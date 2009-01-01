أسبوع المفاوضات الصعبة مع الصندوق... والــرياض تنصح بالتهدئة

ينطلق هذا الأسبوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي على وقع تأزُّم الوضع الصحي مجدداً، حيث ما كاد لبنان يتنفّس الصعداء صحياً، حتى أدّى الإهمال إلى موجة ثانية من وباء «كورونا» المستجد، أعادت الخوف إلى قلوب اللبنانيين، في ظلّ أزمة مالية متدحرجة دفعت الناس إلى تجاوز أساليب الوقاية، بحثاً عن لقمة عيش أصبحت متعذرة، في وضع يزداد صعوبة وتأزماً.

ينطلق هذا الأسبوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي على وقع تأزُّم ‏الوضع الصحي مجدداً، حيث ما كاد لبنان يتنفّس الصعداء صحياً، حتى ‏أدّى الإهمال إلى موجة ثانية من وباء "كورونا" المستجد، أعادت ‏الخوف إلى قلوب اللبنانيين، في ظلّ أزمة مالية متدحرجة دفعت ‏الناس إلى تجاوز أساليب الوقاية، بحثاً عن لقمة عيش أصبحت ‏متعذرة، في وضع يزداد صعوبة وتأزماً.‏

في الوقت الذي ينتظر المواطن نافذة أمل صحية ومعيشية، يرتفع ‏منسوب المواجهات السياسية حول ملفات الكهرباء والفيول ‏المغشوش والمازوت والطحين المهرّب، فيما العين شاخصة على ‏القضاء، الذي وضع يده على هذه الملفات وبدأ تحقيقاته، ولكن لا ‏يُعرف ما إذا كانت هذه التحقيقات ستصل إلى خواتيمها السعيدة ‏بمحاسبة الرؤوس الكبيرة، أم سيكتفي بحركة إعلامية لا تطاول من ‏يجب ان تطاوله.‏

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وتتجّه الأنظار إلى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس تيار ‏‏"المردة" سليمان فرنجية، الذي لم يشارك في لقاء بعبدا الحواري، ‏ويخوض مواجهة مفتوحة مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران ‏باسيل، ومن دون ان يعرف بعد ما إذا كانت مواقفه ومواجهته ستصل ‏إلى حدود تعليق مشاركته في الحكومة ام الاستقالة منها، لتزيد ‏الوضع تعقيداً، على رغم انّ الوساطات دخلت على أكثر من خط، في ‏محاولة لإبقاء الأمور تحت السقف وتحت السيطرة.‏

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لكن ما خطف الاضواء امس، كانت زيارة السفير السعودي في لبنان ‏وليد البخاري للرئيس سعد الحريري في "بيت الوسط"، غداة ما شهده ‏بعض شوارع بيروت السبت من تظاهرات سيارة لمؤيّديه، في مواجهة ‏تظاهرات مماثلة لمؤيّدي شقيقه الأكبر بهاء الدين، الذي يروّج انصاره ‏انه آتٍ قريباً الى لبنان لدخول المعترك السياسي.‏

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وإذ تعدّدت التفسيرات والروايات حول زيارة البخاري للحريري في هذه ‏المرحلة، افاد بيان أصدره المكتب الاعلامي للحريري، انّه اجرى ‏والبخاري "جولة أفق تناولت آخر المستجدات السياسية والأوضاع ‏العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين".‏

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وفيما قالت مصادر مطلعة انّ البخاري نقل الى الحريري دعوة ‏سعودية الى التهدئة في هذه المرحلة، على الصعيد اللبناني عموماً ‏وعلى صعيد البيئة التي ينتمي اليها الحريري خصوصاً، قالت مصادر ‏قريبة من السفارة السعودية، انّ البخاري نقل الى الحريري "رسالة ‏دعم له وحرص المملكة "على استقرار لبنان وازدهاره، في ظلّ ‏الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، مشدّداً على "أهمية دور المملكة ‏العربية السعودية في وقوفها الى جانب لبنان واهله".‏

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ولفتت المصادر، الى انّ المملكة حريصة على "أهمية الحؤول دون ما ‏يثير الفتنة في لبنان عموماً وضمن الصف الواحد خصوصاً". واصفة ‏ما حصل من تحرّكات في الأيام الماضية في بعض احياء بيروت، ‏نُسبت الى انصار بهاء الدين رفيق الحريري، بأنّ "لا قيمة لها ولا اي ‏أهمية". كذلك نفت المصادر ما تردّد عن برامج سعودية لدعم بهاء ‏الحريري، معتبرة "انّ الرئيس سعد الحريري كان وسيبقى الحليف الاول ‏للمملكة".‏

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من جهّتها اكّدت مصادر "بيت الوسط" هذه الأجواء، وقالت ‏لـ"الجمهورية"، انّ زيارة البخاري للحريري "استثنائية ولافتة في شكلها ‏وتوقيتها ومضمونها". ونقلت هذه المصادر "تأكيد السفير الضيف ‏على الحفاظ على ارقى العلاقات مع الرئيس الحريري، وله مكانته ‏الخاصة التي لا يرقى اليها احد، والتي لا تتلاقى في اهميتها مع اي ‏شخصية او طرف آخر. وانّ الحديث عن دعم سعودي لأي كان، بمن ‏فيهم شقيقه بهاء، لا اساس لها من الصحة وهي من الأمور غير ‏الواردة لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل".‏

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‏"كوكتيل" التظاهرات

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وتعليقاً على التظاهرات التي جرت بعد ظهر امس في محيط "بيت ‏الوسط" واستُخدمت فيها الدراجات النارية، قالت مصادره ‏لـ"الجمهورية"، انّها "لم تدع الى اي حراك، وانّ ما حصل مردّه الى ‏قيام مجموعات غريبة عن اجواء التيار، اطلقت شعارات مختلفة. ‏ووصفتها بأنّها "كوكتيل" و"خليط" تدعمه "مجموعات وشخصيات ‏معروفة، ترغب بالإساءة الى اهل البيت اكثر مما تخدمه ولن تزيد ‏أكثر".‏

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حسن: إرتفاع كارثي

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من جهة ثانية، عاد وباء "كورونا" يقضّ مضاجع اللبنانيين بقوة خلال ‏عطلة نهاية الاسبوع، على اثر تسجيل عدد كبير من الإصابات في ‏بيروت وبعض المناطق، ما استدعى من المراجع المسؤولة والادارات ‏المعنية اعادة النظر بكل الاجراءات المتخذة على كل المستويات ‏للوقاية من هذا الوباء القاتل.‏

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وقال وزير الصحة حسن حمد لـ"الجمهورية"، انّ "الاسترخاء المبالغ ‏فيه واللامسؤولية المدنية اللذين طبعا سلوك المجتمع اللبناني خلال ‏الأيام الماضية يقفان وراء هذا الارتفاع الكارثي في عدد الاصابات ‏بفيروس كورونا، والذي قد يكون مؤشراً إلى احتمال تفلّت الأمور ‏وخروجها عن السيطرة، وبالتالي الانطلاق مجدداً من نقطة الصفر".‏

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ولفت الى "انّ كل الإجراءات التي إتخذتها َوزارة الصحة لا تزال ‏مستمرة، لكن المشكلة تكمن في استسهال المجتمع التفلّت من ‏الضوابط المحدّدة وعدم تقيّده بقواعد التخفيف المتدرج للتعبئة ‏العامة".‏

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وحذّر حسن من "انّ ذريعة الوضع الاقتصادي الصعب لتبرير ‏الاستهتار، وعلى أحقيتها، لا تقاس ولا تقارن بالثمن الباهظ الذي ‏سيدفعه لبنان اذا انتشر كورورنا بوتيرة مرتفعة، ولن يكون نظامنا ‏الصحي، كما النظام الصحي في أرقى الدول، قادراً على اللحاق بها ‏وتحمّل تداعياتها". وأوضح "أنّ خيار الإقفال التام للبلد، ايام الجمعة ‏والسبت والأحد من الاسبوع الحالي قد يكون ضرورياً لإعادة تفعيل ‏الضوابط وإجراء مسح ميداني في بعض المناطق".‏

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وفي هذه الأجواء، كشفت مراجع معنية لـ"الجمهورية"، انّ رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون لاحق التطورات المتأتية عن حال ‏الفلتان في الشارع، وتتبّع التقارير التي تحدثت عن ازدياد حالات ‏الإصابة بالكورونا، واطلع من المعنيين في الأجهزة الأمنية والطبية ‏على واقع الحال، مشدّدا على جدّيتها وإحياء حالات الوعي التي تميّز ‏بها اللبنانيون في المراحل السابقة، لئلا تذهب تضحياتهم هباء.‏

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مجلس الوزراء

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وفي معلومات "الجمهورية"، انّ رئيس الجمهورية تفاهم ورئيس ‏الحكومة حسان دياب على نقل جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً ‏الثلثاء من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري، لتكون التدابير ‏المحتمل احياؤها على جدول اعمال الجلسة، بالإضافة الى استكمال ‏البحث في بعض الخطوات والتدابير الفورية والسريعة التي يجري ‏البحث فيها، من اجل مكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنها، ‏بالإضافة الى استكمال البحث في بعض العناوين المطروحة من ‏ضمن الخطة الإقتصادية.‏

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مجلس الدفاع

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وعلمت "الجمهورية"، انّ الإتصالات ستتواصل في الساعات المقبلة ‏بين مختلف المراجع المعنية الصحية والإجتماعية والأمنية، وقد تكون ‏هناك حاجة الى دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع يُعقد قبل ‏ظهر غد للبحث في تعزيز التدابير، لإعادة لجم ظاهرة تمدّد الإصابات ‏بوباء كورونا مجدداً، في عملية انتشار لم توفر اي قضاء، من عكار الى ‏اقصى مناطق الجنوب والبقاع، ولا سيما لجهة انتشار الإصابات في ‏صفوف وحدة الحماية في المحكمة العسكرية، والتي بلغت 13 إصابة، ‏وسط مخاوف من امكان اصابة بقية العسكريين وقضاة المحكمة ‏والموقوفين والمحامين الذين ارتادوا المحكمة في الأيام الأخيرة.‏

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وفي معلومات "الجمهورية"، انّ رئيس الحكومة سيجري اتصالاته ‏بالقادة العسكريين والأمنيين لتقييم الموقف والبحث في الحاجة الى ‏دعوة المجلس من عدمه، وهو في حال عدم توجيه الدعوة سينقل ‏آراءهم واقتراحات اللجنة الوزارية المكلفة بملف الكورونا الى مجلس ‏الوزراء.‏

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وكانت وزارة الصحة العامة اعلنت امس عن 36 اصابة جديدة، 23 منها ‏تابعة لمقيمين، جميعهم من المخالطين، و13 من بين الوافدين، ما رفع ‏العدد التراكمي إلى 845 حالة.‏

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ونبّهت الوزارة المواطنين في بيانٍ، "الى ضرورة وإلزامية التشدّد ‏بشروط الحَجر المنزلي لمن يُطلب منهم ذلك، وخصوصاً الوافدين من ‏الخارج ومخالطيهم والذين خالطوا حالات مصابة".‏

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وأصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي تعميماً خصّ فيه ‏المرحلة الثالثة من تخفيف التعبئة العامة، معدّلاً بموادها. حيث أشار ‏إلى أنّه "يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السابعة ‏مساء ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم". ولفت التعميم إلى أنّه ‏‏"في حال استمرار بعض المواطنين بعدم الالتزام، سيُصار الى إقفال ‏تام للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية ‏كافة".‏

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من جهتها، نفت قيادة الجيش الأخبار المتداولة عن انتشار فيروس ‏كورونا في المؤسسة العسكرية ووضع 1200 عسكري في الحَجر ‏الصحي والمنزلي، مشيرةً إلى أنّ "عدد الإصابات في صفوف ‏العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية.‏

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وفي ظلّ الإرتفاع الكبير للإصابات أمس، تتجّه الأنظار نحو محافظة ‏عكّار وخصوصاً بلدة جديدة القيطع، حيث جرى الحديث عن استقبال ‏مغترب لأهالي القرية لتهنئته بعودته من نيجيريا، ليتبيّن لاحقاً أنّه ‏مصاب بالفيروس، إلّأ أنّ خلية الأزمة في البلدة نفت ذلك، ويستمرّ ‏إجراء الفحوصات في كلّ من القيطع ورحبة وبعض بلدات المحافظة، ‏وسط الدعوات لالتزام المنازل.‏

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عودة وملف شبيب في بعبدا اليوم

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من جهة ثانية، وفي الوقت الذي تحدثت مصادر وزارية عن إحياء ‏البحث في سلة جديدة من التعيينات الإدارية، التي تشمل مركز ‏محافظ بيروت، بعد انتهاء ولاية انتداب المحافظ زياد شبيب من ‏السلك القضائي وقرب انتهاء المهلة الممدّدة لانتداب القاضية فاطمة ‏الصايغ عويدات من السلك عينه الى رئاسة مجلس الخدمة المدنية، ‏يزور متروبوليت بيروت المطران الياس عودة رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون بناءً على طلب المطرانية، بغية نقل الموقف الأرثوذكسي ‏في شأن سلة التعيينات الأخيرة والتي تجاوزت حق الطائفة ببعض ‏المواقع الإدارية، بعد تجاهل حصّة الطائفة في احد المواقع الأساسية ‏في التعيينات الأخيرة في مجلس الخدمة المدنية. بالإضافة الى ‏الترددات التي انتهت اليها قضية تعيين بديل من شبيب في محافظة ‏بيروت، وتجاهل ملاحظات البطريركية الارثوذكسية ومطرانية بيروت، ‏التي كانت تؤخذ في الاعتبار عند تعيين محافظ العاصمة.‏

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وفي انتظار نتائج زيارة عودة لعون، لا يمكن التكهن بإمكان اجراء ‏التعيين في جلسة مجلس الوزراء غداً من عدمه. ولكن معلومات راجت، ‏تتحدث عن اصرار رئيس الحكومة ومعه رئيس "التيار الوطني الحر" ‏النائب جبران باسيل على تعيين الدكتورة بترا خوري في المحافظة. ‏وهو اقتراح يرفضه آخرون، ويطرحون اسماء أخرى منها على سبيل ‏المثال، القضاة مروان عبود او وهيب دورة او ايلي معلوف، وسط ‏حديث عن احتمال وجود أسماء أخرى لها من يدعمها.‏

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‏"القوات"‏

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في غضون ذلك، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، انّ ‏‏"التهريب الحاصل للمازوت والطحين والدولار يرتقي إلى مصاف ‏الجريمة الوطنية في حق الشعب اللبناني. فبمعزل عن انّ التهريب ‏مرفوض أساساً ومخالف للقانون، فإنّه يحصل في لحظة انهيار لبنان، ‏وكأنّ المتحكمين بالقرار السياسي آخر همّهم لبنان ومصلحة اللبنانيين، ‏ويضعون نصب أعينهم مصالحهم ومصالح النظام السوري على ‏حساب الشعب اللبناني".‏

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ورأت المصادر، "انّ هذا الملف يشكّل فضيحة الفضائح، وعلى القضاء ‏ان يضع يده عليه سريعاً، وفي حال لم تبادر السلطة إلى معالجة ‏الأمر، فيعني انّها إما مقصِّرة وإما متواطئة وإما الاحتمالان معاً، ولا ‏يوجد ما يبرّر هذا التقصير الفاضح، والسلطة متهمة حتى إثبات ‏العكس".‏

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واستغربت المصادر "محاولات البعض التنصُّل من مسؤولياته في ‏ملف الكهرباء، على رغم انّ القاصي والداني يعلم انّ الوزارة باستلامه ‏منذ عشر سنوات، والكهرباء من سيئ إلى أسوأ. هذا ناهيك عن ‏الفضائح في البواخر والفيول المغشوش والفشل والتخبُّط في هذا ‏الملف".‏

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واعتبرت انّ الدولة في وضع منكوب على كافة الصعد والمستويات، ‏وبدلاً من التلهي في خطط نظرية، يجب الإسراع في اللجوء إلى ‏خطوات عملية معروفة من قِبل جميع اللبنانيين، الذين ينتظرون ‏معالجات لملفات مكشوفة ومعروفة، تشكّل مضبطة اتهام، وحلّها ‏يؤشر إلى صدقية السلطة او عدمها، لأنّ الناس تنتظر أفعالاً لا ‏فذلكات ونظريات وعناوين عريضة الهدف منها الهروب إلى الأمام ‏من أجل التغطية على من يسيء إلى لبنان واللبنانيين".‏

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صندوق النقد.. والدولار

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اقتصادياً ومالياًَ، يبدأ الاسبوع الطالع بحدث استثنائي يتمثّل ببدء ‏المفاوضات الرسمية بين السلطات اللبنانية ووفد صندوق النقد ‏الدولي، الذي سيزور بيروت من اجل إتمام هذه المهمة.‏

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وتعلّق الاوساط الاقتصادية والمالية أهمية كبيرة على نجاح هذه ‏المفاوضات، للوصول الى مرحلة الحصول على تمويل للخطة ‏الاصلاحية الانقاذية التي وضعتها الحكومة. لكن المعلومات تشير الى ‏مرحلة قاسية من المفاوضات، خصوصاً في ما يتعلّق بالشق ‏الاصلاحي في الخطة.‏

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الى ذلك، تواصل السوق السوداء للدولار نشاطها في ظلّ استمرار ‏اضراب مؤسسات الصيرفة. وفي آخر الارقام المتوافرة، انّ سعر صرف ‏الدولار سجّل 4200 و4300 ليرة في عطلة الاسبوع. وتترقّب الاوساط ‏المالية كيف سيتفاعل السوق مع عملية بدء التفاوض مع صندوق ‏النقد، واذا ما كان ذلك سيؤثر ايجاباً على تحسّن، ولو طفيف في سعر ‏صرف الليرة.‏

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في الاثناء، لا يزال نشاط الوحدة النقدية التي انشأها مصرف لبنان من ‏اجل التدخل في سوق الصرف الموازية شبه مُغيّب. ومن المنتظر ان ‏تساهم هذه الوحدة في لجم محدود لسعر الدولار، لمنع صعوده الى ‏مستويات قياسية على المدى القصير، على الأقل.‏

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وفي سياقٍ آخر، ستغادر باخرة الحفر في البلوك رقم 4 المياه اللبنانية ‏خلال الاسبوع، بعد الانتهاء من الامور التقنية واقفال البئر الاستكشافية ‏التي كانت قد حُفرت.‏