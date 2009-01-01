شكوى على مطران

تلقّى البطريرك الماروني بشارة الراعي شكاوى من قوى سياسية بحق أحد المطارنة، متهمين إياه بعقد لقاءات سياسية مع قوى حزبية يطلق فيها مواقف تسهم في التوتير بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي في الجبل.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية صحيفة الاخبار اللبنانية