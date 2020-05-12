- حرب بنشعي - بعبدا هل تهدد الائتلاف الحكومي؟
- أستراليا: كيف ومتى سيتم تخفيف القيود في كل الولايات والمقاطعات؟
- عبر سياسة التهديد والابتزاز.. الصين تعلق استيراد اللحوم من أربعة مسالخ أسترالية
- فرنجية يتهم عون وباسيل بـ«الكذب».. الرئاسة اللبنانية اعتبرت موقفه «حافلاً بالإساءات وتزوير الحقائق»
- بدأ التفاوض مصحوباً بتوترات لا إنجازات.. فرنجية يهاجم.. وبعبدا تتهمه بالإنفعالي
- أسرار وخفايا لبنانية
- مفاوضاتٌ على رفوف السوبرماركت
- فرنجية يصعد في وجه التيار و"الحزب" فهل ينجح في المغامرة؟
- لبنان ”الكحيان” وابنة الملك!
- مع تصاعد معدلات الفقر.. لبنان يواجه تهديدا خطيرا للاستقرار
- حركة بهاء الحريري تنطفىء سريعاً
- الدولار «بلا سقف»... و«فـرملته» أقصى الممكن
- حمادة : الخطة تشوّه لبنان... ولن تمرّ
- «موسم تنزيلات» في المصارف لجذب الدولار
- مدغشقر ترد: لهذا يتجاهلون علاجا "سينقذ العالم" من كورونا
- "الدبور العملاق" يفعلها.. لدغة في الحاجب تقتل رجلا
- دراسة تحذر من ظاهرة مناخية "مدمرة" لم تحدث من آلاف السنين
- أفضل السيناريوهات.. العالم لن يجد لقاحا قبل هذا التاريخ
- صراع بشار الأسد وابن خاله يحتدم.. إقالة وزير
- أستراليا: لا حالات جديدة في نيو ساوث ويلز لأول مرة منذ ظهور الوباء
- فرنجية يقصم ظهر العهد .. ويخيّر باسيل بين الحرب والسلم!
- فرنجية مرشح الروس للرئاسة!
- حزب الله يقرّ بـ«خطيئة عدم التدقيق في الوضع النقدي» بعد 2005
- “المستقبل” والسنّة بين سعد وبهاء
- سنّة لبنان كأشقّائهم في المنطقة: لا قادة ولا سياسة
- الحزب "يحتكر" السلاح... وزارة الاقتصاد تتحرّك
- أحكام بـ 273 مليون ليرة فقط في قطاع «يبيض» ذهباً! المقالع والكسّارات: أين ذهبت مليارات الدولارات؟
- فرنجية "فجّر" معركة الرئاسة: أنا الرئيس المقبل وباسيل ما بيعمل مختار
- رئيس "المردة" يفتح النيران على "الوطني الحر"... على أرض "الفيول" والرئاسة
- الهجوم على سلامة أصاب الثقة بالليرة وأزمة الدولار لا تُحلّ بالأمن
- جنبلاط في "بيت الوسط"... بيت المعارضات بمنازل كثيرة
- إستدعاء شرّوف يفتح معركة الحريات مجدداً... وعويدات ينصح بإحياء تعميم جريصاتي
- ماذا يمنع الدولار من تجاوز 1.000.000 ليرة؟ (1/2)
- حتى مخصّصات الرؤساء والوزراء والنواب تآكلت!
- باقِِ شعلةً في ضمير لبنان
- المشنوق يفتدي الحريري للمرّة الثالثة... فهل تكون ثابتة؟
- عفو خاص عن 300 موقوف قريباً
- المازوت إلى سوريا: شراكة بين موزّعين ومهرّبين
- التحقيق مع الصرّافين: استدعاء مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان
- جامعة سيّدة اللويزة تقتطع من الرواتب: لم نصرف أيّ أستاذ
- شكوى على مطران
- رفض استقالة عبد الله
- لا عفو عن عملاء..
- أطباء الأسنان أمام خيار الاقفال النهائي!
- وزير التربية «ينفّس» احتقان الأهالي؟
- «كورونا» يتوعد اللبنانيين بـ«أيام صعبة».. وانقسام «الحريرية» يشتعل
- توقعات الأبراج ليوم May 12, 2020
- التهريب إلى سوريا: تنصّل عوني وعراضات سياسية وأمنية
- فرنجية: ملف الفيول المغشوش سياسي وسركيس حليس سيمثل أمام العدالة ولكن ليس عدالة جبران باسيل
- المطالبة الأرثوذوكسية بالمناصب: كضربة سيف في الماء
-
مفاوضاتٌ على رفوف السوبرماركت ...الكاتب:
-
فرنجية يصعد في وجه التيار و"الحزب" فهل ...الكاتب:
-
لبنان ”الكحيان” وابنة الملك! ...الكاتب:
-
مع تصاعد معدلات الفقر.. لبنان يواجه تهديدا ...الكاتب:
-
حركة بهاء الحريري تنطفىء سريعاً ...الكاتب:
-
الدولار «بلا سقف»... و«فـرملته» أقصى الممكن ...الكاتب:
-
حمادة : الخطة تشوّه لبنان... ولن تمرّ ...الكاتب:
-
«موسم تنزيلات» في المصارف لجذب الدولار ...الكاتب:
-
“المستقبل” والسنّة بين سعد وبهاء ...الكاتب:
-
سنّة لبنان كأشقّائهم في المنطقة: لا قادة ...الكاتب:
-
الحزب "يحتكر" السلاح... وزارة الاقتصاد تتحرّك ...الكاتب:
-
أحكام بـ 273 مليون ليرة فقط في ...الكاتب:
-
فرنجية "فجّر" معركة الرئاسة: أنا الرئيس المقبل ...الكاتب:
-
رئيس "المردة" يفتح النيران على "الوطني الحر"... ...الكاتب:
-
الهجوم على سلامة أصاب الثقة بالليرة وأزمة ...الكاتب:
-
جنبلاط في "بيت الوسط"... بيت المعارضات بمنازل ...الكاتب:
-
إستدعاء شرّوف يفتح معركة الحريات مجدداً... وعويدات ...الكاتب:
-
ماذا يمنع الدولار من تجاوز 1.000.000 ليرة؟ ...الكاتب:
-
حتى مخصّصات الرؤساء والوزراء والنواب تآكلت! ...الكاتب:
-
باقِِ شعلةً في ضمير لبنان ...الكاتب:
-
المشنوق يفتدي الحريري للمرّة الثالثة... فهل تكون ...الكاتب:
-
عفو خاص عن 300 موقوف قريباً ...الكاتب:
-
المازوت إلى سوريا: شراكة بين موزّعين ومهرّبين ...الكاتب:
-
لبنان دخل موجة كورونا الثانية: أوقفوا رحلات ...الكاتب:
-
-
-
لهذه الأسباب تغيرت استراتيجية «القوات» ...الكاتب:
-
«داعش» من جديد... ولبنان ليس ببعيد ...الكاتب:
-
هكذا «انتفض» القاضي علي ابراهيم ...الكاتب:
-
سيطرة “حزب” وغياب القرار الواحد و”خطة دونكيشوتية”! ...الكاتب:
حرب بنشعي - بعبدا هل تهدد الائتلاف الحكومي؟
لا استحقاق العودة الى المربع الأول من حال التعبئة الشاملة الصحية وما يمكن ان يفرضه من إجراءات متشددة جديدة، ولا استحقاق انطلاق المفاوضات المالية المفصلية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، شكلا فرامل او روادع ولو موقتة لاندلاع احدى اعنف المعارك السياسية امس، والتي رسمت معالم ودلالات لا تتصل فقط بانفجار الاعتمالات المتراكمة بين بعبدا وبنشعي في ظل العهد العوني، وانما تمددت إيحاءاتها بطبيعة الحال الى ظلال المعركة الرئاسية المبكرة القابعة خلف هذا الانفجار. وبدا طبيعيا امام المستوى الاستثنائي للحدة الهجومية التي توجه بها رئيس “تيار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية الى العهد و”التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل ان ترتسم تساؤلات فورية عن الأثر القريب لهذا الانفجار السياسي من داخل الائتلاف الحكومي الذي استولد حكومة حسان دياب من تحالف العهد العوني وتياره وقوى 8 آذار على الحكومة واقله على الائتلاف الذي تعرض لهزة عميقة للغاية يصعب تجاهل ارتداداتها على مسارها. صادف الانفجار وتعمد تأكيد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الدعم القوي الذي يمحضه “حزب الله” للحكومة، ولكن بدا من المشكوك فيه ان تبقى الحكومة بعد اشتعال جبهة عون باسيل من جهة وفرنجية من جهة مقابلة في منأى عن التصدعات بما سيحرج حليف الحليفين الأساسي أي “حزب الله” ويضطره الى بذل جهوده الحميدة لمنع التصدع الحكومي والحؤول دون تفتت الحكومة التي يحكم قبضته عليها. ولكن المنسوب المتفجر للهجوم الذي شنه فرنجية على العهد وتياره وباسيل اثار شكوكا واسعة في نجاح أي مبادرة محتملة لرأب الصدع بين الفريقين اذ انه لم يسبق لاي زعيم سياسي معارض او موال او مستقل ان شن هجوما بهذا العنف على العهد وتياره منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بما يمكن اعتباره حرقا للمراكب لآخر الجسور بين بنشعي وبعبدا. لم يوفر زعيم “المردة” وصفا او نعتا لاذعا الا وسدده نحو العهد وقيادة “التيار الوطني الحر ” حتى انه عاد الى زمن تسلم العماد عون رئاسة الحكومة العسكرية عام 1989 متهما إياه بانه كان يفاوض غازي كنعان للوصول الى الرئاسة حتى حين كان الجيش السوري يدخل الى قصر بعبدا. وبلغت ذروة الهجوم مع اطلاق فرنجية اتهامات للعهد وتياره “بالكذب على اللبنانيين وتدمير المسيحيين وتسييس القضاء”. ومعلوم ان الفتيل الذي فجر الحرب الكلامية يتصل بملف الفيول المغشوش واستدعاء المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس الوثيق الصلة بفرنجية الى التحقيق مع مسؤولي شركات يصنفون من أصدقاء فرنجية. واعلن فرنجية ان حليس سيمثل امام العدالة وليس امام قضاة جبران باسيل. ومن الاتهامات الخطيرة التي وجهها الى العهد والتيار بانهم “كذبوا على اللبنانيين في شان النفط والغاز فيما لبنان ليس بلدا نفطيا ولا اثر للغاز فيه”. وفيما كان فرنجية يشعل المواجهة مع العهد صدرت اربع مذكرات توقيف غيابية في حق كل من حليس وإبرهيم الذوق وتيدي رحمة وجورج الصانع علما ان وكلاء الدفاع عن حليس قدموا امس دفوعا شكلية الى القاضي نقولا منصور. وردت رئاسة الجمهورية عبر المكتب الإعلامي على فرنجية فاعتبرت انه “كان يجدر بالسيد فرنجية بدل ان يفاخر بحمايته مطلوبين من العدالة ان يرفع غطاءه عنهم وتركهم يمثلون امام القضاء لتبرئتهم او ادانتهم”. وأشار الى انه ” ما عدا ذلك فكلام فرنجية لا يمت في معظمه الى الحقيقة بصلة ولا يستحق الرد وان كان حفل بالإساءات التي تضر بلبنان ومصلحته ولا سيما ما ذكره عن موضوع التنقيب عن النفط والغاز”.
قرارالاقفال اليوم ؟
وسط هذه الأجواء المحمومة سياسيا، بدت الحكومة مربكة ومضطربة حيال الخطوات التي ستتخذها في شأن إلحاح وزير الصحة حمد حسن على طلب اقفال البلاد إقفالا تاما لثلاثة او أربعة أيام، اذ بدا ان ما تردد عن اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع اليوم استبعد فيما علم ان اللجنة المعنية بمتابعة ازمة كورونا لم تتفق في اجتماعها امس على مبدأ الاقفال العام لمدة 48 ساعة، الا ان الجميع اتفقوا على ضرورة التشدد في تنفيذ الإجراءات المتخذة لمنع تفشي الفيروس. وسوف يطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا لاتخاذ القرار الحاسم علما ان وزير الصحة افاد على صفحته مساء “اننا نتوجه الى خيار الاقفال التام للبلد ايام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع الحالي وهذا الخيار قد يكون ضروريا لاعادة تفعيل الضوابط واجراء مسح ميداني في بعض المناطق. وكانت حصيلة الإصابات امس اقل مما سجل في اليومين السابقين ولكنها ظلت عند سقف مرتفع نسبيا اذ بلغت حسب وزارة الصحة 14 إصابة بينها 12 لمقيمين و2 لوافدين من الخارج وارتفع مجمل الإصابات المتراكمة الى 859 إصابة فيما بلغ عدد حالات الشفاء 234 حالة ولم تسجل أي حالة وفاة جديدة.
الى ذلك علم ان لا تعيينات في جلسة مجلس الوزراء اليوم وان كانت التعيينات المالية وموقع محافظ بيروت موضوعة على الطاولة ومحور الاتصالات الجارية على اكثر من مستوى .
عون وعودة
وبالنسبة الى زيارة ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة الى بعبدا، فعلم ان المطران عودة عرض مع رئيس الجمهورية فقدان التوازن بالنسبة الطائفة الارثوذكسية وتناقص تمثيلها في الإدارات العامة وفي بعض المواقع المفترض ان يشغلها الارثوذكس. وتناول البحث بالتفصيل نسبة هذا التمثيل في الادارة. ووضع المطران عودة رئيس الجمهورية في اجواء الاجتماع الارثوذكسي الذي عقد في المطرانية واتفاق المجتمعين على تجاوز الطائفية ولكن طالما نظامنا قائم على التوازنات الطائفية، فيجب الحفاظ على التمثيل العادل والمتوازن لكل الطوائف . كما تم البحث في موضوع المحافظ زياد شبيب الذي تنتهي ولاية انتدابه من القضاء الى الادارة في 19 من الشهر الجاري.
فوضى الأسعار
في سياق آخر نفذ محتجون امس اعتصاما أمام مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة، رفضا “للفوضى العارمة في أسعار السلع والمواد الغذائية”. وناشد المعتصمون وزارتي الاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات “إتخاذ إجراءات فورية لقمع الفلتان الحاصل على صعيد أسعار السلع والمواد الغذائية”. وطالبوا “بتدابير سريعة وفورية فاعلة”، مهددين بأن “الثوار سيقومون بحماية الشعب من الفاسدين والمحتكرين”. وأعلنوا أن “التحرك المقبل سيكون عبر الاعتصام أمام أماكن التجار المستوردين”.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
- أفضل السيناريوهات.. العالم لن يجد لقاحا قبل هذا التاريخ
- صراع بشار الأسد وابن خاله يحتدم.. إقالة وزير
- ريهانا ومؤخرتها الرائعة في جلسة تصوير مثيرة لمجموعة اللانجري الجديدة لـ"SAVAGE X FENTY" الصيفية!
- "الدبور العملاق" يفعلها.. لدغة في الحاجب تقتل رجلا
- مدغشقر ترد: لهذا يتجاهلون علاجا "سينقذ العالم" من كورونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حرب بنشعي - بعبدا هل تهدد الائتلاف الحكومي؟
- فرنجية يتهم عون وباسيل بـ«الكذب».. الرئاسة اللبنانية اعتبرت موقفه «حافلاً بالإساءات وتزوير الحقائق»
- بدأ التفاوض مصحوباً بتوترات لا إنجازات.. فرنجية يهاجم.. وبعبدا تتهمه بالإنفعالي
- أسرار وخفايا لبنانية
- فرنجية يصعد في وجه التيار و"الحزب" فهل ينجح في المغامرة؟
- لبنان ”الكحيان” وابنة الملك!
- مع تصاعد معدلات الفقر.. لبنان يواجه تهديدا خطيرا للاستقرار
- حركة بهاء الحريري تنطفىء سريعاً
- الدولار «بلا سقف»... و«فـرملته» أقصى الممكن
- «موسم تنزيلات» في المصارف لجذب الدولار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)