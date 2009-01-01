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إستدعاء شرّوف يفتح معركة الحريات مجدداً... وعويدات ...الكاتب:
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ماذا يمنع الدولار من تجاوز 1.000.000 ليرة؟ ...الكاتب:
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الصحة:11 اصابة جديدة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 اصابة جديدة بكورونا، ليرفع العدد التراكمي الى 870.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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سيدني - استراليا
- لبنان: إغفال ذوي الإعاقة بوجه "كورونا"
- الصحة:11 اصابة جديدة بكورونا
- موقع "التيّار" ضحيّة مواجهة "الوطني الحر" و"المردة"
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- فرنجية يتهم عون وباسيل بـ«الكذب».. الرئاسة اللبنانية اعتبرت موقفه «حافلاً بالإساءات وتزوير الحقائق»
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