موقع "التيّار" ضحيّة مواجهة "الوطني الحر" و"المردة"

لم يُترك سلاحٌ كلامي أو مصوّر لم يُستخدم في الساعات الأخيرة في حرب "الوطني الحر" و"المردة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واللافت أنّ هذه المواجهة، التي انطلقت أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة واستمرّت حتى ساعة متأخرة من الليل، شهدت تدخلاً من مناصري أحزابٍ أخرى، خصوصاً القوات اللبنانيّة الذين "فشّ" فرنجيّة "خلقهم"، وقال ما يتجنّب رئيسهم سمير جعجع قوله بأسلوبٍ مباشر، اللهم إن تناسينا عبارة "قوم بوس تيريز".

واللافت أيضاً أنّ ضحيّة هذه المعركة "التويتريّة" كان حساب موقع التيّار الوطني الحر الالكتروني على "تويتر" الذي تمّ إقفاله حتى إشعارٍ آخر.