايا لبنانية
- مفاجآت تنتظر صندوق النقد في بيروت
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