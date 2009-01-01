لا عفو عن عملاء..

أكّدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن اقتراح مرسوم العفو الخاص الذي سيُصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن نحو 300 موقوف ومحكوم، لن يشمل أي محكوم بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، ولا أي محكوم بجرائم الإرهاب. وأكّدت المصادر أن أحداً لم يقترح إدراج أسماء عملاء في المرسوم.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية صحيفة الاخبار اللبنانية