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“المستقبل” والسنّة بين سعد وبهاء ...الكاتب:
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سنّة لبنان كأشقّائهم في المنطقة: لا قادة ...الكاتب:
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الحزب "يحتكر" السلاح... وزارة الاقتصاد تتحرّك ...الكاتب:
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أحكام بـ 273 مليون ليرة فقط في ...الكاتب:
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فرنجية "فجّر" معركة الرئاسة: أنا الرئيس المقبل ...الكاتب:
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رئيس "المردة" يفتح النيران على "الوطني الحر"... ...الكاتب:
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الهجوم على سلامة أصاب الثقة بالليرة وأزمة ...الكاتب:
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إستدعاء شرّوف يفتح معركة الحريات مجدداً... وعويدات ...الكاتب:
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ماذا يمنع الدولار من تجاوز 1.000.000 ليرة؟ ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
لوحظ أنّ الحملات على مرجعية مالية خف منسوبها بشكل واضح بعد رسائل دولية وُجّهت إلى مرجعيات لبنانية وحذّرتهم من مغبة ما يقومون به، دون إغفال جولات السفيرة الأميركية في بيروت على رؤساء وقيادات لبنانية.
يقول أحد رجال الاقتصاد إنّ تمديد العام الدراسي في الصيف المقبل سيعمّق من جراح القطاع السياحي الذي دخل اصلا في موت سريري.
علق نائب على اخبار القبض على كميات من المخدرات المهربة ومصادرتها قائلا: امران مقلقان في الموضوع اولهما انه لا يصار الى الكشف عن هوية صاحب البضاعة، والثاني ان عملية اتلافها مشكوك فيها ايضا خصوصا ان عمليات الحرق امام العدسات تقتصر على "كم كيلو".
افاد رجال دين من وباء الكورونا اذ تم ارجاء تقاعدهم بسبب تأجيل الاجتماعات السينودسية التي تنتخب البدائل كما غياب الموفدين البابويين الذين يتابعون ملفات هؤلاء.
الجمهورية
لاحظ مراقبون مزاولة أحد الموظفين عمله ودوامه في مكتبه رغم تقديمه استقالته من منصبه.
تستغرب جهات قريبة من مسؤول كبير التعارض التام بين مواقف رئيس حزب وتصريحات كوادره.
سخر أحد الدبلوماسيّين من مجموعة اقتراحات وتدابير إتّخذت تحت شعار الإصلاح وتمنى إعطاء رئيس الحكومة مهلة خمس سنوات على الأقل لتطبيقها.
اللواء
تتركز، حسب مصدر دبلوماسي، مهمة وزير خارجية دولة كبرى في المنطقة بترتيب توازنات في الخليج وشمال أفريقيا!
يُبدي نائب بارز استغرابه لعدم شمول التوقيفات، في لعبة تصاعد سعر صرف الدولار، مصرفيين ومدراء مصارف معروفين؟
سادت أجواء بلبلة ليلاً، لدى موظفي القطاع العام عن اتجاه لتحويل نصف راتب للموظفين عن شهر أيار الحالي قبل عيد الفطر السعيد..
نداء الوطن
أفيد أنّ مصرف لبنان يستعد لإطلاق "المنصة الالكترونية" قريباً في سبيل إصدار سعر يومي موحّد لصرف الدولار.
استغربت أوساط نيابية تأخر رئاسة الجمهورية في توقيع قانون "تعليق المهل القانونية" رغم أهميته وحاجة الناس إليه في هذه الظروف الصعبة.
لوحظ أنّ دوائر وزارة الخارجية تعاطت بكثير من التكتّم إزاء المراجعات الإعلامية التي وردتها للاستفسار عن مجريات "الخلوة المطوّلة" بين الوزير ناصيف حتي والسفيرة الأميركية.
الأنباء
تزداد الشكاوى من مغتربين عادوا الى لبنان في مرحلة التعبئة من اختلال معايير الالتزام بالاجراءات المفترضة.
بلغ التشظّي ضمن أفرقاء الخط السياسي الواحد مرحلة تفوق الحدّة التي تظهر في التصاريح العلنية.
البناء
قالت مصادر أمنية إن الجماعات التي تتحرك تحت عنوان دعم رجل الأعمال بهاء الحريري تتركز في شمال لبنان وأبرزها كان ضمن مجموعات شاركت في الحراك، خصوصاً في مواجهة قوى الأمن والجيش في بيروت وطرابلس وتاريخها يشير لعلاقات مع جماعات متطرفة ومع مؤسسات تركية وقطرية. وتساءلت عما إذا كان بمستطاع بهاء الحريري تحمل تبعات ذلك في علاقته بالخليج.
قالت مصادر خليجية إن النيات الأميركية بإعادة التموضع وتخفيف الحضور العسكري في المنطقة تبدو جدية وإن إيجاد تفاهمات خليجية إيرانية موضع تشجيع غربي، خصوصاً إذا نجحت مساعي التوصل لمسار تهدئة في اليمن يفتح الباب لتسوية سياسية تشكل فرصة فك اشتباك خليجي إيراني تمهيداً لفتح قنوات التواصل الفعليّة.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
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