رفض استقالة عبد الله

لا يزال رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين العبدالله يمارس مهامه في المحكمة كالمعتاد؛ إذ تبيّن أن قيادة الجيش رفضت استقالته من منصبه إثر الضجة التي أثيرت بشأن حكم إسقاط التهم عن العميل عامر الفاخوري، بذريعة مرور الزمن، ما أدى إلى الإفراج عن العميل وتهريبه من السفارة الأميركية إلى خارج البلاد. وسبق قرارَ رفض استقالة العبدالله حُكمٌ عن محكمة التمييز العسكرية، برئاسة القاضي طاني لطّوف، ثبّتت فيه حكم المحكمة العسكرية الدائمة بحق الفاخوري.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية صحيفة الاخبار اللبنانية