أحدث الأخبار:
- المازوت إلى سوريا: شراكة بين موزّعين ومهرّبين
- التحقيق مع الصرّافين: استدعاء مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان
- جامعة سيّدة اللويزة تقتطع من الرواتب: لم نصرف أيّ أستاذ
- شكوى على مطران
- رفض استقالة عبد الله
- لا عفو عن عملاء..
- أطباء الأسنان أمام خيار الاقفال النهائي!
- وزير التربية «ينفّس» احتقان الأهالي؟
- «كورونا» يتوعد اللبنانيين بـ«أيام صعبة».. وانقسام «الحريرية» يشتعل
- التهريب إلى سوريا: تنصّل عوني وعراضات سياسية وأمنية
- فرنجية: ملف الفيول المغشوش سياسي وسركيس حليس سيمثل أمام العدالة ولكن ليس عدالة جبران باسيل
- المطالبة الأرثوذوكسية بالمناصب: كضربة سيف في الماء
- قضية الصرّافين والتلاعب بالدولار.. تورّط ميشال أم رامز مكتّف؟
- هل تُمهِّد الحُكومة المِصريّة لضربةٍ عسكريّةٍ لمنع اكتِمال سد النهضة مع اقتِراب موعد مَلء خزّاناته؟ ولماذا يعتقد الكثيرون أنّ رِسالتها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي تَبرئةٌ للذمّة وإسقاط أيّ لوم وبمثابة الإنذار الأخير؟ وما هُما الخِياران الاستراتيجيّان الصّعبان اللّذان تدرسهما القِيادة المِصريّة والمؤسّسة العسكريّة؟
- ريهانا ومؤخرتها الرائعة في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY" الصيفية!
- 14 إصابة جديدة بكورونا في لبنان
- لبنان دخل موجة كورونا الثانية: أوقفوا رحلات المغتربين فوراً
- أستراليا: الحكومة تدرس إمكانية قطع إعانات كورونا أسرع مما كان مخطط لها
- أستراليا: ولاية فيكتوريا تعلن تخفيف بعض القيود من منتصف ليل الثلاثاء
- سحب أنواع من العصير من الأسواق الأسترالية بسبب احتمال تلوث فطري
- صاروخ كروز أطلق خطأ.. نيران صديقة تقتل وتصيب العشرات من قوات البحرية الإيرانية
- المفاوضات المالية الشاقة تحت وطأة الانزلاق الوبائي
- أسبوع المفاوضات الصعبة مع الصندوق... والــرياض تنصح بالتهدئة
- أسرار وخفايا لبنانية
- الديبلوماسيون يسألون: هل ستفون بالتزاماتكم؟
- مفاجآت تنتظر صندوق النقد في بيروت
- لهذه الأسباب تغيرت استراتيجية «القوات»
- «داعش» من جديد... ولبنان ليس ببعيد
- بلاد ما بين السفيرين
- هكذا «انتفض» القاضي علي ابراهيم
- أستراليا.. بالفيديو: إلقاء القبض على امرأة بصحبة طفلها يثير الجدل في سيدني
- شواطىء كورونا: الحجز المسبق ضروري هذا الصيف
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل حالة واحدة مع عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية
- كورونا... "فلت الملق"!
- تراجع «دفاعات الكورونا» يُعيد خيار الطوارئ إلى الواجهة!
- لماذا دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط؟
- سيطرة “حزب” وغياب القرار الواحد و”خطة دونكيشوتية”!
- مشاهد من كباش "مشاريع" الرؤساء: متى ينقلب باسيل على الحكومة؟
- الكهرباء: العرض الصيني يتجدّد.. «سيمنز» تصرف النظر عن الاستثمار في لبنان؟
- فلتكُن انتخابات مبكرة... حمايةً للاستقرار
- ماذا لو صعّب صندوق النقد شروطه على لبنان؟
- توسّع التحقيق في التلاعب بسعر الليرة: ميشال مكتّف في دائرة الشبهة
- سوريا تمتص الرغيف والسيولة من لبنان
- بهاء الحريري: رجل أعمال... «يتيم سياسياً»؟
- "ديكتاتورية" عيتاني... تجرّ بلدية بيروت من فشل إلى آخر
- هل يتدخّل مصرف لبنان بمليار دولار؟
- «كورونا»: هل بدأت الموجة الثانية؟
- على خطى المصارف وبغطاء من وزير التربية.. «كارتيل» المدارس الخاصة يحتجز التلاميذ
- المجذوب خضع للمدارس رغم تحذيرات الخبراء الصحيين!
- سياسة الابتزاز: الصين تلوح بفرض جمارك تصل إلى 80 في المائة على الشعير الأسترالي
-
المازوت إلى سوريا: شراكة بين موزّعين ومهرّبين ...الكاتب:
-
لبنان دخل موجة كورونا الثانية: أوقفوا رحلات ...الكاتب:
-
الديبلوماسيون يسألون: هل ستفون بالتزاماتكم؟ ...الكاتب:
-
مفاجآت تنتظر صندوق النقد في بيروت ...الكاتب:
-
لهذه الأسباب تغيرت استراتيجية «القوات» ...الكاتب:
-
«داعش» من جديد... ولبنان ليس ببعيد ...الكاتب:
-
هكذا «انتفض» القاضي علي ابراهيم ...الكاتب:
-
سيطرة “حزب” وغياب القرار الواحد و”خطة دونكيشوتية”! ...الكاتب:
-
مشاهد من كباش "مشاريع" الرؤساء: متى ينقلب ...الكاتب:
-
الكهرباء: العرض الصيني يتجدّد.. «سيمنز» تصرف النظر ...الكاتب:
-
فلتكُن انتخابات مبكرة... حمايةً للاستقرار ...الكاتب:
-
ماذا لو صعّب صندوق النقد شروطه على ...الكاتب:
-
توسّع التحقيق في التلاعب بسعر الليرة: ميشال ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
استراتيجية أميركية جديدة في المنطقة: إسرائيل آمنة ...الكاتب:
-
-
-
-
الفيول المغشوش: التياّر الوطني الحرّ يقبض على ...الكاتب:
-
سعد الحريري دون أهله.. و"السنّية السياسية" كسيحة ...الكاتب:
-
مصادر "عونية" عن معركة TL: آليات التعيين ...الكاتب:
-
الرئيس "الشاعر" ميشال عون ...الكاتب:
-
هجمة كورونية مرتدّة: لماذا تسرّع لبنان بتخفيض ...الكاتب:
-
لبنان يودّع "البراندز": كورونا يفتك بـ"مولات" لبنان ...الكاتب:
لا عفو عن عملاء..
قيّم هذا المقال/الخبر:
أكّدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن اقتراح مرسوم العفو الخاص الذي سيُصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن نحو 300 موقوف ومحكوم، لن يشمل أي محكوم بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، ولا أي محكوم بجرائم الإرهاب. وأكّدت المصادر أن أحداً لم يقترح إدراج أسماء عملاء في المرسوم.
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- المازوت إلى سوريا: شراكة بين موزّعين ومهرّبين
- التحقيق مع الصرّافين: استدعاء مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان
- جامعة سيّدة اللويزة تقتطع من الرواتب: لم نصرف أيّ أستاذ
- شكوى على مطران
- رفض استقالة عبد الله
- لا عفو عن عملاء..
- أطباء الأسنان أمام خيار الاقفال النهائي!
- وزير التربية «ينفّس» احتقان الأهالي؟
- «كورونا» يتوعد اللبنانيين بـ«أيام صعبة».. وانقسام «الحريرية» يشتعل
- التهريب إلى سوريا: تنصّل عوني وعراضات سياسية وأمنية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)